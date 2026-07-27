Liga-Newcomer Pleystein und Altenstadt gelingt perfekter Saisonstart

In einer Partie, in der ein Remis das gerechtere Ergebnis gewesen wäre, behielt der TSV Eslarn (in Blau) beim TSV Reuth (in Weiß-Schwarz) knapp mit 4:3 die Oberhand. – Foto: Creativ-Action.de

Beim Saisonauftakt der Kreisliga Nord sorgten die beiden Liganeulinge TSV Pleystein und SV Altenstadt/WN gleich für Furore, konnten sie doch scheinbar ihre Aufstiegseuphorie mit ins erste Spiel nehmen und holten sich den ersten Dreier. Während die Mannen von Pleystein-Coach Alex Schön in Haidenaab nach einem fulminanten Schlussspurt mit 3:2 das bessere Ende für sich behielten, reisten die Jungs von Marvin Häffner nach dem 3:2 beim SC Eschenbach ebenfalls mit der vollen Punktzahl im Gepäck wieder nach Hause.

Noch ein kurzer Blick auf die Ambitionierten des Starterfelds: Die starteten - bis auf eine Ausnahme - durchwegs erfolgreich in die neue Saison. Während die SV Grafenwöhr einen unangenehmen FC Vorbach knapp mit 1:0 niederhielt, kam die SpVgg Trabitz zu einem am Ende klaren 3:0 gegen den SV Kulmain. Eine "enge Kiste" war das knappe 4:3 des TSV Eslarn beim TSV Reuth, schließlich besiegte der FC Tremmersdorf einen starken Neuling aus Dießfurt durch Treffer in der Schlußphase mit 5:3. Einen Fehlstart hingegen leistete sich die Steinwaldelf des TSV Erbendorf, sie unterlag beim FC Weiden-Ost II mit 2:3. Im Überblick die Ansetzungen der Runde 1 in der Kreisliga Nord:

Erfolgreicher Start der Ostler in neuer Umgebung, eine starke Viertelstunde nach dem Pausentee sollte das enge Match zu ihren Gunsten entscheiden. Nach Gästeführung nach gut einer halben Stunde wendete die Bezirksligareserve durch gleich drei Treffer innerhalb kürzester Zeit das Blatt, das 2:3 zu Beginn der Crunchtime machte die Auseinandersetzung dann noch einmal spannend. Trotz neunminütiger, umkämpfter Nachspielzeit (der Unparteiische zückte gleich fünf Mal Gelb) sollte der Steinwaldelf der Ausgleich nicht mehr gelingen.

Ostler-Coach Tim Schlesinger: "Für uns ein klassischer 1. Spieltag mit vielen zähen und schleppenden Phasen. Erbendorf hat zwei Fehler von uns eiskalt bestraft und sich dadurch immer im Spiel gehalten. Auch wenn wir über weite Strecken – rund 70 bis 80 Minuten – die spielbestimmende Mannschaft waren, konnten wir uns zu keinem Zeitpunkt wirklich sicher fühlen. Am Ende sind wir einfach froh über die ersten drei Punkte zum Auftakt. Wir wünschen Erbendorf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison!"

Gästecoach Roland Lang: "Gestern wurde mir mal wieder klar, dass Kreisliga die 8. Liga ist und für viele Spieler anscheinend nur ein Hobby. Der Termin am Samstag hat dazu geführt, dass plötzlich mehrere Stammspieler aus diversen Gründen gefehlt haben, die am Sonntag allesamt gespielt hätten. In der 2. Halbzeit hat die halbe Reserve gespielt. Auch der kurzfristige Ausfall von weiteren zwei Spielern vor und während des Spiels hat uns enorme Probleme bereitet. Und trotzdem hat man dieses Spiel nur deswegen verloren, weil man nach der Pause einen zwölfminütigen Blackout hatte."

Gleich acht "Buden" bekamen die Fans zum Saisonauftakt zu sehen in einer Partie, in der der Liganeuling dem Favoriten lange große Probleme bereitete. Erst in der Schlußphase drehte Tremmersdorf das Match in seine Richtung und kam zum erhofften Dreier. Beide Seiten fassen die 95 Minuten aus ihrer Sicht noch einmal zusammen:

Florian Schnödt, Sportlicher Leiter des Gastgebers: "Der FC Tremmersdorf feiert zum Sommerfest einen 5:3-Auftaktsieg gegen einen starken Aufsteiger aus Dießfurt. In einer ausgeglichenen Anfangsphase gelang dem FC Tremmersdorf der Führungstreffer durch Jonas Frank. Die Gäste antworteten aber direkt und glichen postwendend aus. Noch in der ersten Hälfte gingen die Dießfurter in Führung, nachdem ein Freistoß aus dem Halbfeld am Strafraumrand landete. Der Zwischenstand war nicht unverdient. In der zweiten Hälfte kam der FCT besser aus der Kabine und erzielte nach einer schönen Aktion von Jonas Frank den Ausgleich. Dießfurt blieb allerdings weiterhin gefährlich und ging erneut durch Simon Schmid in Führung. Schließlich zeigte Tremmersdorf aber große Moral und Ausdauer. Kapitän Michael Diepold leitete mit einem platzieren Schuss die Wende ein. Innerhalb von drei Minuten drehte der FCT das Spiel. Nach dem 4:3 nach einer Ecke folgte über einen Konter das 5:3 und damit der Endstand."

Henry Schraml, Spartenleiter der Gäste, beschrieb den Spielverlauf folgendermaßen: "Wir hatten das Spiel vorallem in der 1. Halbzeit voll im Griff und führten durch Ondrej und Marek Ruda verdient mit 2:1. Tremmersdorf versuchte es nur mit langen Bällen und die wurden sehr gut verteidigt. Auch die ersten 20 Min. In der 2. Halbzeit waren wir am Drücker und hatten die große Chance zum 3:1. Im Gegenzug machte Tremmersdorf durch ein unglückliches Eigentor den Ausgleich. Unsere Mannschaft ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und erzielte durch ein schön herausgespieltes Tor das 3:2 durch Simon Schmid. Aufgrund von Verletzungen musste man gleich drei Auswechslungen vornehmen. Dadurch bekam das Spiel einen Bruch. Tremmersdorf nutzte dies aus und drehte innerhalb von 10 Minuten das Spiel."

Der Auftakt in die neue Saison ist der SpVgg Trabitz geglückt. Von der ersten Minute an zeigte die Mannschaft einen hochkonzentrierten Auftritt und setzte die Vorgaben des Trainerteams konsequent um. Dennoch musste die Heimelf bereits nach drei Minuten kurz durchschnaufen. Die Gäste hatten durch Litti Lautner die große Chance zur frühen Führung, ließen diese jedoch ungenutzt. Anschließend übernahm Trabitz immer mehr die Kontrolle über das Spiel. Mit einem ruhigen Spielaufbau aus der Defensive und schnellem Umschaltspiel über die Außen erspielte sich die Mannschaft zahlreiche Torchancen. In der 14. Minute fiel folgerichtig das 1:0. Nach einer sehenswerten Kombination über Daniel Tesar und Timo Bachmeier legte dieser uneigennützig für Dennis Paulus auf, der den Ball souverän zur Führung einschob. Nur acht Minuten später belohnte sich Timo Bachmeier selbst für seine starke Leistung und erhöhte auf 2:0. In der 25. Minute setzte er mit einem direkt verwandelten Freistoß noch einen drauf und stellte auf 3:0. Eine längere Spielunterbrechung nahm der Partie anschließend etwas den Rhythmus. Vor allem die SpVgg Trabitz verlor dadurch kurzzeitig den Faden, sodass es mit der verdienten 3:0-Führung in die Halbzeit ging. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimelf die spielbestimmende Mannschaft. Trabitz ließ Ball und Gegner laufen, erspielte sich weitere hochkarätige Möglichkeiten und hätte das Ergebnis durchaus noch auf 4:0, 5:0 oder sogar 6:0 in die Höhe schrauben können. (Quelle: Spielbericht SpVgg Trabitz) Entsprechend zufrieden zeigte sich die sportliche Leitung nach dem Schlusspfiff: „Wir sind mit unserem Saisonauftakt sehr zufrieden. Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was die Trainer vor dem Spiel vorgegeben hatten. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, stimmt uns positiv. Darauf wollen wir aufbauen und freuen uns jetzt auf die kommenden Aufgaben", so Teammanager Christian Recht. Gästetrainer Oliver Drechsler: "Über die Berechtigung des Siegs von Trabitz gibt es keine Diskussionen. Sie haben ja andere Voraussetzungen und andere Ziele wie wir. Aber es wäre interessant gewesen, wenn wir nach drei Minuten unsere Riesenchance genutzt hätten, wo wir alleine vor dem Keeper gewesen sind. Das muss das 1:0 sein und dann hatten wir noch eine sehr gute Konterchance, wo leider der letzte Pass nicht kommt, da wären wir wieder alleine vor dem Torwart gestanden. Ja, wären wir in Führung gegangen, wer weiß, wie dann das Spiel gelaufen wäre. Dann hat das Schicksal seinen Lauf genommen, der Gegner nutzt den ersten Fehlpaß, den wir machen, durch seine Qualität eiskalt aus. Beim 2:0 stürzt einer meiner Defensivspieler beim Zweikampf eines tief laufenden Trabitzers, der dann keine Mühe hat, zu vollenden. Mein Spieler hat sich, er trat in ein Loch, verletzt und musste danach vom Feld. Das 3:0 dann war ein zugegeben sehenswerter Freistoßtreffer. Bis dahin lief es also maxmimal unglücklich, verpasste Chancen, zwei Mal schon musste ich wechseln. So kann man zusammenfassend sagen, dass die Partie vom Anpfiff weg unter keinem guten Stern für uns stand. Insgesamt war es ein verdienter Sieg, in der zweiten Hälfte war es eher ein Geplänkel, Trabitz hat auch nur noch das gemacht, was es musste. Letztlich blieb es beim 3:0, was so in Ordnung geht." Tore: 1:0 Dennis Paulus (14.), 2:0 und 3:0 Timo Bachmeier (20./25.) - Schiedsrichter: Michael Preisinger - Zuschauer: 200

Niedergeschlagenheit und Frust beim Gastgeber nach 95 Minuten, große Freude hingegen bei den Gästen aus der Rosenquarzstadt, die sich mit einem "Finale furioso" und zwei Treffern in der Endphase der Partie den ersten Sieg im ersten Spiel eine Etage höher sicherten. In der Frühphase der intensiv geführten Partie war zur Premiere in der Kreisliga beim ein oder anderen Gästeakteur eine gewisse Nervosität unverkennbar. Die Heimelf hingegen war sofort da und markierte ein frühes 1:0. Nach und nach bekam der TSV mehr Sicherheit und stellte nach fast einer halben Stunde dann den Gleichstand her, mit dem 1:1 ging es auch in die Kabinen. In der zweiten Hälfte waren die Männer von Michael Kaufmann dann über weite Strecken das aktivere Team, wenngleich der Liganeuling nach besten Kräften dagegen hielt. Als Haidenaab zu Beginn der Crunchtime - acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit - das 2:1 erzielte, schien die Elf um Kapitän Pascal Steeger auf die Siegesstrasse eingebogen zu sein. Doch dann zeigten die Gäste die Eigenschaft, die schon öfter ausgezeichnet hat, nämlich nie aufzugeben bis zur letzten Spielsekunde. Noch einmal ging ein Ruck durch die Mannschaft, kämpferisch wurde alles ausgepackt, was noch im Tank ist. Letztlich sorgten zwei Fehler in der ASV-Defensive dafür, dass der Moral zeigende Gast tatsächlich das Blatt noch wendete. Torjäger Moritz Hartwig bestrafte per Doppelpack die Unzulänglichkeiten humorlos und stürzte die Heimelf ins Tal der Tränen. ASV-Coach Michael Kaufmann: "Ärgerliche Heimniederlage am Sportfest, die mich sehr sehr wurmt. Bin auch sehr laut und emotional geworden, weil es nicht das erste Mal ist, dass wir uns in den letzten fünf Minuten alles aus den Händen nehmen lassen. Siehe Grafenwöhr und Kulmain in der letzten Saison. So etwas kann passieren, aber es ärgert mich halt, dass wir aus den Fehlern nicht lernen. Da lassen wir uns von einem Aufsteiger alles nehmen, obwohl wir schon alles in der Hand hatten. In meinen Augen ist der Sieg der Pleysteiner maximal unverdient, weil wir in Hälfte 2 ganz klar die bessere Mannschaft waren, wir haben mehr investiert, während der Gegner stehend k.o. war, doch dann leisten wir uns durch zwei individuelle Fehler zwei Einladungen, die der Hartwig annimmt und eiskalt macht. Übers ganze Spiel hast du ihn kaum gesehen, doch wenn er den Ball hat, ist er brandgefährlich. Insofern müssen wir die Niederlage hinnehmen, sie tut mit sehr weh, sie nagt an mir, weil wir - wie schon erklärt - den gleichen Fehler machten, wie schon mehrfach. Und das im ersten Spiel, das ist bitter. Wir haben uns für den Aufwand in Halbzeit 2 nicht belohnt, natürlich hätte ich unseren Fans gerne einen Heimsieg zum Sportfest geschenkt. Glückwunsch an den Gast, der im zweiten Abschnitt aus wenig sehr viel gemacht hat." Gästetrainer Alex Schön: "Wir haben die ersten zehn Minuten nervös begonnen und gerieten verdient in Rückstand. Danach kamen wir immer besser ins Spiel, über Kampf und Laufbereitschaft machten wir den Ausgleich. Danach war das Spiel ausgeglichen und offen, so fiel auch das zweite Tor dann für Haidenaab. Aber meine Mannschaft gab nie auf und wir sind dann immer wieder angelaufen. Die beiden Tore zum Sieg haben wir dann quasi erzwungen und wir wollten das auch. Großes Lob an meine Mannschaft, mit großem Kampf Laufbereitschaft, Spiel und Spaß haben wir das Spiel gewonnen. Ein Lob gebührt auch dem Schiedsrichtergespann, das gut geleitet hat." Tore: 1:0 Patrick Winde (9.), 1:1 Volkan Kuzpinari (26.), 2:1 Christian Scherm (78.), 2:2 und 2:3 Moritz Hartwig (88./90.+2) - Schiedsrichter: Markus Rosner - Zuschauer: 120

Saisonauftakt in der Rogers Arena verpatzt, der SCE musste sich - am Ende etwas unglücklich, aber nicht unverdient - dem Aufsteiger aus Altenstadt knapp mit 2:3 geschlagen geben. Der trat lange sehr selbstbewußt auf, erst in der Schlußphase bekamen die Rußweiherstädter Zugriff zu Spiel und Gegner und brachten das auf den Platz, was sie sich vorgenommen hatten. Den Gäste gebührt für ihren couragierten ersten Auftritt eine Etage höher ein Lob, ein Dreier zum Auftakt stärkt sicherlich das Selbstbewußtsein für die kommenden Aufgaben. SCE-Spielercoach Benny Scheidler: "Zum Auftakt der neuen Saison müssen wir gegen den SV Altenstadt leider eine unglückliche Niederlage hinnehmen. Über weite Strecken der Partie haben wir zu passiv agiert und fanden nicht richtig in unser Spiel. Vor allem der Mut, uns nach vorne mehr zuzutrauen und die Zweikämpfe entschlossener anzunehmen, fehlte zunächst. Erst in den letzten 20 Minuten sind wir richtig aufgewacht und haben dann auch gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Mit mehr Tempo, Einsatz und spielerischen Lösungen haben wir den Gegner immer wieder unter Druck gesetzt und haben dann richtig guten Fußball gespielt. Leider kam diese Leistungssteigerung zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Unterm Strich steht eine unglückliche Auftaktniederlage, aus der wir unsere Lehren ziehen werden. Wir gratulieren Marvin und seiner Mannschaft zum Sieg und wünschen ihnen für die weitere Saison viel Erfolg." Marvin Häffner, Chefanweiser der Gäste: "Meine Jungs waren ab der ersten Minute fokussiert und konzentriert bei der Sache, wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das einzige Manko zunächst war die Chancenverwertung, so gerieten wir leider mit 0:1 in Rückstand, machten dann aber mit einem sehenswerten Treffer von Zogaj noch den Ausgleich vor der Halbzeit. Da uns die Stärken des Gegners bekannt waren, hatten wir diese sehr gut im Griff. Nach der Halbzeit haben wir dann mit einem sehr guten Spielzug über außen mit wenig Kontakten auf 2:1 erhöht, stellten dann sogar dann auf 3:1, was uns sehr gut getan hat. In den letzten zehn Minuten haben wir uns dann bisschen reindrücken lassen, haben den Sieg dann aber über die Zeit gebracht und ich finde, es war meiner Meinung nach auch ein verdienter. Großes Lob an meine Jungs, die bei diesen Temperaturen so ein Spiel und so eine Laufbereitschaft an den Tag gelegt haben!"

Hüben wie drüben war man sich nach dem Schlußpfiff einig, ein Unentschieden wäre wohl das gerechtere Ergebnis gewesen in einer engen Partie, in der die Heimelf dem favorisierten Gast einen offenen Kampf lieferte, am Ende jedoch mit leeren Händen das Spielfeld verlassen musste. Martin Bächer, Spielertrainer des Gastgebers: "Ein Spiel auf Augenhöhe, wir hatten vor dem Seitenwechsel gute Ballbesitzphasen und sind folgerichtig durch einen Standard und nach einem Paß in die Tiefe zwei Mal in Führung gegangen. Eslarn hat zwei Mal nach einem Mißverständnis in der Abwehr und nach einem nicht sauber geklären Eckball ausgleichen können. Die Gegentore fielen für uns jeweils zur Unzeit unmittelbar vor der Trink- und vor der Halbzeitpause. In Halbzeit 2 war das Spiel offener, es entstanden gerade gegen Ende des Spiels Großchancen auf beiden Seiten, beide Mannschaften trafen die Latte und hatten gute Einschußmöglichkeiten. Am Ende nutzte Eslarn einen unglücklichen Ballverlust zum entscheidenden Treffer. Das Aufbäumen reichte nicht mehr, wir hätten ein Unentschieden - so denke ich - verdient gehabt. Positiv war, dass wir das Spiel lange eng gestalten konnten und auch zu mehr als genügend Chancen kamen." Peter, Spielercoach der Grenzlandelf: "Vor allem in der 1. Halbzeit hat man gemerkt, dass wir ziemlich nervös waren. Bis zur Trinkpause waren wir viel zu passiv. Unsere beste Phase war wahrscheinlich zwischen der 25. Minute und dem Halbzeitpfiff, hier hätten wir noch effizienter sein müssen. Nach dem Wechsel war es ein sehr zerfahrenes Spiel mit dicken Chancen auf beiden Seiten. Ein Unentschieden wäre unterm Strich sicherlich verdient gewesen. Wir nehmen die wichtigen drei Punkte mit ins Grenzland."