Liga-Neustart in Tainusstein

Neues Jahr, neue Liga. Das U19-Team des 1.FC Saarbrücken spielt im Frühjahr in der DFB-Nachwuchsliga, Liga B, Gruppe E. Erster Gegner im neuen Jahr ist der SV Wehen Wiesbaden, das Auswärtsspiel am Sonntag um 13.30 Uhr wird auf einem Kunstrasenplatz im Taunussteiner Stadtteil (Auf dem Halberg) ausgetragen. FCS-U19-Trainer Joscha Klauck sagte zum Personal: "Wir hatten keine Änderungen am Kader, in der langen Pause konnten die zuletzt angeschlagenen oder verletzten Spieler ihre Blessuren auskurieren. An der Stärke der Gegner ändert sich ja nicht viel ausser dass wir nicht mehr auf die Stärksten der ersten Saisonphase treffen. Da haben wir einige Spiele verloren, jetzt sind wir gegen alle Gegner in der Lage zu Punkten. Wir sind am Sonntag nicht in der Favoritenrolle, wollen aber versuchen, Punkte mitzunehmen".