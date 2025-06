Liga komplett mit McFlurry

Wenn man den Samstag familienfrei bekommt, will diese Zeit sinnvoll genutzt werden.

Also durchforstete ich Spielpläne, studierte Tabellen und zog Routen über die Landkarte.

Am Ende überzeugte mich ein Spielankündigungspost, den mir der Kapitän der gastgebenden Mannschaft schickte:

Ein Derby, an dessen Ende eine Meisterfeier stehen könnte. Damit einhergehend stand mit diesem Spiel für mich die Komplettierung der Berliner Kreisliga A Staffel 3 an.

Die Friedrichshainer Victoria sollte im Stralauer Halbinsel-Derby die „Zwote“ Mannschaft vom FSV Berolina Stralau empfangen.

Obwohl die Ama Zwee ebenfalls in dieser Liga spielten, hatte ich beide Spiele gegen die Victoria verpasst. Höchste Zeit also, das mal nachzuholen.

Zusammen mit Frau und Kind ging es am Samstagmittag auf die Reise.

Mit dem Auto und der S-Bahn fuhren wir gen Osten. Sechs Stationen vor meinem Ziel stiegen Frau und Kind aus, ehe ich am Ostkreuz die Bahn verließ.

Mit einem E-Scooter ging es an diversen Neubauten, Lost Places und jeder Menge nackter Haut am Ufer des Rummelsburger Sees vorbei zum Sportplatz der Victoria.

Es waren schon ein paar schöne Wohneinheiten hier hochgezogen worden – vermutlich alle wieder weit über dem, was wir ausgeben könnten. Aber die Vorstellung, am „Paul-und-Paula-Ufer“ zu wohnen, war schon witzig.

Allerdings wäre der Weg zur Kita und der Arbeitsweg für die Frau ziemlich weit.