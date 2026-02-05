Liga-Jahresauftakt in Ulm

Neustart für die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken, am Samstag startet die Hauptrunde der Liga B, Gruppe D der DFB-Nachwuchsliga. Für das Malstatter Nachwuchsteam steht die Auswärtsbegegnung beim SSV Ulm 1846 Fußball auf dem Terminplan. Das Spiel wird nun doch in Ulm ausgetragen und auf dem Kunstrasenplatz 6 an der Stadionstr. um 14 Uhr angepfiffen. Im Team von Trainer Sven Borgard werden einige Spieler fehlen. Torwart Leonardo Schubert, Joel Happi, Stefan Schmidt (wird am Freitag operiert) sind verletzt, Frederic Pfister ist im Aufbautraining. Bibars Obeid, der einige Testspiele verpasste, steht dafür wieder zur Verfügung. Zur Vorbereitung sagt Borgard: "Die Testspiele gegen ältere Jahrgänge waren gut. Alle haben gut mitgezogen und gute Ergebnisse erreicht. Nun wartet gleich eine lange auswärtsfahrt auf uns. worauf wir aber auch hingearbeitet haben". Zum Gegner meint er: "Ulm ist körperlich stark, sie schießen gefährliche Standards. Deshalb sollten wir in der Nähe unseres Strafraums wenige Fouls begehen, die zu Freistößen führen. Wir wollen sie auf ihrer Anlage vor Herausforderungen stellen und unsere Spielidee auf den Platz bringen. Wir wollen selbst agieren und sie zum Reagieren zwingen".