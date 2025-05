Liga hat erst mal Vorrang

'Für FCS-Frauentrainer Taifour Diane hat erst mal das Ligaspiel gegen die SV Elversberg (Sonntag, 14 Uhr, Kieselhumes-Stadion) Priorität. "Wir denken noch nicht an das Saarlandpokal-Finale Ende Mai gegen den gleichen Gegner, denn wir wollen in der Liga den zweiten Platz verteidigen und wir haben das Hinspiel verloren, so dass wir uns revanchieren wollen, das hat jetzt erst mal Vorrang". An die Möglichkeit, dem sechs Punkte besseren Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 näher auf die Pelle zu rücken, zieht er momentan nicht in Betracht, die Rheinhessinnen müssten am Sonntag beim Tabellenachten SC Siegelbach unterliegen, damit sie in Schlagdistanz kommen, und selbst dann würde das Torverhältnis einen weiteren Mainzer Patzer verlangen. "Wenn wir Zweiter bleiben wollen, müssen wir am Sonntag selbst gewinnen, sonst können Elversberg und Bad Neuenahr noch mal bedrohlich nahe heranrücken", meint er. Gegen die SVE werden Kimberly Ruhstorfer (nach einer Gehirnerschütterung im Spiel in Montabaur), Marie Steimer (nach Kreuzbandriss) und Emma Wagner fehlen. Lillly MariedKintzig war wieder im Kader und könnte auflaufen. "Wir werden versuchen zu gewinnen, zumal wir zu Hause spielen. Was in drei Wochen ist, spielt für uns am Sonntag keine Rolle", ergänzt er.