Liga-Duell Lorentzweiler – Useldingen im Finale

Echternach verlor nach einer halben Stunde in Lorentzweiler den Faden und kassierte bis zur Pause gleich drei Gegentreffer, die dem Daring das Genick brechen sollten. Kapitän Lopes köpfte im Anschluss an eine Ecke nach 33 Minuten das 1:0, kaum 5 Zeigerumdrehungen danach bediente Gonçalves Borges Furtado zu dessen 2:0 (38.‘). Während Martins kurz darauf noch das dritte Lorentzweiler Tor verpasste, erhöhte er in der Nachspielzeit nach Doppelpass mit Borges Furtado auf 3:0 (45.‘+1).

Nach der Pause kam von den Gästefans viel Pyrotechnik zum Einsatz, beflügeln konnte man die eigene Mannschaft damit aber nicht. Zwar kam man zu Abschlüssen, ohne aber wirklich konkret zu werden. Trotz Unterzahl – Carrusco sah in der 80.‘ die Ampelkarte – machte Borges Furtado wenig später das abschließende 4:0 (82.‘).