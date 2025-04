Für Budberg stehen zwei Derbys gegen Scherpenberg an. – Foto: David Zimmer

Liga-Duell als Generalprobe für das Finale Vor dem Kreispokal-Endspiel am Ostermontag steht für den SV Budberg und den SV Scherpenberg am Gründonnerstag zunächst die Partie in der Landesliga, Gruppe 2, an. Tim Wilke wird sein erstes Pflichtspiel als SVB-Coach verpassen. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 Kreispokal Moers Scherpenberg SV Budberg

Derby-Zeit an der Asberger Straße. Die Aufeinandertreffen zwischen dem SV Scherpenberg und dem SV Budberg versprachen in den vergangenen zwei Jahren auf und neben dem Platz eine Menge Brisanz. Nach den Erfolgen beim 1. FC Lintfort im März kommt es für den SVB im Pokal und in der Landesliga nun zum nächsten doppelten Lokalduell – diesmal gegen den SV Scherpenberg. In den bisherigen vier Pflichtspielen seit dem Landesliga-Aufstieg blieb der Tabellendritte gegen die Moerser noch unbesiegt. Aber bleibt das auch so?

Probleme gegen Wesel Beim späten Remis im Heimspiel gegen den PSV Wesel-Lackhausen tat sich der Aufstiegsaspirant aus dem Spiel heraus und über die Außenbahnen am vergangenen Wochenende ungewohnt schwer. Dinge, die in der makellosen Hinrunde noch „wie am Schnürchen“ liefen, stocken aktuell immer wieder mal. „Das ist jetzt nicht die Phase, in der wir hängen bleiben“, sagte Tim Wilke noch am Sonntag und forderte ein, dass es mit Blick aufs Personal auf den wichtigen Positionen im Zentrum besonders wichtig sei, wieder in den Rhythmus zu kommen.

Gestern, 19:30 Uhr SV Scherpenberg Scherpenberg SV Budberg SV Budberg 2 0 Abpfiff Mo., 21.04.2025, 17:00 Uhr SV Budberg SV Budberg SV Scherpenberg Scherpenberg 17:00 live PUSH In der kurzen Englischen Woche bat der Trainer nur am Mittwochabend zum Training. Mit Linksverteidiger Jeremy Umberg (Gelbsperre) und Tim Ulrich (Achillessehnenreizung) kehren zwei wichtige Akteure ins Aufgebot zurück. Kapitän Jan Luca Häselhoff – zuletzt Joker – sei wieder „voll im Saft“, so Wilke. Und auch der Langzeitverletzte Fynn Eckhardt macht weiter Fortschritte. Der Oberliga-erfahrene Sechser hat seine erste Einheit nach zweimonatiger Verletzungspause bestritten.