Liesten unter Druck – Burg marschiert vorneweg

Der Spitzenreiter aus Burg marschiert bislang souverän durch die Liga: Vier Spiele, vier Siege, dazu ein beeindruckendes Torverhältnis von 19 : 1. Am Freitag empfängt der BBC den Tabellenzehnten aus Möringen, der bisher erst einen Sieg einfahren konnte und bei 5 Punkten steht. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung, auch wenn der MSV zuletzt bewiesen hat, dass er unangenehm zu bespielen ist.

Ein echtes Spitzenspiel erwartet die Zuschauer beim Auftritt des Tabellenzweiten Klötze. Der VfB ist wie der BBC noch ohne Punktverlust und reist mit 12 Zählern im Gepäck an. Gastgeber Kreveser SV steht im unteren Mittelfeld und dürfte es schwer haben, den Lauf der Gäste zu stoppen. Klötze hat mit 12 : 6 Toren eine stabile Bilanz und will den Druck auf Burg hochhalten.

Für Liesten läuft die Saison bislang alles andere als rund: Vier Spiele, kein Sieg, dafür drei Unentschieden und eine Niederlage. Mit 3 Punkten rangiert man aktuell nur auf Platz 14. Gegen Roßdorf, das mit 2 Siegen und 3 Niederlagen im Mittelfeld steckt, muss endlich der erste Dreier her – sonst könnte der SV tiefer in den Tabellenkeller rutschen.

SSV 80 Gardelegen II – 1. FC Lok Stendal II

Eine interessante Partie verspricht das Duell zwischen Gardelegen II und Lok Stendal II. Die Gastgeber haben bisher eine durchwachsene Bilanz (2 Siege, 3 Niederlagen, 9 : 15 Tore) und stehen auf Platz 9. Die Reserve aus Stendal dagegen ist mit 3 Siegen und 2 Niederlagen ordentlich gestartet und mischt im oberen Drittel mit. Mit 14 : 9 Toren ist Lok offensiv stark besetzt und geht leicht favorisiert ins Spiel.

Spannung in allen Tabellenregionen

Während Burg und Klötze an der Spitze um die alleinige Tabellenführung kämpfen, ist das Feld dahinter eng zusammengerückt. Teams wie Salzwedel, Lok Stendal oder Uchtspringe lauern in Schlagdistanz. Am Tabellenende dagegen stehen Letzlingen-Potzehne, Liesten und Langenapel unter Druck – Punkte sind hier schon früh in der Saison überlebenswichtig.

Alles in allem verspricht der kommende Spieltag also reichlich Spannung – mit einem klaren Favoriten ganz oben, aber vielen offenen Duellen im Mittelfeld und Keller der Landesklasse 1.