Liese lässt Frankenhausen spät jubeln

Die Reise führte diesmal nach Bad Frankenhausen – einen Ort, an den der FC keine guten Erinnerungen hat. Bereits vor über einem Jahr musste man dort ohne Punkte abreisen.

Auch dieses Mal behielt der Gastgeber aus der Kurstadt die Oberhand. In einem Duell zweier Mannschaften, die sich den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt hatten, setzte sich Bad Frankenhausen am Ende in Unterzahl verdient mit 2:1 durch. Erste Halbzeit – Gastgeber dominieren, Chancen auf beiden Seiten

Von Beginn an war die Verunsicherung der Gäste deutlich spürbar. Die Hausherren fanden besser ins Spiel und bestimmten vor allem die erste Halbzeit. Bereits in der 3. Minute hatte Patrick Meier die Führung auf dem Fuß, doch FC-Keeper M. Bohm parierte stark zur Ecke. In der 8. Minute meldete sich der FC das erste Mal gefährlich zu Wort: Nach einem Freistoß kam Kapitän A. Machts per Kopf zum Abschluss, setzte den Ball jedoch knapp über das Tor von Christopher Sünkel. Es entwickelte sich ein körperbetontes Spiel, in dem sich die Gäste ungewohnt passiv präsentierten. Die nächste große Chance gehörte erneut Machts, dessen Kopfball jedoch erneut keinen Torerfolg brachte (28’). Kurz darauf scheiterte M. Schindler freistehend an Sünkel (35’). Auch Bad Frankenhausen kam noch vor der Pause zu gefährlichen Aktionen. Kapitän Robert Ränke setzte zunächst einen Kopfball knapp neben das Tor, bevor er sich in der 42. Minute stark auf der linken Seite durchsetzte und ebenfalls nur knapp verzog. Die letzte Chance vor dem Halbzeitpfiff vergab Jerome Riedel, dessen Abschluss nach einer Flanke von Erik Schneider nicht den Weg ins Tor fand. So ging es torlos in die Kabinen – mit Vorteilen auf Seiten der Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel gehörte die erste Möglichkeit erneut den Frankenhäusern: In der 51. Minute rettete die Gästeabwehr in höchster Not. Nur sieben Minuten später nutzte der FC seine erste klare Gelegenheit eiskalt aus. Nach einem langen Ball auf D. Trübenbach konnte die Frankenhäuser Abwehr nicht klären, sodass Trübenbach den Ball an Sünkel vorbei ins leere Tor schob – die 1:0-Führung für die Gäste (58’). Jetzt wirkte der FC endlich präsenter. Nur vier Minuten später bediente Neuzugang Harant erneut Trübenbach, dessen Abschluss aber über das Tor ging (62’). Die Freude über die Führung hielt nicht lange: In der 65. Minute schlug Bad Frankenhausen zurück. Nach einem Freistoß von Lennart Liese stand Erik Schneider goldrichtig und erzielte den umjubelten Ausgleich.

Spannende Schlussphase – Platzverweis und Last-Minute-Treffer

Das Spiel wurde nun zu einem offenen Schlagabtausch. M. Schindler setzte den Ball für den FC aus aussichtsreicher Position über das Tor, ehe auf der Gegenseite Erik Schneider nach einem starken Solo P. Meier bediente, dessen Schuss gerade noch geblockt werden konnte (69’). In der 70. Minute folgte der nächste Rückschlag für die Gastgeber: Paul Friedemann sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Die Gäste hatten nun 20 Minuten in Überzahl, konnten diese aber nicht in Zählbares ummünzen. Das Spiel wurde immer hitziger und von zahlreichen Fouls geprägt. Bad Frankenhausen verteidigte mit großem Einsatz und setzte in der Nachspielzeit sogar noch den entscheidenden Nadelstich: Nach einem Freistoß von Erik Schneider konnte M. Bohm den Ball nur abprallen lassen. Liese schaltete am schnellsten und schob zum 2:1-Siegtreffer ein.

Fazit: Mit großem Kampfgeist und einem späten Tor feiert der SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen den ersten Heimsieg der neuen Saison. Für den FC An der Fahner Höhe bleibt die Lage nach der zweiten Niederlage in Folge angespannt.

Am kommenden Samstag reist Bad Frankenhausen zum Auswärtsspiel beim SV 09 Arnstadt, während sich der Thüringenmeister dringend steigern muss, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.