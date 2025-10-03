Liehrs Kopfballtor bringt Gütersloh den Derbysieg

Spielbericht: OWL-Derby – FC Gütersloh vs. SC Wiedenbrück (1:0)

Das OWL-Derby begann mit hohem Tempo und viel Feuer. Bereits in den ersten Minuten setzte Gütersloh ein Zeichen mit offensivem Pressing und rund 80 % Ballbesitz. Die Gastgeber bestimmten das Spielgeschehen, ließen den Ball ruhig laufen und zwangen Wiedenbrück, weite Wege zu gehen.

Dennoch war die Partie offen – beide Teams kamen zu ihren Aktionen, ohne dabei wirklich zwingend zu werden.

Ein taktisches Foul von Wiedenbrück blieb ohne Gelbe Karte, obwohl die Situation regeltechnisch klar war – der Schiedsrichter wählte eine großzügige Linie, was auf Seiten der Gütersloher für Unmut sorgte.

Die wohl aufregendste Szene der ersten Halbzeit: Ein Ball zappelte im Netz – doch der Linienrichter hob die Fahne. Abseits, kein Tor.

Halbzeitstand: 0:0

2. Halbzeit: Wechselndes Spiel, Emotionen und der Lucky Punch

Nach Wiederanpfiff dauerte es rund 15 Minuten, bis sich das Spiel veränderte: Wiedenbrück wurde mutiger, übernahm mehr Initiative, während Gütersloh zunächst einen Gang zurückschaltete.

Doch mit der Schlussphase kam die Wende. Gütersloh wurde wieder aktiver, und das Spiel war nun völlig ausgeglichen – beide Teams drängten auf den entscheidenden Treffer.

84. Minute: TOOR für Gütersloh – Liehr trifft

Nach einer starken Flanke kommt Liehr im Strafraum zum Kopfball und setzt den Ball präzise in die linke Ecke. Die Führung für Gütersloh im Derby.

86. Minute: Notbremse – Rote Karte für Wiedenbrück

Ein Wiedenbrücker reißt im Konter einen Gütersloher zu Boden – klare Notbremse, glatt Rot. Wiedenbrück nun in Unterzahl.

Nachspielzeit: Pyro-Alarm & Unterbrechung

In der Nachspielzeit folgt der nächste Aufreger: Wiedenbrücker Fans werfen Pyro auf den Rasen – das Spiel muss unterbrochen werden.

Trotz des Rückstands sorgen einige Zuschauer auf Seiten der Gäste für eine unschöne Szene. Nach einigen Minuten kann das Spiel fortgesetzt werden.

Abpfiff: Gütersloh holt den Derbysieg

Gütersloh gewinnt das OWL-Derby mit 1:0.

Ein Spiel mit allem, was dazu gehört: Spannung, Kampf, ein spätes Tor, eine Rote Karte und hitzige Momente.

Torschütze:

Minute – Liehr (FC Gütersloh)



Fazit:

Gütersloh belohnt sich spät für eine engagierte Leistung und holt sich vor heimischer Kulisse den prestigeträchtigen Derbysieg.

Wiedenbrück präsentierte sich stark, hielt über weite Strecken mit und kann trotz Niederlage erhobenen Hauptes vom Platz gehen.

Danke fürs Einschalten – bis zum nächsten Mal!