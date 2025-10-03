Liehr verpasst der alten Liebe den Todesstoß, drei Spiele am Abend

Für den neutralen Zuschauer hatte das Kellerduell einiges zu bieten: Fünf Tore, viele Wendungen und eine aufregende Schlussphase. Doch für die Velberter ist es ein erneut bitterer Regionalliga-Spieltag, in welchem gegen anfangs blasse Rödinghauser mehr möglich gewesen wäre. Die beiden Führungstreffer von Haruto Idoguchi wurden nicht mit Punkten belohnt, die SSVg steckt weiter am Tabellenende fest.

SSVg Velbert – SV Rödinghausen 2:3

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Arlind Mimini, Max Machtemes, Ismail Remmo (87. Baran Seker), David Glavas (78. Timo Mehlich), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan, Robin Hilger, Leon Jonah Lepper (87. Reo Yoshida), Haruto Idoguchi (70. Beyhan Ametov) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Manuel Reutter (46. Leon Tia), Mattis Rohlfing, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer (87. Paterson Chato), Leonard Köhler (60. Aygün Yildirim), Simon Breuer (60. Julian Schwermann), Abdul Fesenmeyer, Eduard Probst (90. Cottrell Ezekwem) - Trainer: Christoph Budde - Trainer: Dennis da Silva Félix

Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 820

Tore: 1:0 Haruto Idoguchi (24.), 1:1 Maximilian Hippe (34.), 2:1 Haruto Idoguchi (45.), 2:2 Eduard Probst (65.), 2:3 Allan Firmino Dantas (71.)

_____ Kategorie Arbeitssieg: Gütersloh pirscht sich zunächst wieder an Spitzenduo heran

Wie zu erwarten gehörten dem FCG große Teile des Ballbesitzes, Wiedenbrück verteidigte kompakt, doch ergab sich keineswegs dem eigenen Schicksal. Marlon Lakämper verpasste am Ende eines Konters den Führungstreffer (13.), etwas später meldete sich Wiedenbrück auch durch Konstantin Gerhardt (26.) und erneut Lakämper (29.) im gegnerischen Strafraum, doch ohne Erfolg. Gütersloh tat sich in der Folge schwer, klare Chancen zu erspielen. Abschlüsse von Luis Frieling (39.) und Patrik Twardzik (45.+1) brachten nicht genug Gefahrenpotenzial. Im zweiten Durchgang versuchten die Gäste auch nicht nur ausschließlich über Umschaltsituationen am Spiel teilzunehmen, es entwickelte sich eine offene Partie mit einer ereignisreichen Schlussphase. Paola Maiella leitete weiter auf Jan-Lukas Liehr und ausgerechnet der Ex-Wiedenbrücker brachte das Heidewaldstadion zum Beben (84.) Der SCW schmiss als Reaktion natürlich alles nach vorne, was der FCG kurz darauf auch nutzen konnte. Timo Kondziella wusste sich bei einer Kontersituation der Hausherren nur mit einem Foul als letzter Mann zu helfen und wurde infolgedessen vorzeitig zum Duschen geschickt (87.). In der Folge wurde es dann noch einmal hitzig, doch schließlich brachte Gütersloh den Dreier im Derby noch über die Linie. Gütersloh rückt damit für den Moment etwas näher an die Tabellenspitze, erhofft sich für den restlichen Spieltag nun reichlich Schützenzhilfe. FC Gütersloh – SC Wiedenbrück 1:0

FC Gütersloh: Jarno Peters, Leo Weichert, Justus Henke, David Winke, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Sandro Reyes (71. Jannik Borgmann), Luis Frieling (90. Niklas Frese) - Trainer: Julian Hesse

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Joel Udelhoven, Nikola Aracic, Daniel Sanchez Ruiz Diaz (78. Timo Kondziella), Joschka Kroll, Saban Kaptan (58. Dimitrios Touratzidis), Benjamin Friesen (78. Sebastian Mai), Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Davud Tuma, Marlon Lakämper (88. Vigo Wernet) - Trainer: Sascha Mölders

Schiedsrichter: Tobias Esch - Zuschauer: 2780

Tore: 1:0 Jan-Lukas Liehr (84.)

Rot: Timo Kondziella (86./SC Wiedenbrück/Notbremse!)

_____

Liveticker: 1. FC Bocholt- Wuppertaler SV

_____ Liveticker: Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Köln U21

_____ Liveticker: RW Oberhausen - SC Paderborn U21

Heute, 19:30 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 0 0 PUSH

_____ Liveticker: Fortuna Köln - Borussia Dortmund U23

_____ Liveticker: VfL Bochum U21 - SF Lotte

Morgen, 14:00 Uhr VfL Bochum VfL Bochum II Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 live PUSH

_____ Liveticker: Borussia Mönchengladbach U23 - SF Siegen

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II Sportfreunde Siegen SF Siegen 14:00 live PUSH

_____ Liveticker: Bonner SC - FC Schalke 04 U23 So., 05.10.2025, 16:30 Uhr Bonner SC Bonner SC FC Schalke 04 Schalke 04 II 16:30 live PUSH

_____

So geht es weiter

12. Spieltag

11.10.25 SC Paderborn 07 II - FC Gütersloh

17.10.25 FC Schalke 04 II - SC Fortuna Köln

18.10.25 Borussia Dortmund II - SSVg Velbert

18.10.25 SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt

18.10.25 Sportfreunde Lotte - Borussia Mönchengladbach II

18.10.25 Sportfreunde Siegen - RW Oberhausen

18.10.25 SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf II

18.10.25 1. FC Köln II - Bonner SC

18.10.25 Wuppertaler SV - VfL Bochum II

_____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: