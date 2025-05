Jubel beim TuS Geretsried: Grünwalds Torwart Maronovic steht dagegen nach dem 0:4 die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. – Foto: Hans Lippert/Hans Lippert - Fo

"Liegt schwer im Magen": TSV Grünwald steht vor dem Abstieg Nach 0:4-Pleite Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd BYL-Relegation Grünwald Geretsried

Grün-Weiße geben nach der Schlappe im ersten Relegationsspiel nicht auf.

Es sieht ganz so aus, als würde das Bayernliga-Gastspiel des TSV Grünwald nach einem Jahr schon wieder zu Ende gehen: Der Neuling unterlag im ersten Relegationsduell beim Landesligisten TuS Geretsried deutlich mit 0:4 (0:3). Jetzt kann den Grün-Weißen am Samstag (16 Uhr) im Rückspiel an der heimischen Keltenstraße wohl nur noch ein kleines Wunder helfen. Florian de Prato gab sich nach der Pleite seines Teams allerdings kämpferisch: „Es liegt schwer im Magen, aber die Messe ist noch nicht gelesen.“ Mi., 21.05.2025, 18:30 Uhr TuS Geretsried Geretsried TSV Grünwald Grünwald 4 0

Dabei wurmte es den Grünwalder Trainer durchaus, wie sich seine Mannschaft in diese schlechte Ausgangsposition manövrierte. Zunächst lief vor 1090 Zuschauern im Isaraustadion alles noch nach Plan. Die Anfangsphase war ausgeglichen, der TSV hatte sogar die erste Chance durch David Halbich, dessen Schuss aber genau in den Armen von Geretsrieds Keeper Cedomir Radic landete (4.). Ansonsten entstand vor beiden Toren erst einmal keine große Gefahr. „Wir wollten gar keine Stimmung aufkommen lassen, haben den Gegner vom Tor weggehalten“, erklärte de Prato seine Strategie, die von den Hausherren dann aber doch durchkreuzt wurde. Denn innerhalb von nur sechs Minuten schlug Geretsried dreimal zu. Erst war es der in den Punktspielen schon 30 Mal erfolgreiche Srdan Ivkovic, der nach einem von Grünwalds Abwehr geblockten Schuss zum 1:0 traf (23.). „Er nimmt den Ball gut mit. Das war nichts Einstudiertes, das kann passieren“, sah de Prato im 1:0 für den TuS noch kein großes Ärgernis, denn mit Blick aufs Rückspiel lautete die Vorgabe: Ruhe bewahren. „Wir haben gesagt: Bei Rückstand machen wir einfach weiter, wir müssen es nicht am Mittwoch regeln“, so der TSV-Coach.