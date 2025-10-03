Liedl kämpft mit Penzberg nach Punktabzug um die Bezirksliga

Nach dem Wechsel von Pullach zu Penzberg sieht sich Teammanager Theo Liedl mit einem schmerzlichen Punktabzug konfrontiert.

Theo Liedl war ein Vierteljahrhundert lang eng mit dem SV Pullach verbunden, als Spieler, Trainer und Manager. In der letzten Funktion legte er die Basis für die Bayernliga-Meisterschaft 2017, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Vor zwei Jahren zog sich Liedl aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit der SVP-Vorstandschaft endgültig zurück. Vor der aktuellen Saison feierte er ein überraschendes Comeback im Amateurfußball – als Teammanager des Bezirksliga-Mitfavoriten 1. FC Penzberg. Momentan steht der FC auf Platz sieben, auch, weil ihm ein kontrovers diskutiertes Sportgerichtsurteil wegen des regelwidrigen Einsatzes des Ex-Pullachers Alexander Jobst einen Abzug von vier Punkten bescherte. Das Penzberger Gastspiel in Pullach wird Liedl nicht an der Gistlstraße live mitverfolgen, er ist mit seiner Familie im Türkei-Urlaub. Dort erreichte ihn unsere Zeitung am Freitag, an seinem 62. Geburtstag.

Verfolgen Sie den SV Pullach noch?Aus der Ferne schon.Aber nicht mit großen Emotionen?Das ist vorbei. Der Abschied war nicht schön nach der langen Zeit dort. Ich kenne auch nur mehr vier, fünf Leute, zum Beispiel die Spieler Josef Burghard und Linus Radau, die ich noch geholt habe.Wie kam es denn zu Ihrem Engagement in Penzberg?Ich kenne den Ersten Vorstand Joachim Plankensteiner schon sehr lange, er ist ein guter Freund von mir. Er hat gefragt, ob ich helfen kann, weil wir in Pullach doch mit wenig Mitteln Erfolg gehabt haben. Aber ich muss dazu sagen, es ist ein minimaler Aufwand, mein Engagement hält sich im Moment sehr in Grenzen, weil ich sonst sehr viel zu tun habe.Wie lautet das Saisonziel in Penzberg?Natürlich ist es das Ziel, vorne mitzuspielen. Aber der Punktabzug tut weh. Wir haben dann auch gleich zweimal hintereinander verloren. Beim 3:4 in Deisenhofen war es ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Vor dem nächsten Spiel gegen Waldeck wurde dann endgültig bekannt, dass wir die Punkte abgezogen bekommen. Das war dann das große Gesprächsthema und es war ein grottenschlechtes Spiel von uns, wir haben 1:2 verloren. Das tat natürlich doppelt weh.Und was trauen Sie den Pullachern zu?Dazu kann ich nichts sagen, da kenne ich die Situation dort zu wenig.