Lieder trifft dreifach: Stade überrollt Oste/Oldendorf II im Derby

Lael Lieder erzielte im Derby einen Dreierpack – Foto: Jörg Struwe

Am 15. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gewann der VfL Güldenstern Stade das Derby gegen den FC Oste/Oldendorf II mit 7:0. Während Stade die Saison entspannt angehen kann, muss der Aufsteiger weiter um den Klassenerhalt kämpfen.

Mit der ersten guten Möglichkeit ging der VfL in Führung. Nach einer Kombination traf Lisa Meyer bereits in der neunten Minute zum 1:0. „Das Tor gab uns Sicherheit“, berichtete Riedel. In der Folge entwickelte sich eine einseitige erste Halbzeit. Zwischen der 26. und 31. Minute entschied Stade die Partie praktisch. Zunächst erhöhte Farahnaz Hosseini auf 2:0. Nur zwei Minuten später traf Lael Lieder zum 3:0, kurz darauf stellte Linnea Von Holten den 4:0-Pausenstand her.

Die ersten Minuten waren von gegenseitigem Abtasten geprägt. „Die Gäste traten sehr engagiert auf, man hat gemerkt, dass sie von Beginn an bemüht und motiviert waren, etwas Zählbares mitzunehmen“, erklärte Stades Trainer Bert Riedel.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Stade die klar bessere Mannschaft. Lael Lieder traf in der 55. Minute zum 5:0. Acht Minuten später erzielte Farahnaz Hosseini ihren zweiten Treffer des Tages. Den Schlusspunkt setzte erneut Lieder in der 90. Minute mit ihrem dritten Tor des Tages. Der FC Oste/Oldendorf II kam ebenfalls zu einigen Möglichkeiten, konnte daraus jedoch keinen Treffer erzielen. „Insgesamt war es auch in dieser Höhe ein hochverdienter Sieg“, meinte Riedel.

„Es war eine verdiente Niederlage, allerdings fiel sie aus unserer Sicht um drei bis vier Tore zu hoch aus. So deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war das Spiel nicht“, erklärte Oste/Oldendorf-Trainer Christopher Thielker. Probleme bereitete seiner Mannschaft erneut der Kunstrasen. „Dieser Untergrund liegt uns einfach nicht“, ergänzte Thielker.

In den verbleibenden sechs Saisonspielen bestreitet der FC Oste/Oldendorf II noch vier Heimspiele. „Das macht Hoffnung. Klar ist aber auch, dass wir für den Klassenerhalt mindestens drei, besser sogar vier dieser Spiele gewinnen müssen“, führte Thielker aus.

Die nächsten Spiele

Bereits am kommenden Sonntag empfängt das Team den ebenfalls auf einem direkten Abstiegsplatz stehenden FC Oste/Oldendorf II den FC Ostereistedt/Rhade. Danach folgen Heimspiele gegen den FC Geestland, die FSG 3 Meilen Altes Land und die SG WDB. „Wir geben nicht auf und arbeiten weiter am Befreiungsschlag“, kündigte Thielker an.

Der VFL empfängt am kommenden Sonntag den Tabellenführer. „Gegen diesen Gegner war in der Vergangenheit nicht viel zu holen, und auch diesmal gehen sie als klarer Favorit in die Partie. Wir sind gespannt, wie wir uns dort präsentieren werden“, so Riedel vor dem Duell mit der SG Beckedorf/Ritterhude.