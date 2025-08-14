Der SV Hahnbach ist derzeit nur schwer zu bremsen. Das musste diesmal die Tännesberger Mannschaft erfahren. – Foto: Josef Trummer

Lieder führt FC Amberg zum Derbysieg – Inter furios, Tännesberg hadert Bezirksliga Nord, der Donnerstag: Schirmitz verliert auch das Heimspiel gegen Vohenstrauß +++ Hahnbach kehrt an die Spitze zurück +++ Wernberg geht auswärts baden

Im ersten Teil des Doppelspieltags in der Bezirksliga Nord hat der SV Hahnbach seine starke Frühform erneut unter Beweis gestellt. Dotzler, Ströhl und Co. gewannen am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen den TSV Tännesberg mit 2:1 und sind zurück an der Tabellenspitze. Mit demselben Ergebnis behauptete sich der FC Amberg im Derby bei den SF Ursulapoppenricht. FC-Spielertrainer Fritz Lieder avancierte mit einem Doppelpack zum Mann des Tages. Und auch die andere Amberger Mannschaft war erfolgreich. Der SV Inter Bergsteig setzte mit einem überraschenden und deutlichen 5:1-Heimerfolg gegen den FC Wernberg ein Zeichen. Weiter auf die ersten Punkte wartet die SpVgg Schirmitz. Der Aufsteiger hatte auch gegen die SpVgg Vohenstrauß kein Glück und verlor daheim 1:3.



Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Es bleibt dabei: Würden wir nach dem 2:0 das 3:0 nachlegen, würden wir uns selbst einen Gefallen tun und das Spiel ruhig zu Ende spielen können. Aktuell schaffen wir es jedoch nicht, mehr als zwei Tore zu schießen. Das zieht sich durch den Saisonstart. Trotzdem war der Sieg übers gesamte Spiel gesehen verdient, weil wir die klar besseren Torchancen hatten. Nach dem Anschlusstreffer von Upo wurde es hintenraus nochmal spannend. Unsere Leistung hatte erneut Luft nach oben, doch die bisherige Punkteausbeute gegen ordentliche Gegner stimmt positiv.“







Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Ein Riesen-Kompliment an die Mannschaft! Wir hatten zwei, drei Ausfälle zu beklagen. Die Jungs, die dafür reingekommen sind, haben es brutal gut gemacht. Diese Geschlossenheit und Zusammenalt zeichnet Hahnbach aus. Der Sieg geht absolut in Ordnung und hätte um drei, vier Tore höher ausfallen müssen. Wir hatten sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit richtige Bretter. Mit der einzigen Chance machte der Gegner das 1:1, ansonsten haben wir nichts zugelassen." André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Durch einen klaren Elfmeter gerieten wir in Rückstand. Trotzdem waren wir dann richtig gut im Spiel, hatten Chancen und machten richtig Tempo. Mit einem sehr guten Spielzug erzielten wir das 1:1. In der weiteren Folge hat uns der Schiedsrichter ein bisserl das Genick gebrochen – er hat die Leine kurz gehalten und jedes Foul sofort bestraft. Die Zeitstrafe gegen uns war überzogen. Dass Hahnbach einen Lauf hat, hat man gemerkt in Form ihres Lucky Punches. Vielleicht ist der Sieg auch verdient für Hahnbach, die es hintenraus einfach cleverer gemacht haben."







Helmut Jurek (Spielertrainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Für uns eminent wichtige Punkte! Das Ergebnis fällt um ein, zwei Tore zu hoch aus. Der Pausenstand von 2:0 ging in Ordnung; Wernberg hatte wenige klare Torchancen. Nach dem Anschlusstreffer war Wernberg ein wenig am Drücker. Diese Phase haben wir gut überstanden und konnten durch einen Konter das 3:1 setzen, was dem Gegner wieder etwas den Wind aus den Segeln genommen. Fortan konnten wir Wernberg aus den gefährlichen Zonen raushalten. In den Schlussminuten ist uns das 4:1 und 5:1 gelungen, was dem geschuldet war, dass Wernberg nun relativ offen gespielt hat. Für uns ein sehr wichtiger Sieg, den wir so nicht unbedingt eingeplant hatten.“









