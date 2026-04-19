Liedberg, Wickrathhahn und Schelsen bleiben sieglos im Jahr 2026

Tim Güth brachte die Sportfreunde Neuwerk II mit einem Doppelpack früh auf die Siegerstraße (20., 36.). Doch spät im zweiten Abschnitt schlugen die Hausherren noch zurück. Zunächst netzte Joel Odusina zum 1:2 (84.), bevor Elias Amani in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (90.). Trotz der verspielten Führung kletterten die Gäste auf den fünften Platz. Der VfB erhöhte den Abstand auf Rang vier um einen Punkt.

Die DJK Hehn blieb auch im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen. Dabei ging die SpVg Odenkirchen II nach gerade einmal acht Minuten durch einen Doppelschlag von Tobias Kamper mit 2:0 in Führung (5., 8.). Doch noch in der ersten Halbzeit hatten die Gäste durch Walid Chehaida (27.) und Gabriel Hermann (45.) eine passende Antwort. Nach der Pause waren es jedoch wieder einmal die Hausherren, die zuerst jubeln durften - Thomas Fialkowski netzte zum 3:2 (58.). Nur drei Minuten später stellte Noah Wilms allerdings auf 3:3 (61.). Beide Teams bemühten sich daraufhin um die Entscheidung, die der DJK Hehn in der Nachspielzeit durch Hermann gelang (90.). Hehn setzte sich weiter vom Keller ab. Odenkirchen verblieb im Tabellenmittelfeld.

Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn sicherte sich seinen ersten Punkt im Jahr 2026 - dabei war sogar ein Dreier für das Kellerkind möglich. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Tim Sturm die Gäste in der 54. Minute in Führung. Lange konnte die Defensive der Blau-Weißen den Angriffen des ASV Süchteln II stand halten, bis Torjäger Niklas Reimelt zum 1:1-Ausgleich traf (82.). Süchteln behauptete durch die Punkteteilung den fünften Platz. Für den FC war ein erster Hoffnungsschimmer im Kampf um die Klasse.

Die Sportfreunde Neersbroich sicherten sich einen umkämpften Erfolg beim TuS Liedberg. Sebastian Heymanns erzielte den einzigen Treffer im ersten Abschnitt und brachte die Gäste somit in Führung (10.). Im zweiten Durchgang war es dann Top-Torjäger Christopher Link der das 2:0 markierte (55.). Doch die Hausherren gaben sich nicht auf und kamen durch einen Doppelschlag von Claudio Fernandes (60.) und Marcel Bock (65.) zum 2:2-Ausgleich. Die Freude hielt jedoch nicht lange, denn nur vier Minuten später brachte Jonas Hintsches die Sportfreunde erneut in Führung (69.). Auf diesen Schock hatten die Liedberger keine Antwort und verloren somit auch das sechste Duell des Jahres. Neersbroich eroberte derweil den vierten Rang.