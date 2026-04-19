Liedberg, Wickrathhahn und Schelsen bleiben sieglos im Jahr 2026

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Durch die Niederlage des SV Otzenraths am vergangenen Spieltag verlor der Meisterschaftskampf weiterhin an Spannung. Mit neun Punkten Vorsprung hat der Tabellenführer Rheydter SV ein ordentliches Polster auf die Verfolger. Auch beim SV Schelsen konnte der Liga-Primus einen weiteren Erfolg einfahren und hielt den Abstand auf die siegreichen Otzenrather bei neun Zählern. Im Tabellenkeller bleibt es derweil spannend. Während der FC Blau-Weiß Wickrathhahn beim ASV Süchteln II einen Punkt holte, verlor der TuS Liedberg gegen die Sportfreunde Neersbroich. Die DJK Hehn machte derweil mit einem Sieg gegen die SpVg Odenkirchen II einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Das war der 24. Spieltag:
Der SV Otzenrath dominierte den Polizei SV Mönchengladbach auf dem eigenen Rasen von Beginn an. Zur Halbzeit führten die Hausherren bereits mit 4:0. Jan-Niklas Alexander Jaspers überzeugte mit einem Dreierpack (11., 38., 45+2.), während Henrik Wirtz einmal netzte (19.). Nach der Pause stabilisierten sich die Gäste zunächst und kamen durch Marvin Küsters zum 1:4 (65.). Allerdings drückte der Zweitplatzierte daraufhin wieder aufs Gaspedal - Gian-Luca Jordans (82.) und Jonas Klann (88.) sorgten für den 6:1-Endstand. Otzenrath rückte zunächst auf sechs Punkte heran an den Liga-Primus aus Rheydt. Der PSV kassierte hingegen die dritte Pleite in Serie.
Tim Güth brachte die Sportfreunde Neuwerk II mit einem Doppelpack früh auf die Siegerstraße (20., 36.). Doch spät im zweiten Abschnitt schlugen die Hausherren noch zurück. Zunächst netzte Joel Odusina zum 1:2 (84.), bevor Elias Amani in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (90.). Trotz der verspielten Führung kletterten die Gäste auf den fünften Platz. Der VfB erhöhte den Abstand auf Rang vier um einen Punkt.
Die DJK Hehn blieb auch im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen. Dabei ging die SpVg Odenkirchen II nach gerade einmal acht Minuten durch einen Doppelschlag von Tobias Kamper mit 2:0 in Führung (5., 8.). Doch noch in der ersten Halbzeit hatten die Gäste durch Walid Chehaida (27.) und Gabriel Hermann (45.) eine passende Antwort. Nach der Pause waren es jedoch wieder einmal die Hausherren, die zuerst jubeln durften - Thomas Fialkowski netzte zum 3:2 (58.). Nur drei Minuten später stellte Noah Wilms allerdings auf 3:3 (61.). Beide Teams bemühten sich daraufhin um die Entscheidung, die der DJK Hehn in der Nachspielzeit durch Hermann gelang (90.). Hehn setzte sich weiter vom Keller ab. Odenkirchen verblieb im Tabellenmittelfeld.
Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn sicherte sich seinen ersten Punkt im Jahr 2026 - dabei war sogar ein Dreier für das Kellerkind möglich. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Tim Sturm die Gäste in der 54. Minute in Führung. Lange konnte die Defensive der Blau-Weißen den Angriffen des ASV Süchteln II stand halten, bis Torjäger Niklas Reimelt zum 1:1-Ausgleich traf (82.). Süchteln behauptete durch die Punkteteilung den fünften Platz. Für den FC war ein erster Hoffnungsschimmer im Kampf um die Klasse.
Die Sportfreunde Neersbroich sicherten sich einen umkämpften Erfolg beim TuS Liedberg. Sebastian Heymanns erzielte den einzigen Treffer im ersten Abschnitt und brachte die Gäste somit in Führung (10.). Im zweiten Durchgang war es dann Top-Torjäger Christopher Link der das 2:0 markierte (55.). Doch die Hausherren gaben sich nicht auf und kamen durch einen Doppelschlag von Claudio Fernandes (60.) und Marcel Bock (65.) zum 2:2-Ausgleich. Die Freude hielt jedoch nicht lange, denn nur vier Minuten später brachte Jonas Hintsches die Sportfreunde erneut in Führung (69.). Auf diesen Schock hatten die Liedberger keine Antwort und verloren somit auch das sechste Duell des Jahres. Neersbroich eroberte derweil den vierten Rang.
Auch das sechste Liga-Spiel des Jahres konnte der Rheydter SV für sich entscheiden und bleibt somit perfekt. Nikita Maul (36.), Mats Schleszies (72.) und Melih Karakas (80.) sorgten für den souveränen 3:0-Auswärtserfolg beim SV Schelsen. Die Rheydter gingen einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft und hielten den Abstand auf den lauerten SV Otzenrath somit bei neun Punkten. Schelsen muss derweil weiterhin auf den ersten Dreier im Jahr 2026 warten.
Spieldaten:
VfB Korschenbroich – Sportfreunde Neuwerk II 2:2
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Kolja Wirtz (77. Pascal Noth), Alvis Zejnaj (69. Cedric Wintzen), Simon Lierz, Amer Bedour (56. Joel Odusina), Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Noumouke Diabatè, Ali Salgin - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
Sportfreunde Neuwerk II: Paul Metzen, Maximilian Haupts, Patrick Kevin Scheulen (65. Maximilian Reich), Florian Haupts, Marcel Bosbach, Jan Spürkmann, Moritz Schiele, Christopher Hermes, Thierno Oumar Balde, Tom Jonas Jakobs, Tim Güth - Trainer: Holger Rütten
Schiedsrichter: Mohammed Bousfia (Waldfeucht) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Tim Güth (20.), 0:2 Tim Güth (36.), 1:2 Joel Odusina (84.), 2:2 Elias Amani (90.+4)
SV 1909 Otzenrath – Polizei SV Mönchengladbach 6:1
SV 1909 Otzenrath: Niklas Meier, Jonas Klann, Laurens Padberg (83. Jöran Waßenberg), Nils Ceglarek (65. Ilker Özkan), Paul Gross, Andre Jakuszeit (73. Bennet Dahmen), Jan-Hendrik Schmitz (65. Simon Schrey), Jan-Niklas Alexander Jaspers, Henrik Wirtz (75. Nico Rosen), Max Siebmanns, Gian-Luca Jordans - Co-Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz (46. Mohammad Ismail), Furkan Güven, Christian Schombert (61. Nick Schaub), Ebrahem Ahmed (61. Murat Yesilbas), Marvin Küsters, Hüseyin Bayboga (70. Stephan Deues), Elah Al Maghamseh, Ahmed El Aboussi, Faisal Mirzada, Justin Kuhlen - Trainer: Erhan Kuralay
Schiedsrichter: Lasaros Savvidis (Viersen) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Jan-Niklas Alexander Jaspers (12.), 2:0 Henrik Wirtz (20.), 3:0 Jan-Niklas Alexander Jaspers (39.), 4:0 Jan-Niklas Alexander Jaspers (45.+2), 4:1 Marvin Küsters (64.), 5:1 Gian-Luca Jordans (81.), 6:1 Jonas Klann (89.)
SpVg Odenkirchen II – DJK Hehn 3:4
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Mehmet Sirin Özekinci, Felix Zimmermann, Andre Garcia (73. Malik Sinanovic), Michael Nelißen, Kevin Yaramis (65. Ryan Mc Culloch), Dominik Lichtschlag, Tobias Kamper, Adam Ghoudane, Thorben Schmitt, Thomas Fialkowski (91. Robin Kutschinski) - Trainer: Markus Anders
DJK Hehn: Marcel Meisen, Julian Brockmann, Gabriel Herrmann, Sandi Kheder, Lars Schroers, Fabian Hentrup, Felix Peter Olbrich (85. Riad Ainouz), Noah Wilms, Walid Chehaida (68. Dennis Can Horn), Patrick Müller (78. Timo Busch), Patrick Theveßen (91. Dominik Santos Marques) - Trainer: Torsten Müller - Co-Trainer: Hendrik Schotten - Co-Trainer: Holger Brockmann
Schiedsrichter: Radouane Nachit - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tobias Kamper (5.), 2:0 Tobias Kamper (8.), 2:1 Walid Chehaida (27.), 2:2 Gabriel Herrmann (45.), 3:2 Thomas Fialkowski (58.), 3:3 Noah Wilms (60.), 3:4 Gabriel Herrmann (90.+2)
Rot: Dennis Can Horn (93./DJK Hehn/)
ASV Einigkeit Süchteln II – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 1:1
ASV Einigkeit Süchteln II: Sandro Dörenkamp, Fynn Brocker, Björn Fruhen (60. Anthony Kreft), Flondrit Atipi (60. Jan Schouren), Tom Plauk (65. Matthias Bertges), Joe Recker (79. David Meies), Nils Wüsten, Niklas Reimelt, Luca Noel Doneth, Cameron Luis Heinrichs, Ivan Jajetic - Trainer: Marvin Hermes
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten, Dominik Pascal Stephany, Tim Sturm, Marco Kroll, Markus Bork, Jonas Peltzer, Pasqual König, Matthias Türnau, Fabio Meaggia, Christian Engels (76. Christoph Wolters) - Co-Trainer: Tim Krüll - Trainer: Marc Gülzow
Schiedsrichter: Radouane Nachit - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Tim Sturm (54.), 1:1 Niklas Reimelt (82.)
TuS Liedberg – Sportfreunde Neersbroich 2:3
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, David Wilms (61. Jens Onkelbach), Dominik Jansen Chavez, Markus Fongern, Philip Onkelbach (61. Henri Cremer), David Maaßen, Muhamet Azirovic (46. Dominik Born), Thomas Gründig (78. Patrick Waclawowicz), Jan Alexander Luig, Claudio Fernandes, Marc Neues (61. Marcel Bock) - Co-Trainer: Christoph Maaßen - Trainer: Fabian Vitz
Sportfreunde Neersbroich: Sebastian Heymanns (78. Tim Scheeren), Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Alexander Lodes, Felix Klomp, Nicolas Puhe, Christopher Link, Marco Glogau, Jan Pascal Kucklinski, Oliver Kremers (60. Fabian Spancken), Jonas Hintsches (81. Alexander Lodes) - Trainer: Oliver Glogau
Schiedsrichter: Maximilian Winkens - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Sebastian Heymanns (10.), 0:2 Christopher Link (55.), 1:2 Claudio Fernandes (60.), 2:2 Marcel Bock (65. Foulelfmeter), 2:3 Jonas Hintsches (69.)
SV Schelsen – Rheydter SV 0:3
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Sebastian Gerhard Selke, Linus Bien (70. Artem Skriahin), Lucas Jansen (80. Lars Lüdtke), Vasilios Anthitsis, Tayler Helm, Luka Tanaskovic, Marius Sentis (80. Umut Akis), Jasin Al-Zaben - Trainer: Maximilian Linke
Rheydter SV: Christoph Sikowski, Onur Altuntac (84. Bilal Anwari), Valon Bajraktari, Vitali Kwitko, Baris Han Karaman, Durukan Celik (77. Sandro Santos Ferreira), Nikita Maul, Sergen Camcioglu, Melih Karakas, Florian Vitia (60. Mats Schleszies), Mohamedyasine Belhamri (73. Ahmet Sinan Ilhan) - Trainer: Arian Gerguri
Schiedsrichter: Rainer von den Driesch - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Nikita Maul (36.), 0:2 Mats Schleszies (72.), 0:3 Melih Karakas (79.)
Die nächsten Spieltage:
25. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Polizei SV - Korschenbr.
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - SV Otzenrath
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Red Stars MG
So., 26.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - ASV Süchteln II
So., 26.04.26 15:00 Uhr Neersbroich - Rheindahlen
So., 26.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Liedberg
26. Spieltag
Fr., 01.05.26 19:30 Uhr Korschenbr. - DJK Hehn
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Liedberg
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Rheydter SV
So., 03.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Wickrathhahn
So., 03.05.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Polizei SV
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Neersbroich