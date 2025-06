Liedberg vs. Meer: Wer holt das letzte Aufstiegsticket?

Am Donnerstagabend fällt auf der Sportanlage des SV 08 Rheydt die Entscheidung um den letzten freien Aufstiegsplatz für die Kreisliga A. Ab 18.45 Uhr treffen der TuS Liedberg und Blau-Weiß Meer aufeinander. Die beiden Teams bekommen durch die erweiterte Aufstiegsregelung die Chance, den Sprung in die höhere Spielklasse zu schaffen. Nach den souveränen Aufstiegen des SV Lürrip II und von Korschenbroich geht es nun im direkten Duell um das letzte verbliebene Ticket.

Einen klaren Favoriten auszumachen, fällt schwer. Beide Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe. Wie so oft in solchen Spielen sehen die Trainer den Gegner leicht im Vorteil – gegenseitiger Respekt, aber auch psychologische Gründe stecken dahinter.

Blau-Weiß Meer hatte lange Zeit die Rolle des ersten Verfolgers von Meister Lürrip II in der B-Liga Gruppe 1 inne. Am Ende der Saison standen 69 Punkte zu Buche, fünf weniger als der Titelträger, aber drei mehr als der nächste Verfolger SC Broich-Peel. Die Offensivabteilung der Blau-Weißen ließ mit 120 Treffern aufhorchen – der zweitbeste Wert in der Gruppe. Auch defensiv zeigte sich das Team von Trainer Metin Saglamoglu stabil (36 Gegentore, dritter Rang). Gefährlichster Angreifer ist Philipp Panitz, der mit 21 Treffern auf Platz sechs der Torjägerliste rangiert.

Ganz anders verlief die Saison für den TuS Liedberg, der mit 22 Punkten Rückstand auf Gruppensieger Korschenbroich in der Gruppe 2 den zweiten Platz belegte. Dennoch setzte sich das Team von Trainer Fabian Vitz souverän gegen den ehemaligen Landesligisten Giesenkirchen durchund sicherte sich das Relegationsticket. Mit 79 erzielten Toren ist Liedberg in der Offensive im oberen Mittelfeld der Liga angesiedelt (Rang fünf), doch die Defensive mit nur 41 Gegentoren (Rang zwei) war ein Garant für den Erfolg. Torjäger Dominik Born erzielte 14 Treffer (Platz fünf), unterstützt von Muhamet Azirovic, Andreas Faust (je elf) und David Maaßen (zehn).

In den vergangenen Saisons zeigte sich Meer konstant in der Spitzengruppe: zwei zweite, zwei dritte und ein fünfter Platz stehen da zu Buche. Für Liedberg ist Platz zwei das bisherige Highlight der letzten fünf Spielzeiten – es ist ein kleiner Trost für das bittere Saisonfinale vor einem Jahr, als man in der 83. Minute den Relegationsplatz an Korschenbroich verlor, das im Parallelspiel den nötigen Ausgleich zum 1:1 erzielten.

Die Voraussetzungen sind am Donnerstag folgende: Zwei ambitionierte Teams, die ihre große Chance wahrnehmen wollen, dazu 90 Minuten, die über Aufstieg oder Liga-Verbleib entscheiden. Denn: Ein Rückspiel wird es nicht geben. Wer am Ende jubelt, bestimmen die Spieler auf dem Feld. Während Saglamoglu „die größere Erfahrung aufseiten des TuS als möglichen Vorteil“ nennt, sieht Vitz „die individuelle Klasse der Meerer Spieler als entscheidend“ an.