Liedberg mit starkem Saisonstart – Foto: Norbert Jurczyk

Liedberg überrascht in der A-Liga und bleibt auf Kurs Der TuS Liedberg steht nach drei Spieltagen mit sieben Zählern auf dem dritten Tabellenplatz.

Der Start für den TuS Liedberg in die Kreisliga A-Saison hätte fast nicht besser laufen können. Nach Erfolgen über den VfB Korschenbroich (1:0) und dem FC Eintracht Güdderath II (2:1), steht der A-Ligist im Achtelfinale des Kreispokals, wo der TuS auf den Rheydter SV trifft. Hinzu kommen zwei Erfolge und ein Unentschieden in der Liga. Liedberg steht auf dem dritten Rang, punktgleich mit Tabellenführer Odenkirchen. Cheftrainer Fabian Vitz sprach über den tollen Saisonbeginn.

Noch ungeschlagen Nach knapp zehn Jahren stieg Liedberg, nach einem Sieg im Elfmeterschießen gegen den SV Blau-Weiß Meer, zurück in die Kreisliga A auf. Sicherlich hatten einige Fußballinteressenten ihre Bedenken, ob der TuS eine Chance hat in der Liga zu bestehen. Der Aufsteiger ist allerdings nach drei Partien noch ungeschlagen.

Zum Saisonauftakt besiegte der Tabellendritte den VfB Korschenbroich mit 3:0, darauf folgte ein 1:1-Unentschieden beim ASV Süchteln II. Am vergangenen Spieltag bestätigte Liedberg die gute Form und schlug die Sportfreunde Neuwerk II mit 1:0. Trainer Vitz erklärte die Gründe für den gelungenen Saisonstart: "Aktuell macht uns das Kollektiv stark und dass die Jungs die taktischen Vorgaben super umsetzen. Wir haben sicher auch immer etwas Glück gehabt und über unserem Level performt. Meine Ideen gingen aktuell gut auf." Ein weiterer Punkt für die gute Form ist die Defensive seiner Mannschaft. In den bisherigen fünf Pflichtspielen kassierte sein Team gerade einmal zwei Gegentore. Somit stellt seine Truppe die zweitbeste Abwehr der A-Liga, nach dem Rheydter SV, der wiederum auch ein Duell weniger auf dem Konto hat.