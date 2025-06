Liedberg steigt in die Kreisliga A auf

Das Aufstiegsrelegationsspiel zur Kreisliga A zwischen TuS Liedberg und Blau-Weiß Meer bot alles, was ein Spiel dieser Art verspricht: Beste Stimmung, Kampf, Technik, Tore, Verlängerung und ein enges Elfmeterschießen. Hinterher natürlich Jubel auf der einen Seite, Enttäuschung auf der anderen Seite. Nach neun Jahren Abstinenz feierte der TuS Liedberg die Rückkehr in die Kreisliga A. Vor über 350 Zuschauern auf der Anlage des SV 08 Rheydt haben sich die Korschenbroicher letztlich knapp mit 5:4 nach Elfmetern gegen die Meerer aus Gladbach durchgesetzt.

Es entwickelte sich von Beginn an eine interessante Paarung. Meer war personell besser aufgestellt, doch die Liedberger hatten die besseren Chancen in der ersten Halbzeit. TuS-Torhüter Tim Vonderbank musste schon frühzeitig all sein Können zeigen und zur Ecke klären.

Do., 05.06.2025, 18:45 Uhr

Nach dem Seitenwechsel war es dann das Team von TuS-Trainer Fabian Vitz, das mit der ersten Chance die Führung durch Andreas Faust erzielte (48. Minute). Nach fast einer Stunde gab es dann die ersten Wechsel auf beiden Seiten. Zu diesem Zeitpunkt überraschend fiel der Ausgleich, als Patrick Schüßler einen Freistoß aus recht spitzem Winkel von der linken Seite aus in den Knick jagte und Vonderbank dabei schlecht aussehen ließ (63.). In der 75. Minute schwächte sich Meer durch die Ampelkarte gegen Philipp Panitz. Aber trotz Unterzahl überstand das Team von Metin Saglamoglu die restliche Spielzeit inklusive Verlängerung ohne Gegentor.

Dann waren die Korschenbroicher dran: David Maaßen schoss drüber, Muhamet Azirovic konterte, schoss aber Meer-Torhüter Kai Probst in die Arme. Dann verpasste Markus Fongern einen von Jannik Hanfland getretenen Freistoß um Zentimeter noch vor der Pause. Aber auch Meer hatte seine Chance vordem Pausentee, als Lahbi Moussaoui Vonderbank per Kopf zu einer weiteren Glanzparade zwang.

Entscheidung fällt vom Punkt

So musste letztendlich das Elfmeterschießen über Sieg und Niederlage entscheiden. Meer musste als erstes antreten. Schüßler trifft 2:1 für Meer. Marcel Bock glich für Liedberg zum 2:2 aus. Ouassim Jadaoun schoss das 3:2, dann musste der Elfmeter von Liedbergs Maaßen wiederholt werden (der Torhüter stand zu weit vor der Torlinie), den er zum 3:3 versenkte. Soner Mehmedov erhöhte auf 4:3 für Meer. Hanflands Versuch scheiterte dann an Probst, aber auch Ismail Hassan versagten bei Meer anschließend die Nerven. So konnte Jens Onkelbach für TuS zum 4:4 ausgleichen.

Dann krönte Torwart Vonderbank seine herausragende Leistung, indem er den Versuch vom Meerer Mert Uzunhan parierte. Tobias Lysson war es dann, der für Liedberg eiskalt zum Sieg traf. Anschließend lagen sich die Liedberger in den Armen und die Feierlichkeiten mit Bengalos und Platzsturm begannen.

Für Fabian Vitz war es sein zweiter Aufstieg als Trainer. „Das war noch viel emotionaler als mein erster Aufstieg damals mit Odenkirchen-Süd in die Kreisliga B. Ich habe hier so viel Herzblut hineingelegt, um in Liedberg etwas zu bewegen. Aber mir tun auch die Meerer leid, eigentlich hätten wir beide es verdient, aufzusteigen“, sagte der Übungsleiter. „Wir werden jetzt mit der Mannschaft feiern. Bald werden wir mit der Dorfgemeinschaft zusammen nochmals richtig feiern. Wir hatten ja nichts geplant“, verhieß er abschließend.