Liechtensteiner Nationalkeeper wechselt zu den Sportfreunde Siegen

Am 9. Juni absolvierte Justin Ospelt 45 Minuten im Freundschaftsspiel gegen Schottland (0:4). Zuvor war im Mai bekannt geworden, dass sein Vertrag beim Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt nicht verlängert wird. Zwei Jahre lang war er Stammkeeper in der hessischen Metropole. Künftig läuft er im Siegerland für den heimischen West-Regionalligisten Sportfreunde Siegen auf.

„Wir sind sehr froh, dass wir Justin von uns haben begeistern können“, kommentiert SFS -Coach Thorsten Nehrbauer die neueste Personalie seines formannehmenden Kaders für die kommende Spielzeit: „Das war nicht selbstverständlich, ihm lagen einige andere Angebote vor. Justin ist auf der Linie bockstark und weiß mit dem Ball am Fuß umzugehen, was für unser Spiel elementar ist.“

50 Spiele hütete Ospelt das Tor des FSV Frankfurt. Zuvor sammelte er in jungen Jahren viel Erfahrung bei seinem Heimatverein FC Vaduz (1. und 2. Liga Schweiz) und beim FC Dornbirn (2. Liga Österreich). Die Regionalliga West kennt der in Nassau auf den Bahamas geborene Schlussmann aus seiner Station beim KFC Uerdingen. Eine Knieverletzung bremste ihn damals aber lange aus (Saison 2021/22).

Entsprechend wird es einen offenen Zweikampf mit dem bisherigen Stammkeeper Leon Klußmann nach Leistungsprinzip um die Pole Position zwischen den Pfosten des Leimbachstadions geben: „Es war uns wichtig, einen Keeper auf Augenhöhe mit Leon im Team zu haben. Wir haben eine lange und harte Saison vor uns, in der wir Eventualitäten minimieren wollen. Ich bin froh, solche Klasse-Keeper in unseren Reihen zu haben und sicher, dass sich die Jungs gegenseitig zu Höchstleistungen anspornen werden.“

„Ich bin froh, jetzt in Siegen zu sein. Es waren sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Die Vision des Vereins hat Hand und Fuß, die Sportfreunde viel Tradition und eine tolle Fanbase. Das hat mir zugesagt", so Ospelt. Berührungspunkte gab es zwischen dem 1,88m groß gewachsenen Ospelt Torwart und dem SFS vorher keine. "Die Power des Vereins habe ich aber sehr früh bemerkt“, so der Keeper weiter. Im Schnitt zockte Ospelt die letzte Saison in Frankfurt vor rund 2000 Zuschauern und dürfte somit keine Probleme haben, sich im fußballbegeisterten Siegerland zu akklimatisieren. Darüber hinaus kennt der Nassauer sich mit großen Kulissen auch an anderer Stelle aus.

Vor knapp zwei Wochen spielte Ospelt mit Liechtenstein ein Freundschaftsspiel gegen Schottland. Es war sein sechster Einsatz in der A-Nationalmannschaft. Zuvor war er bereits für die U17, U19 und U21 aufgelaufen. Zwar gehe es mit einem Kleinstaat bei allem sportlichen Ehrgeiz in aller Regel darum, bestmöglich mitzuhalten. Jedoch: „Das Gefühl, der Stolz und die Ehre, für das eigene Land auflaufen zu dürfen und etwa gegen Leute aus der Premiere League zu spielen, das ist nicht aufzuwiegen. Diese Erfahrungen sind unbezahlbar", berichtet Ospelt leidenschaftlich. Vergleichen lässt sich die Regionalliga mit der Nationalelf freilich nur bedingt; allein ob der engen Taktung im Vorlauf eines Länderspiels ändert sich sein Alltag allerdings nur unwesentlich.

Für die nun anstehende Vorbereitung und die Saison in der Regionalliga West hat der Keeper klar definierte Wünsche und Ziele: „In erster Linie geht es darum, gesund zu bleiben. Das ist das A und O im Fußball. Daneben wollen wir ein erfolgreiches Jahr spielen, das Beste aus der Saison holen und alles ausschöpfen. Wir wollen das Siegerland mit unserem Fußball begeistern, die Leute mitreißen und die Wucht der Region entfalten.“