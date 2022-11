Lieblingsgegner Wolfratshausen? Unterpfaffenhofen feiert ersten Sieg nach über zwei Monaten Germeringer erkämpfen sich drei Punkte

Germering – Nach einer über zwei Monate andauernden Durststrecke gelang der Elf von Trainer Franco Simon mit 2:1-Toren beim BCF Wolfratshausen der langersehnte dritte Saisonsieg. Zwar verweilt der SC Unterpfaffenhofen weiter auf dem ersten direkten Abstiegsplatz, aber zumindest hält er Anschluss an den Relegationsplatz.

„Endlich haben sich die Jungs mal belohnt“, strahlte Sportdirektor Jürgen Kapfer nach dem Überraschungscoup in Wolfratshausen. „Heute ist ein richtig schöner Samstagnachmittag für uns. Wir hätten sogar weitaus höher gewinnen müssen. Allein gefühlte achtmal tauchte ein Stürmer von uns vor dem Wolfratshausener Kasten auf. Letztlich aber zählen die drei Punkte. Sollte uns jetzt noch etwas Zählbares im letzten Spiel des alten Jahres gegen Neuhadern am kommenden Samstag im eigenen Stadion gelingen, dann gehen wir zuversichtlich in die Winterpause und werden zur Rückrunde gestärkt zurückkehren.“

Unterpfaffenhofen muss nach Anschlusstreffer nochmal zittern