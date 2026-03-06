„Lieblingsgegner“ kommt: FC Schwaig empfängt alten Bekannten

FC SChwaig - Türkspor Augsburg – Foto: Rainer Hellinger

Geretsrieds Sportlicher Leiter Ibro Filan erzählt, dass er im Vorfeld mit seinem Schwaiger Kollegen Wolfgang Lang telefoniert hatte. „Da habe ich zu ihm gesagt: Ihr habt verloren, wir haben gewonnen, und jetzt kommt euer Lieblingsgegner.“ Auch wenn es per Telefon gegenüber der Heimatzeitung war, glaubt man, das TuS-Urgestein schmunzeln und zwinkern zu sehen. In drei gemeinsamen Saisons in der Landesliga Südost gewannen die Sportfreunde viermal, zwei Vergleiche in Geretsried endeten remis. Ende August trennten sich die beiden Neu-Bayernligisten am 7. Spieltag 1:1.

Beide Teams sind diese Saison erstmals Bayernligist, aber die Duelle zwischen dem FC SF Schwaig und dem TuS Geretsried haben schon leicht Tradition. Am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr treffen die beiden Clubs zum achten Mal in Serie aufeinander.

Den bisherigen Saisonverlauf seines TuS findet Filan „okay, vor allem angesichts der vielen Verletzungsausfälle so ab dem achten, neunten Spieltag“. Belmin Idrizovic, letzte Saison mit 23 Treffern neben Srdan Ivkovic (30 Treffer) und Sebastian Schrills (10) einer der Aufstiegsgaranten, konnte bis zur Winterpause gar nicht spielen. „Idrizovic hat am Samstag erstmals ein paar Minuten gespielt, Abwehrchef Sebastian Rosina hat sich im letzten Testspiel schwerer verletzt, und eine Handvoll wichtiger Spieler fehlt immer noch“, berichtet Filan. Immerhin, der FC Gundelfingen wurde besiegt, zum zweiten Mal mit 2:1.

Blickt Schwaigs Trainer „Wiggerl“ Donbeck auf den Frühjahrsauftakt mit dem 0:3 bei der U21 des TSV 1860 München zurück, muss er zugeben, „dass es sehr ernüchternd war vom Ergebnis her“. Er stellt klar: „Zur Pause hätten wir angesichts unserer Torchancen und eines zu Unrecht wegen Abseits aberkannten Treffers führen müssen. Am Ende hat auch die Qualität eines Gegners entschieden, der unter Profibedingungen trainiert.“ Zumindest ohne körperliche Blessuren sind alle aus dieser Lehrstunde gegangen, und Donbeck hat weiterhin seinen kompletten Kader zur Verfügung.

Mit einer kleinen Einschränkung, denn Florian Pflügler kommt womöglich eine berufliche Verpflichtung dazwischen. Bilal Ibrahim pausiert aus privaten Gründen. Besonders freut sich Trainer Donbeck, „dass Fabio Groß seit dem ersten Training der Frühjahrsvorbereitung wieder voll einsatzfähig ist“. Der 24-jährige Defensiv-Allrounder, der letzten Sommer vom Bayernligisten Abtswind aus beruflichen Gründen in die Erdinger Region gekommen ist, konnte nur die ersten vier Saisonspiele bis zu einer Verletzung auflaufen. Gegen die Junglöwen wurde er nach einer Stunde eingewechselt.Tipp: 2:0 für Schwaig