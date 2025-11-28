Liebeserklärung an die Mannschaft: Coach Giglberger lobt sein VfB-Team in höchsten Tönen

Der VfB Hallbergmoos hat 34 Punkte aus den letzten 15 Spielen geholt. Jungstürmer Emil Kierdorf traf in seiner ersten Herrensaison bisher schon 13 Mal.

Hallbergmoos – Noch 90 Minuten stehen die Fußballer des VfB Hallbergmoos auf dem Platz. Und nach dem Gastspiel beim SV Dornach (Samstag, 13 Uhr, Kunstrasenplatz in Aschheim) verabschiedet sich der VfB als Spitzenmannschaft in die Winterpause. Die drei Trainer Andreas Giglberger, Andreas Kostorz und Mario Mutzbauer dürfen sich dann durchaus auf die Schultern klopfen. Sie haben das Team in der Landesliga Südost wieder zu einer großen Nummer gemacht.

Die Bilanz von Andreas Giglberger ist eine Liebeserklärung an seine Mannschaft: „Diese Jungs machen es einem als Trainerteam leicht. Sie sind ehrgeizig, selbstkritisch, lernwillig und haben eine brutale Lust darauf, hart zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln und immer besser zu werden. Als Spieler, als Typen, als Team.“

„Es gab niemals Zweifel, kein Jammern und kein Fingerzeigen.“

34 Punkte holten die Hallberger aus den jüngsten 15 Spielen – und diese Bilanz kann sich wahrlich sehen lassen. Kein anderes Ligateam holte in diesem Zeitraum mehr Zähler. Mit 38 Punkten nach 20 Partien ist der VfB nun nah am Schnitt von 2,0 dran, mit dem man zum heißen Meisterschaftskandidaten aufsteigt. Diese Statistik ist für Giglberger aber auch der Lohn dafür, dass man die richtigen Lehren aus dem Stotterstart gezogen hat. Er erinnert an das, was die Mannschaft seinerzeit in der Kabine gedacht hatte: „Mit dieser hohen Fehlerquote wird es schwer werden, Spiele zu gewinnen. Aber es gab niemals Zweifel, kein Jammern und kein Fingerzeigen.“

Die Hallbergmooser haben in jedem einzelnen Match getroffen. Das schaffte sonst nur Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald mit seinem Promikader. Neunmal gelangen dem VfB drei oder mehr Tore, 13 Mal mindestens zwei Buden. Dazu betont der Coach, dass die starke Offensive nicht von Einzelnen abhängig sei. Der VfB hat 15 verschiedene Torschützen – das ist Ligaspitze (gemeinsam mit Rosenheim). 17 Spieler waren an Toren direkt beteiligt, ebenfalls ein Bestwert in der Liga.

Vom Nobody zum Shootingstar

Klar ist aber auch, dass Emil Kierdorf als Shootingstar herausragt. Er hat in seiner ersten Saison im Herrenbereich 13 Tore in 16 Partien gemacht. Das ist eine Ansage. Der 18-jährige Stürmer wandelt zwar gerne mal ab Minute 18 am Rande der Gelb-Roten Karte, aber Kierdorf ist ein Kämpfer und Techniker. Einst wollte Jürgen Klinsmann beim FC Bayern jeden Spieler jeden Tag besser machen. Das Projekt ging bekanntlich in die Hose. In Hallbergmoos gelang den Trainern genau das bei dem jungen Mann, der als Nobody aus der U 19 des SV Waldeck Obermenzing kam. In der Liste der Landesliga-Torjäger steht Emil Kierdorf auf Platz sechs. Das gute Händchen des VfB, ein solches Talent zu finden und weiterzuentwickeln, spricht dafür, dass das Projekt in Hallbergmoos von Erfolg gekrönt ist.