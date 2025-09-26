Lieber Sonsbeck als MSV Duisburg oder Rot-Weiss Essen

Klinger schaut auf den Turnierplan

Denn nach dem Aufstieg in die Oberliga und dem Traumstart in die neue Saison mit zwölf Punkten aus sechs Spielen sind die Jüchener selbst gar nicht mehr so klein. „Jetzt lieber gegen einen anderen Oberligisten spielen, den wir schlagen können, um möglichst weit im Wettbewerb zu kommen. Dann treffen wird später automatisch auf einen Hochkaräter“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger schon im Vorfeld der Auslosung. Und sein Wunsch wurde erhört: Die extrem heimstarken Jüchener, die seit Mai 2024 kein Punktspiel mehr an der Stadionstraße verloren haben, empfangen im Achtelfinale den Ligakonkurrenten SV Sonbeck. Daniel Klinger ist ein großer Fan der Pokalwettbewerbe. Und weil die Jüchener als Oberligist nach vier Kreispokalsiegen in Folge eine Ebene tiefer nicht mehr dabei sind, hat er sich gegen die Konkurrenz vom Niederrhein einiges vorgenommen.