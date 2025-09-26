 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Jüchen-Trainer Daniel Klinger.
Jüchen-Trainer Daniel Klinger. – Foto: Markus Becker

Lieber Sonsbeck als MSV Duisburg oder Rot-Weiss Essen

Das ganz dicke Los blieb dem Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler am Mittwoch zwar erneut verwehrt, dafür besteht aber die realistische Chance, erstmals in der Vereinsgeschichte den Einzug ins Viertelfinale des Niederrheinpokals zu schaffen.rnrn

Der Reiz der Pokalwettbewerbe ist für kleinere Amateurvereine in der Regel, mal die Chance zu bekommen, gegen einen „großen“ Gegner zu spielen. Das sind auf Niederrheinebene die Drittligisten MSV Duisburg und RW Essen sowie die Regionalligisten SSVg Velbert, 1. FC Bocholt und RW Oberhausen. Doch beim VfL Jüchen/Garzweiler sind sie gar nicht böse, dass es bei der Auslosung des Achtelfinales am Mittwochabend in der Verbandsgeschäftsstelle keiner aus diesem Quintett geworden ist.

Klinger schaut auf den Turnierplan

Denn nach dem Aufstieg in die Oberliga und dem Traumstart in die neue Saison mit zwölf Punkten aus sechs Spielen sind die Jüchener selbst gar nicht mehr so klein. „Jetzt lieber gegen einen anderen Oberligisten spielen, den wir schlagen können, um möglichst weit im Wettbewerb zu kommen. Dann treffen wird später automatisch auf einen Hochkaräter“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger schon im Vorfeld der Auslosung. Und sein Wunsch wurde erhört: Die extrem heimstarken Jüchener, die seit Mai 2024 kein Punktspiel mehr an der Stadionstraße verloren haben, empfangen im Achtelfinale den Ligakonkurrenten SV Sonbeck. Daniel Klinger ist ein großer Fan der Pokalwettbewerbe. Und weil die Jüchener als Oberligist nach vier Kreispokalsiegen in Folge eine Ebene tiefer nicht mehr dabei sind, hat er sich gegen die Konkurrenz vom Niederrhein einiges vorgenommen.

Gepielt wird laut Rahmenterminkalender übrigens am Dienstag, 14. Oktober. Allerdings mit einer Ausnahme: Weil die Zweitrunden-Partie zwischen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen und Titelverteidiger Rot-Weiss Essen erst am 11. Oktober über die Bühne geht, steht das Achtelfinal-Duell zwischen dem Sieger dieser Partie und dem Oberligisten VfB Homberg zu einem späteren Zeitpunkt an.

Ausgelost wurden am Mittwochabend übrigens auch die Partien für das Achtelfinale der Frauen, die laut Rahmenterminkalender am 22. November anstehen. Der heimische Niederrheinligist SG Kaarst reist zum SC Krefeld (Landesliga), Lokalrivale und Ligakonkurrent SV Rosellen tritt beim SV Heißen (Niederrheinliga) an.

