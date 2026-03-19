Liebenow optimistisch: »Bei uns wird es vernünftig weitergehen«

Vor knapp zwei Jahre verpasste der SV Hutthurm in der Bezirksliga Ost nur haarscharf den Titelgewinn und musste am letzten Spieltag den 1. FC Passau noch vorbeiziehen lassen. Im Frühjahr 2026 ist die Faktenlage eine ganz andere: Der Traditionsverein steckt mitten im Abstiegskampf und braucht eine ordentliche Restrückrunde, um zumindest vier Vereine hinter sich zu bringen. Zudem bedeuten die bevorstehenden Abgänge von Adrian Böck (SV Schalding-Heining), Philipp Reitberger (FC Sturm Hauzenberg) und Elias Werner (TSV-DJK Oberdiendorf) Rückschläge bezüglich der sportlichen Zukunft.
"Natürlich sind das drei schwerwiegende Verluste, die nur schwer zu ersetzen sein werden. Wir sind aber guter Dinge, den Bestandskader ansonsten zusammenzuhalten und bald auch die ersten Neuzugänge vermelden zu können. Bei uns wird es vernünftig weitergehen", sagt Julian Liebenow. Der frühere Knipser des FC Sturm Hauzenberg ist seit Januar Trainer von "Huading", kann aber noch nicht aktiv ins Geschehen eingreifen. Der 25-Jährige befindet sich im Aufbautraining und hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. "Aktuell habe ich leider etwas Flüssigkeit im Knie. Wann ich wieder einsatzfähig bin, kann ich nicht seriös vorhersagen. Wenn es optimal läuft, vielleicht im Saisonendspurt. Ich mache mir da aber keinen Druck und werde definitiv nicht zu früh einsteigen", erklärt der junge Übungsleiter.