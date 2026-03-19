Liebenow optimistisch: »Bei uns wird es vernünftig weitergehen« Trotz der prekären Tabellensituation und der bereits feststehenden Abgänge ist der Neu-Trainer des SV Hutthurm guter Dinge von Thomas Seidl · Heute, 07:50 Uhr · 0 Leser

Julian Liebenow hat beim SV Hutthurm eine schwere Aufgabe übernommen – Foto: Robert Geisler

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Vor knapp zwei Jahre verpasste der SV Hutthurm in der Bezirksliga Ost nur haarscharf den Titelgewinn und musste am letzten Spieltag den 1. FC Passau noch vorbeiziehen lassen. Im Frühjahr 2026 ist die Faktenlage eine ganz andere: Der Traditionsverein steckt mitten im Abstiegskampf und braucht eine ordentliche Restrückrunde, um zumindest vier Vereine hinter sich zu bringen. Zudem bedeuten die bevorstehenden Abgänge von Adrian Böck (SV Schalding-Heining), Philipp Reitberger (FC Sturm Hauzenberg) und Elias Werner (TSV-DJK Oberdiendorf) Rückschläge bezüglich der sportlichen Zukunft.

"Natürlich sind das drei schwerwiegende Verluste, die nur schwer zu ersetzen sein werden. Wir sind aber guter Dinge, den Bestandskader ansonsten zusammenzuhalten und bald auch die ersten Neuzugänge vermelden zu können. Bei uns wird es vernünftig weitergehen", sagt Julian Liebenow. Der frühere Knipser des FC Sturm Hauzenberg ist seit Januar Trainer von "Huading", kann aber noch nicht aktiv ins Geschehen eingreifen. Der 25-Jährige befindet sich im Aufbautraining und hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. "Aktuell habe ich leider etwas Flüssigkeit im Knie. Wann ich wieder einsatzfähig bin, kann ich nicht seriös vorhersagen. Wenn es optimal läuft, vielleicht im Saisonendspurt. Ich mache mir da aber keinen Druck und werde definitiv nicht zu früh einsteigen", erklärt der junge Übungsleiter.







Die Arbeit mit seinem neuen Team bereitet Liebenow bislang viel Freude: "Das komplette Team zieht hervorragend mit. Wir haben uns in den letzten sechs Wochen eine gewisse Struktur im Spiel mit und gegen den Ball erarbeitet. Diese Abläufe gilt es in den kommenden Wochen zu verfeinern. Selbstverständlich brauchen wir in unserer Situation in erster Linie Erfolgserlebnisse, um am Ende über dem Strich zu stehen." Die personelle Situation hat sich über den Winter entspannt, dennoch sind die Optionen begrenzt: "Wir haben 15, 16 Feldspieler. Damit bin ich zufrieden, wenngleich nicht viel passieren darf", weiß der Hutthurmer Übungsleiter, der viel Optimismus versprüht: "Ich bin von der Qualität meiner Truppe überzeugt und wir gehen sehr positiv in die Restsaison." Am Samstag steht für Kaltenecker, Hofbauer und Kameraden gleich eine echte Bewährungsprobe auf dem Programm, wenn man auswärts beim Rangdritten FC Künzing Farbe bekennen muss.