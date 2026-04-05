Liebe Vereinsvertreter, Trainer, Eltern und Unterstützer

Der BFV zieht die Linie wieder deutlich nach. Und das ist auch dringend nötig. Zu lange wurde im Jugendfußball alles in einen Topf geworfen: Breitensport, Leistungsfußball, Spielbetriebssicherung, Talentförderung und politische Rücksichtnahme. Genau dieses Durcheinander hat vielerorts dazu geführt, dass Strukturen verwässert, Erwartungen falsch aufgebaut und eigentliche Ziele aus dem Blick verloren wurden.

der Jugendfußball wird sich in den nächsten Jahren nicht nur verändern – er wird klarer, härter und konsequenter werden.

Das ist der entscheidende Punkt: JFG ist Leistungsfußball. Nicht Breitenverwaltung. Nicht Auffangbecken. Nicht Ersatz für eine Spielgemeinschaft.

Der BFV beschreibt inzwischen selbst sehr klar, worum es bei einer JFG eigentlich geht. In der Entscheidung zum Beschwerdeverfahren heißt es ausdrücklich, dass eine JFG den Fokus auf eine „leistungsgerechte sportliche Entwicklung“ legt und dass dort die „talentiertesten Spieler*innen der Region zusammen trainieren und auch höherklassig spielen sollen“. Noch deutlicher wird der Verband mit dem Satz, dass Sinn und Zweck der JFG darin liegt, Vereinen die Möglichkeit zu geben, „in den höchsten Spielklassen im BFV am Spielbetrieb teilzunehmen“. Gleichzeitig stellt der BFV fest, dass der Spielbetrieb im Juniorenbereich in Breitenfußball und Leistungsfußball untergliedert ist.

Und genau deshalb grenzt der BFV die Spielgemeinschaft klar ab. Wörtlich heißt es, der Vergleich mit Spielgemeinschaften gehe „ins Leere“, weil „Sinn und Zweck einer Spielgemeinschaft ein anderer ist“. Der BFV formuliert es unmissverständlich: „Bei den Spielgemeinschaften sollen sich Vereine zusammenschließen, damit die Spieler*innen überhaupt noch die Möglichkeit haben am Spielbetrieb teilzunehmen.“ Genau das ist die eigentliche Einordnung: Die Spielgemeinschaft ist Breitensport und Spielbetriebssicherung. Die JFG ist Talentförderung und Leistungsfußball.

Auch die BFV-Richtlinien zur Spielgemeinschaft machen diese Linie deutlich. Voraussetzung für eine Spielgemeinschaft ist grundsätzlich, dass Vereine „nicht über die genügende Anzahl von Jugendlichen dieser Altersklasse verfügen“. Eine Spielgemeinschaft ist also kein Fördermodell für den Leistungsbereich, sondern eine Struktur, damit überhaupt noch gespielt werden kann. Kommt es dort zu Rückzug oder Auflösung, werden die betroffenen Mannschaften in der folgenden Saison wieder „in einer Spielklasse auf Kreisebene (Meldeliga)“ eingeteilt. Auch daran sieht man klar, wohin die Spielgemeinschaft vom BFV her gedacht ist: in den Bereich der Spielbetriebssicherung und des Breitenfußballs, nicht in den leistungsorientierten Spitzenfußball.

Hinzu kommt: Der BFV begrenzt inzwischen nicht nur JFGs, sondern auch Spielgemeinschaften. Für JFGs heißt es in der Jugendordnung: „Pro Altersklasse sollen zum Spielbetrieb maximal zwei Mannschaften angemeldet werden.“ Zusätzlich wurde für 2026/27 festgelegt, dass bei den A-, B- und C-Junioren nur maximal zwei Mannschaften und bei den D-Junioren maximal drei Mannschaften 2027/2028 nur maximal zwei Mannschaften zugelassen werden.



Auch bei der Spielgemeinschaft zieht der BFV die Grenze klar. Die Spielgemeinschaft ist kein freies Wachstumsmodell und schon gar kein Leistungsmodell, sondern ein Instrument der Spielbetriebssicherung im Breitensport. Der BFV formuliert dazu ausdrücklich: „Grundsätzlich sind in einer Altersklasse maximal zwei Mannschaften als Spielgemeinschaft zum Spielbetrieb zugelassen.“ Auch daran sieht man: Die Spielgemeinschaft ist strukturell begrenzt und klar als Breitensportmodell gedacht – nicht als Alternative zur JFG im leistungsorientierten Bereich.

Dass der BFV diese Unterscheidung wieder schärfer zieht, kommt nicht von ungefähr. In seiner Entscheidung schreibt der Verband ausdrücklich, dass es sich bei vielen JFGs zuletzt „rein faktisch um verkappte Spielgemeinschaften“ gehandelt habe. Weiter heißt es, dass „über 90 % der Mannschaften“ auf Kreisebene und damit im Breitenfußballbereich spielen und dass „das Ziel der Talentförderung … in den letzten Jahren von den Vereinen aus dem Augen verloren worden“ sei. Genau „um den Fokus wieder auf die Talentförderung zu legen“, habe der Verbands-Jugendausschuss die Mannschaftszahlen reduziert und wieder näher an DFB- und BFV-Jugendordnung herangeführt.

Das ist eine deutliche Ansage. Nicht die JFG als Modell steht infrage, sondern ihre Verwässerung.

Denn gleichzeitig hält der BFV ausdrücklich an der JFG fest. Die Jugendordnung sieht weiterhin vor, dass „zwei oder mehrere Vereine (Stammvereine) zum Zweck der Talentförderung“ eine Junioren-Förder-Gemeinschaft gründen können. Und mit der Unterlage zur Neugründung einer JFG und BFV-Mitgliedschaft wird dieses Modell auch weiterhin aktiv organisatorisch ermöglicht. Das heißt: Das JFG-Modell wird vom BFV nicht zurückgedrängt, sondern ausdrücklich weiter getragen – aber wieder in seinem eigentlichen Sinn: als leistungsorientierte Förderstruktur.

Parallel dazu wird der Breitensport weiter gestärkt. Gerade in den jüngeren Altersklassen geht die Entwicklung klar dahin, mehr Kinder gleichzeitig spielen zu lassen, mehr Beteiligung zu schaffen und Spielzeit breiter zu verteilen. In der D-Jugend zeigt sich das besonders deutlich am 7-gegen-7-Zwillingsspiel mit „2 x 7 inkl. Torspieler“ und „6 Spielabschnitte á 12 Minuten“. Dahinter steckt eine klare Breitensport-Idee: möglichst viele Kinder aktiv einbinden, nicht nur wenige tragen und viele zuschauen lassen.

Der Leistungsbereich folgt dagegen einer anderen Logik. Dort geht es nicht um möglichst breite Verteilung, sondern um Auswahl, Qualität, Trainingsniveau, Struktur und gezielte Entwicklung. Genau deshalb muss künftig auch in unserer Region gelten:

Die Stammvereine sind für den Breitensport da.

Die JFG ist für den Leistungsfußball da.

Das ist keine Härte. Das ist endlich Klarheit.

Denn ohne diese Trennung wird es in Zukunft nicht leichter, sondern schwieriger. Die Anforderungen an Trainer, Organisation, Spielbetrieb und Finanzierung werden steigen. Wer Leistungsfußball will, braucht eine saubere Struktur. Wer Breitensport will, braucht viele Spielmöglichkeiten und stabile Vereine vor Ort. Wer beides wieder vermischt, wird am Ende beides schwächen.

Auch die BFV-Regeln gehen genau in diese Richtung. Die Stammvereine dürfen zwar weiterhin eigene Mannschaften melden, diese sind jedoch „nur unterhalb der Spielklasse zulässig“, in der die erste JFG-Mannschaft spielt. Auch das ist eine klare Hierarchie: oben JFG-Leistungsbereich, darunter Stammvereins-Breitensport.

Für unsere Region heißt das: Wir müssen uns ehrlich machen.

Die Zukunft wird nicht in Mischformen liegen. Die Zukunft wird nicht in verkappten Strukturen von Spielgemeinschaften liegen. Und sie wird auch nicht in der Illusion liegen, man könne Leistungsfußball dauerhaft zum Preis und mit der Logik von Breitensport organisieren.

Die Richtung ist klar:

Die Spielgemeinschaft ist Breitensport und Spielbetriebssicherung.

Die JFG ist Talentförderung und Leistungsfußball.

Die Stammvereine sichern die Breite.

Die JFG bündelt die Besten.

Genau diese Klarheit wird in den nächsten Jahren entscheidend sein.

Wer sich jetzt sauber aufstellt, wird davon profitieren. Wer weiter an alten Zwischenmodellen festhält, wird es zunehmend schwerer haben – sportlich, organisatorisch und finanziell.

Die nächsten Jahre werden nicht weicher. Sie werden klarer.

Und genau darauf müssen wir uns einstellen.

Mit sportlichen Grüßen

JFG Schwarze Laber