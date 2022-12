Liebe Mitglieder Mitarbeiter, Freunde und Gönner unseres SV Kehlen,

Weihnachten steht vor der Tür – und das neue Jahr ist nicht mehr fern. Mit 2022 geht ein Jahr zu Ende, welches einerseits viel Normalität nach den Corona-Jahren zurück gebracht hat, andererseits aber die Welt aufgrund vieler Ereignisse nachhaltig verändert hat. Schön, dass wir in unserem Sportverein wieder weitgehend wie gewohnt unseren Hobbys nachgehen und uns auch persönlich treffen konnten. Viele neue Probleme sind aber hinzugekommen – so haben sich vor allem wirtschaftliche Parameter grundlegend verändert. Hohe Energiepreise und Knappheit an vielen Produkten und Dienstleistungen seien als Beispiel genannt.

Auch die Fußballabteilung des SVK, welche sich aus den Sparten Aktiv, Jugend, AH und Jedermann zusammensetzt, blickt auf ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr zurück. Vieles wurde im Jahr 2022 umgesetzt, manches –sportliche- Ziel wurde nicht erreicht. In positiver Erinnerung bleiben sicherlich der Neuanfang unserer Aktiven Fußballer in der Bezirksliga, die Gründung der Spielgemeinschaft UNION der Jugendabteilungen der drei Sportvereine in der Gemeinde, der Ausflug der AH in die Partnergemeinde Kehlen in Luxembourg sowie das Jubiläumsfest der Jedermann-Kicker. Und auch für das nächste Jahr gibt es bereits Planungen und Zielsetzungen – unser Verein wird aktiv und lebendig bleiben.

Die Zeit vor dem Fest und Jahreswechsel soll genutzt werden, vielen Personen und Stellen „Danke“ zu sagen. So gilt unseren Mitgliedern und aktiven Sportlern der Dank für die Mitgestaltung eines aktiven und geselligen Vereinslebens, erreicht auch durch die regelmäßige Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb.

Wichtig für unseren Verein ist auch die treue, fleißige und konstruktive Mitarbeit vieler Mitglieder und Helfer bei unseren Veranstaltungen sowie in der Verwaltung und Organisation des Vereins. Ohne diese vielen Mitarbeiter, die ehrenamtlich tätig sind, wäre ein Sportbetrieb in der vorhandenen Form nicht denkbar. Unseren Mitarbeitern daher ganz besonderen Dank für diese geleistete Arbeit. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft auf Euch zählen können – Ihr seid ein wichtiger Bestandteil des Sportvereins.