Lider Yilmaz verlässt den FC Isny Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga hat Isny nun den Abschied von Yilmaz verkündet von Matthias Kloos · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Lider Yilmaz – Foto: Reiner Uhlenbrook

Der FC Isny geht nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Bodensee mit einer Veränderung auf der Trainerposition in die neue Saison. Lider Yilmaz wird die Mannschaft künftig nicht mehr an der Seitenlinie betreuen. Der bisherige Trainer hatte den Verein frühzeitig darüber informiert, dass er sich künftig stärker auf seine Selbstständigkeit konzentrieren möchte. Damit endet eine kurze, aber sportlich erfolgreiche Amtszeit.

Yilmaz hatte den FC Isny zu Beginn der vergangenen Saison übernommen. Nach zwei Vizemeisterschaften in den Jahren zuvor gelang unter seiner Verantwortung der entscheidende Schritt. Der FC Isny wurde Meister der Kreisliga A2 Bodensee und spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga Bodensee. Frühzeitige Entscheidung des Trainers

Der Verein ordnet diesen Erfolg entsprechend ein. In der Mitteilung heißt es: „Lider, dem bereits in seiner ersten Saison der Aufstieg in die Bezirksliga gelungen ist, hat den Verein frühzeitig darüber informiert, dass er sich künftig wieder verstärkt auf seine Selbstständigkeit konzentrieren möchte.“ Beim FC Isny wird zugleich hervorgehoben, welche Entwicklung die Mannschaft unter Yilmaz genommen hat. „Während seiner Zeit als Trainer ist es ihm gelungen, innerhalb der aktiven Mannschaft eine starke Gemeinschaft zu formen und den Spielern wichtige Werte sowie die nötige Cleverness auf dem Platz zu vermitteln.“