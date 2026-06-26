Lider Yilmaz verlässt den FC Isny

Der FC Isny geht nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Bodensee mit einer Veränderung auf der Trainerposition in die neue Saison. Lider Yilmaz wird die Mannschaft künftig nicht mehr an der Seitenlinie betreuen. Der bisherige Trainer hatte den Verein frühzeitig darüber informiert, dass er sich künftig stärker auf seine Selbstständigkeit konzentrieren möchte. Damit endet eine kurze, aber sportlich erfolgreiche Amtszeit.
Yilmaz hatte den FC Isny zu Beginn der vergangenen Saison übernommen. Nach zwei Vizemeisterschaften in den Jahren zuvor gelang unter seiner Verantwortung der entscheidende Schritt. Der FC Isny wurde Meister der Kreisliga A2 Bodensee und spielt in der kommenden Saison in der Bezirksliga Bodensee.
Frühzeitige Entscheidung des Trainers
Der Verein ordnet diesen Erfolg entsprechend ein. In der Mitteilung heißt es: „Lider, dem bereits in seiner ersten Saison der Aufstieg in die Bezirksliga gelungen ist, hat den Verein frühzeitig darüber informiert, dass er sich künftig wieder verstärkt auf seine Selbstständigkeit konzentrieren möchte.“
Beim FC Isny wird zugleich hervorgehoben, welche Entwicklung die Mannschaft unter Yilmaz genommen hat. „Während seiner Zeit als Trainer ist es ihm gelungen, innerhalb der aktiven Mannschaft eine starke Gemeinschaft zu formen und den Spielern wichtige Werte sowie die nötige Cleverness auf dem Platz zu vermitteln.“
Verbundenheit bleibt bestehen
Yilmaz bleibt dem FC Isny trotz seines Rückzugs verbunden. Der Verein verweist darauf, dass er als gebürtiger Isnyer weiterhin als Fan und Unterstützer zum Klub stehen werde. Gleichzeitig will er eine Pause von der Trainertätigkeit einlegen, sich beruflichen Aufgaben widmen und über eine Hospitation die A-Lizenz erwerben.
Dank für den Aufstiegstrainer
Der FC Isny verabschiedet seinen Aufstiegstrainer mit deutlichen Worten der Anerkennung. „Der FC Isny bedankt sich herzlich bei Lider für seinen außergewöhnlichen Einsatz, sein großes Engagement und die herausragende Leistung, die mit dem verdienten Aufstieg in die Bezirksliga gekrönt wurde. Wir wünschen ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute, viel Erfolg und freuen uns darauf, ihn auch künftig auf dem Sportgelände begrüßen zu dürfen.“
Ein neuer Abschnitt in der Bezirksliga
Für den FC Isny beginnt damit nach der Meisterschaft in der Kreisliga A2 Bodensee ein neuer Abschnitt. Der Verein kehrt in die Bezirksliga zurück, muss diese Aufgabe jedoch ohne den Trainer angehen, der den Aufstieg in seiner ersten Saison möglich gemacht hat.