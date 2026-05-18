Lichterfelde/Finow, Löwenberg und Britz top, FC Neuenhagen siegt 15:0

Ostbrandenburgliga

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – MTV 1860 Altlandsberg 1:3

Vor 55 Zuschauern erwischte die Reserve aus Petershagen einen perfekten Start. Philipp Malech besorgte bereits in der 12. Minute die frühe Heimführung. Die Freude währte jedoch nicht allzu lange, denn Altlandsberg schüttelte den Schock schnell ab und kam durch John Vincent Finkbeiner (20.) zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Gäste das glücklichere Händchen bewiesen: Felix Vogel (69.) drehte die Partie komplett, ehe Kevin Borowski tief in der Nachspielzeit (90.+4) mit dem 1:3 alles klar machte.

FV Erkner 1920 II – SV 1919 Woltersdorf 0:3

Ein Geduldsspiel bekamen die 100 Zuschauer in Erkner zu sehen. In der ersten Halbzeit bissen sich die Angreifer an den stabil stehenden Abwehrreihen auf beiden Seiten die Zähne aus, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Woltersdorf jedoch merklich die Schlagzahl und überrumpelte die Reserve mit einem brutalen Elf-Minuten-Express: Tom Viehrig (64.), Maximilian Traue (68.) und Philipp Karras (75.) schraubten das Ergebnis blitzschnell in die Höhe und tüteten den 0:3-Auswärtssieg ein.

FC Neuenhagen 1913 – SG Hangelsberg 47 15:0

Tor-Wahnsinn in Neuenhagen! Herausragender Akteur des historischen Nachmittags war Mattes Rottstock, der einen Viererpack (13., 49., 68., 90.) schnürte. Jeweils einen lupenreinen Dreierpack steuerten Nicholas Schiffers (4., 12., 55.) und Tobias Lorenz (7., 33., 72.) bei. Auch Toni Wolter war mit einem Doppelpack (29., 61.) nicht zu bremsen. Die restlichen Treffer zum unvorstellbaren 15:0-Debakel teilten sich Christian Hoppe (48.), Maximilian Nagler (51.) und Billy Joe Bredlow (74.).

SG Müncheberg – VfB Steinhöfel 1:0

In Müncheberg entwickelte sich das erwartet zähe und von viel Taktik geprägte Arbeitsspiel. Vor 80 Zuschauern standen beide Defensivreihen diszipliniert und ließen über weite Strecken kaum hochkarätige Einschussmöglichkeiten zu. Als sich die Fans am Spielfeldrand eigentlich schon auf eine torlose Punkteteilung eingestellt hatten, schlug die Heimelf in der Crunchtime doch noch eiskalt zu: In der 84. Minute fand Fabian Hirsch die entscheidende Lücke in der Steinhöfeler Hintermannschaft und erzielte das viel umjubelte goldene Tor zum knappen 1:0-Heimsieg.

SpG Tauche/Ahrensdorf – FC Strausberg II 4:1

Ein emotionales Spiel mit reichlich Strafraumszenen erlebten die 90 Zuschauer bei der SpG. Jens Jahn brachte die Hausherren kurz nach der Pause in Front (47.) und schraubte das Ergebnis zusammen mit Fabian Laske (67.) auf 2:0 hoch. In der 72. Minute bot sich Jahn per Foulelfmeter die Riesenchance zur Entscheidung, doch er scheiterte am Strausberger Schlussmann. Das rächte sich kurzzeitig, als Lucas Radtke für die Reserve ebenfalls per Foulelfmeter (79.) verkürzte. In der Schlussphase machte dann aber Tim Liske mit einem späten Doppelpack (87., 90.) endgültig den Deckel auf den 4:1-Heimerfolg.

FC Union Frankfurt – SG 47 Bruchmühle 2:3

Die 42 Zuschauer in Frankfurt bekamen eine packende Begegnung zu sehen, bei der die Gäste aus Bruchmühle einen Start nach Maß erwischten. Chris Bierwind schockte die Frankfurter mit einem schnellen Doppelpack (2., 26.) zur frühen Führung, ehe Devrig Hemberger (58.) im zweiten Durchgang scheinbar vorentscheidend auf 0:3 stellte. Union Frankfurt bewies jedoch eine Wahnsinns-Moral und blies zur späten Aufholjagd: Omid Amiri (71.) und Roy Lehmann (75.) brachten die Heimelf innerhalb weniger Minuten wieder auf 2:3 heran. Am Ende zitterte Bruchmühle den knappen Auswärtssieg jedoch über die Zeit.

SV Rot-Weiß Reitwein – Storkower SC 0:1

In Reitwein entschied am Ende eine konzentrierte und leidenschaftliche Abwehrleistung über die Vergabe der drei Punkte. Die Gäste vom Storkower SC präsentierten sich in der Anfangsphase hellwach und nutzten eine Unachtsamkeit der Hausherren eiskalt aus: Pascal Hecker stand in der 6. Minute goldrichtig und markierte die frühe Gästeführung. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Abnutzungskampf ohne spielerische Glanzlichter. Reitwein rannte im weiteren Spielverlauf zwar unermüdlich an, biss sich am Storkower Abwehrbollwerk jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.

SpG Hennickendorf/Rehfelde – BSG Pneumant Fürstenwalde 0:4

56 Zuschauer sahen in Hennickendorf zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. In den ersten 45 Minuten hielten die Hausherren taktisch dagegen und gingen mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel brachen bei der Spielgemeinschaft jedoch alle Dämme, als Fürstenwalde die Muskeln spielen ließ. Tommy Schäfer brach in der 56. Minute den Bann, ehe Marten Eppert (60.) nur wenig später auf 0:2 stellte. In den Schlussminuten schraubten Chris Thieme (85.) und Philipp Sellmann (89.) das Ergebnis zum 0:4-Kantersieg für die BSG Pneumant hoch.

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