Lichterfelde/Finow, Löwenberg und Britz top, FC Neuenhagen siegt 15:0

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 60 Zuschauern brannten die Hausherren der Spielgemeinschaft ein Offensivfeuerwerk ab. Philipp Tulke eröffnete in der 13. Minute den Torreigen, ehe Florian Naumann (26.) zügig auf 2:0 erhöhte. Bärenklau schöpfte kurz vor dem Pausentee noch einmal Hoffnung, als Maik Eckert (40.) den Anschlusstreffer erzielte. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeber jedoch keinerlei Zweifel mehr aufkommen: Erneut Philipp Tulke (60.) stellte den alten Abstand wieder her, bevor Sigmar Richter mit einem späten Doppelpack (75., 84.) den 5:1-Endstand perfekt machte.
Ein emotionales und bis zur letzten Sekunde packendes Drama bekamen die 80 Zuschauer in Grüneberg geboten. Die Reserve aus Zepernick erwischte einen Traumstart und ging bereits in der 5. Minute durch Sepp Kluge in Führung. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Abnutzungskampf, bei dem Grüneberg unermüdlich anrannte. In der 87. Minute schien der Lohn zum Greifen nah, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Doch TSG-Akteur Henrik Ludwig scheiterte mit dem Handelfmeter am phänomenal reagierenden Gästekeeper Pepe Herzog, der den knappen 0:1-Auswärtssieg für Zepernick II hielt.
In Bötzow sahen die 47 Zuschauer ein enges und vom Kampf geprägtes Duell, das für die Hausherren denkbar unglücklich begann. Nach einer Viertelstunde unterlief Sven Knut Neuber (15.) ein bitteres Eigentor zur Gästeführung. Die Oranienburger Reserve stand defensiv kompakt und legte im zweiten Durchgang durch Uros Stevanovic (64.) zum 0:2 nach. Bötzow bewies jedoch eine tolle Moral und warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Mehr als der Anschlusstreffer durch Alexander Sturm (75.) sprang gegen die abgeklärten Gäste jedoch nicht mehr heraus.
Ein Nervenspiel erlebten die 61 Zuschauer in Kremmen, bei dem vor allem die Strafstoß-Spezialisten im Blickpunkt standen. Kurz vor der Pause brachte Laurence Lattner die Bernauer Reserve per Foulelfmeter (43.) in Front. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug Kremmen mit den gleichen Waffen zurück: Lukas Kraeft verwandelte ebenfalls einen Foulelfmeter (52.) zum Ausgleich. Als Fabian Buckow (76.) eine Viertelstunde vor Schluss das 1:2 für Bernau erzielte, sah alles nach einem Auswärtssieg aus. Doch der unermüdliche Lukas Kraeft avancierte in der 90. Minute zum viel umjubelten Last-Minute-Retter und traf zum 2:2-Endstand.
301 Zuschauer sorgten in Löwenberg für einen würdigen Rahmen – und erlebten eine Machtdemonstration der Heimelf. Der LSV überrollte die Füchse in der Anfangsphase komplett: Nick Liese schockte die Gäste mit einem blitzschnellen Doppelpack (6., 19.) zur frühen Führung. Falkenthal verkürzte zwar durch Robin Mohr (35.), doch nach der Pause spielte nur noch Löwenberg. Lukas Salzwedel (60.), David Glaub (73.) und Tim Maasch (77.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und machten den triumphalen 5:1-Kantersieg perfekt.
Die 75 Zuschauer in Britz trauten ihren Augen kaum, denn die Fortuna legte los wie die Feuerwehr und überrumpelte die dritte Vertretung aus Ahrensfelde komplett. Keine fünf Minuten waren gespielt, da stand es durch die Tore von Elias Jürgens (4.) und Imran Habibi (5.) bereits 2:0. Erik Klein (24.) legte noch vor der Pause das 3:0 nach. Ahrensfelde kam zwar durch William Pranga (34.) kurzzeitig heran, doch Britz blieb gnadenlos effizient. Erneut Jürgens (41.) und wiederum Habibi (70.) machten mit ihren jeweils zweiten Treffern den 5:1-Heimerfolg perfekt.
Eine rundum reife und souveräne Vorstellung lieferte der SV Grün-Weiß Bergfelde vor 55 Zuschauern ab. Gegen die Blau-Weißen aus Leegebruch ließen die Hausherren von Beginn an überhaupt nichts anbrennen. Steven Schultz brach in der 33. Minute den Bann und besorgte die Pausenführung. Direkt nach dem Wiederanpfiff stellte Niklas Kohl (48.) die Weichen endgültig auf Heimsieg. Leegebruch fand auch in der Folge keine spielerischen Mittel, um den kompakten Bergfelder Abwehrverbund ernsthaft zu gefährden, ehe Hendrik Pohl (80.) den Deckel zum 3:0-Endstand draufmachte.
Ein Sechs-Tore-Spektakel bekamen die 73 Zuschauer in Glienicke geboten, bei dem die Gäste aus Basdorf am Ende den längeren Atem bewiesen. Finn Gerloff brachte den FSV im ersten Durchgang in Führung (22.) und erhöhte direkt nach dem Seitenwechsel (47.) auf 0:2. Nur sechzig Sekunden später schraubte Pascal Bettge (48.) das Ergebnis sogar auf 0:3 hoch. Glienicke zeigte jedoch Nehmerqualitäten und kämpfte sich durch Tore von Aurel Hameister (55.) und Fynn Herrmann (64.) wieder sensationell auf 2:3 heran. Die aufkeimende Hoffnung zerstörte jedoch erneut Pascal Bettge, der in der 67. Minute eiskalt zum 2:4-Endstand einnetzte.
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Vor 55 Zuschauern erwischte die Reserve aus Petershagen einen perfekten Start. Philipp Malech besorgte bereits in der 12. Minute die frühe Heimführung. Die Freude währte jedoch nicht allzu lange, denn Altlandsberg schüttelte den Schock schnell ab und kam durch John Vincent Finkbeiner (20.) zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Gäste das glücklichere Händchen bewiesen: Felix Vogel (69.) drehte die Partie komplett, ehe Kevin Borowski tief in der Nachspielzeit (90.+4) mit dem 1:3 alles klar machte.
Ein Geduldsspiel bekamen die 100 Zuschauer in Erkner zu sehen. In der ersten Halbzeit bissen sich die Angreifer an den stabil stehenden Abwehrreihen auf beiden Seiten die Zähne aus, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Woltersdorf jedoch merklich die Schlagzahl und überrumpelte die Reserve mit einem brutalen Elf-Minuten-Express: Tom Viehrig (64.), Maximilian Traue (68.) und Philipp Karras (75.) schraubten das Ergebnis blitzschnell in die Höhe und tüteten den 0:3-Auswärtssieg ein.
Tor-Wahnsinn in Neuenhagen! Herausragender Akteur des historischen Nachmittags war Mattes Rottstock, der einen Viererpack (13., 49., 68., 90.) schnürte. Jeweils einen lupenreinen Dreierpack steuerten Nicholas Schiffers (4., 12., 55.) und Tobias Lorenz (7., 33., 72.) bei. Auch Toni Wolter war mit einem Doppelpack (29., 61.) nicht zu bremsen. Die restlichen Treffer zum unvorstellbaren 15:0-Debakel teilten sich Christian Hoppe (48.), Maximilian Nagler (51.) und Billy Joe Bredlow (74.).
In Müncheberg entwickelte sich das erwartet zähe und von viel Taktik geprägte Arbeitsspiel. Vor 80 Zuschauern standen beide Defensivreihen diszipliniert und ließen über weite Strecken kaum hochkarätige Einschussmöglichkeiten zu. Als sich die Fans am Spielfeldrand eigentlich schon auf eine torlose Punkteteilung eingestellt hatten, schlug die Heimelf in der Crunchtime doch noch eiskalt zu: In der 84. Minute fand Fabian Hirsch die entscheidende Lücke in der Steinhöfeler Hintermannschaft und erzielte das viel umjubelte goldene Tor zum knappen 1:0-Heimsieg.
Ein emotionales Spiel mit reichlich Strafraumszenen erlebten die 90 Zuschauer bei der SpG. Jens Jahn brachte die Hausherren kurz nach der Pause in Front (47.) und schraubte das Ergebnis zusammen mit Fabian Laske (67.) auf 2:0 hoch. In der 72. Minute bot sich Jahn per Foulelfmeter die Riesenchance zur Entscheidung, doch er scheiterte am Strausberger Schlussmann. Das rächte sich kurzzeitig, als Lucas Radtke für die Reserve ebenfalls per Foulelfmeter (79.) verkürzte. In der Schlussphase machte dann aber Tim Liske mit einem späten Doppelpack (87., 90.) endgültig den Deckel auf den 4:1-Heimerfolg.
Die 42 Zuschauer in Frankfurt bekamen eine packende Begegnung zu sehen, bei der die Gäste aus Bruchmühle einen Start nach Maß erwischten. Chris Bierwind schockte die Frankfurter mit einem schnellen Doppelpack (2., 26.) zur frühen Führung, ehe Devrig Hemberger (58.) im zweiten Durchgang scheinbar vorentscheidend auf 0:3 stellte. Union Frankfurt bewies jedoch eine Wahnsinns-Moral und blies zur späten Aufholjagd: Omid Amiri (71.) und Roy Lehmann (75.) brachten die Heimelf innerhalb weniger Minuten wieder auf 2:3 heran. Am Ende zitterte Bruchmühle den knappen Auswärtssieg jedoch über die Zeit.
In Reitwein entschied am Ende eine konzentrierte und leidenschaftliche Abwehrleistung über die Vergabe der drei Punkte. Die Gäste vom Storkower SC präsentierten sich in der Anfangsphase hellwach und nutzten eine Unachtsamkeit der Hausherren eiskalt aus: Pascal Hecker stand in der 6. Minute goldrichtig und markierte die frühe Gästeführung. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Abnutzungskampf ohne spielerische Glanzlichter. Reitwein rannte im weiteren Spielverlauf zwar unermüdlich an, biss sich am Storkower Abwehrbollwerk jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.
56 Zuschauer sahen in Hennickendorf zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. In den ersten 45 Minuten hielten die Hausherren taktisch dagegen und gingen mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel brachen bei der Spielgemeinschaft jedoch alle Dämme, als Fürstenwalde die Muskeln spielen ließ. Tommy Schäfer brach in der 56. Minute den Bann, ehe Marten Eppert (60.) nur wenig später auf 0:2 stellte. In den Schlussminuten schraubten Chris Thieme (85.) und Philipp Sellmann (89.) das Ergebnis zum 0:4-Kantersieg für die BSG Pneumant hoch.
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