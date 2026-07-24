Lichtensteinpokal: TSV Holzelfingen triumphiert im Finale

Klares Ergebnis in den Halbfinalduellen

Am heutigen Freitag standen am letzten Turniertag zunächst die beiden Halbfinalspiele auf dem Programm. Im ersten Halbfinale setzte sich der FC Engstingen mit einem deutlichen 3:0-Erfolg gegen den FC Lichtenstein durch und zog somit ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale erlitt der TSV Genkingen eine klare Niederlage: Der TSV Holzelfingen entschied die Partie mit 4:0 für sich und folgte Engstingen in das Endspiel.

Entscheidung vom Punkt im kleinen Finale

In der anschließenden Entscheidungum Platz drei trafen die beiden unterlegenen Halbfinalisten aufeinander. Der FC Lichtenstein und der TSV Genkingen lieferten sich ein umkämpftes Duell. Am Ende behielt der FC Lichtenstein die Oberhand und sicherte sich mit einem 4:3 nach Elfmeterschießen den dritten Platz im Turnier.

Souveräner Turniersieger im Finale

Das große Finale brachte schließlich das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Engstingen und dem TSV Holzelfingen. Der TSV Holzelfingen zeigte eine abgeklärte Leistung und setzte sich mit einem deutlichen 3:0-Sieg gegen den FC Engstingen durch. Damit krönte sich der TSV Holzelfingen zum verdienten Sieger des diesjährigen Lichtensteinpokals.