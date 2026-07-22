Lichtensteinpokal: Tore satt am zweiten Spieltag

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Der zweite Turniertag beim Lichtensteinpokal bot den Zuschauern packende Begegnungen und reichlich Tore. In der Gruppe A gaben sich die Favoriten keine Blöße, während in der Gruppe B der TSV Genkingen seine Dominanz untermauerte. Mit leidenschaftlichem Einsatz kämpfen die Mannschaften auf dem Sportplatz Berg um die besten Ausgangspositionen für die bevorstehende K.-o.-Runde.

In der Gruppe A setzte der TSV Holzelfingen seinen Lauf fort und besiegte den FC Sonnenbühl mit 4:1. Jerome Schnitzer brachte den TSV bereits in der 1. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleichstreffer zum 1:1 in der 18. Minute war es erneut Jerome Schnitzer, der in der 29. Minute das 2:1 erzielte. Simeon Haupt erhöhte in der 36. Minute auf 3:1, ehe Felix Taxis in der 48. Minute den 4:1-Endstand herstellte. Der TSV Holzelfingen führt die Tabelle der Gruppe A nun mit 6 Punkten und 8:1 Toren an, während der FC Sonnenbühl mit 0 Punkten und 2:7 Toren das Tabellenende belegt.

Punkteteilung in umkämpfter Partie

Ebenfalls in der Gruppe A trennten sich die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten und der FC Engstingen mit einem 1:1-Unentschieden. Robin Henker schoss den FC Engstingen in der 40. Minute mit 0:1 in Front, ehe in der 44. Minute der Treffer zum 1:1-Endstand fiel. Der FC Engstingen steht mit 4 Punkten und 4:2 Toren auf dem zweiten Tabellenplatz. Die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten belegt mit einem Punkt und 1:5 Toren den dritten Rang.

Genkingen marschiert durch Gruppe B

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte der TSV Genkingen in der Gruppe B beim 5:1-Erfolg gegen die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag. Jonas Herrmann eröffnete in der 14. Minute den Reigen zum 1:0. Dominik Früh baute die Führung in der 27. Minute auf 2:0 aus, woraufhin Fabian Renner in der 32. Minute das 3:0 folgen ließ. Nach dem 4:0 in der 44. Minute verkürzte Lukas Maichle in der 55. Minute auf 4:1 für die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag. Den Schlusspunkt setzte Fabian Renner in der 58. Minute mit dem 5:1. Genkingen führt die Dreiergruppe unangefochten mit 6 Punkten und 8:1 Toren an. Auf Rang zwei folgt der FC Lichtenstein mit 0 Punkten und 0:3 Toren vor der punktgleichen SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag mit 1:5 Toren.

Vorschau auf die letzten Gruppenspiele

Am morgigen Donnerstag, den 23. Juli 2026, fallen die finalen Entscheidungen der Vorrunde. Um 18 Uhr stehen sich in der Gruppe A der FC Engstingen und der TSV Holzelfingen gegenüber. In der Gruppe B trifft um 19:05 Uhr die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag auf den FC Lichtenstein. Das letzte Gruppenspiel bestreiten um 20:10 Uhr der FC Sonnenbühl und die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten.

Der Fahrplan für den Finaltag

Am Freitag, den 24. Juli 2026, steigt der große Showdown der Endrunde. Das erste Halbfinale wird um 18 Uhr zwischen dem Ersten der Gruppe A und dem Zweiten der Gruppe B angepfiffen. Um 18:45 Uhr duellieren sich der bereits feststehende Gruppensieger TSV Genkingen und der Zweite der Gruppe A im zweiten Halbfinale. Um 19:30 Uhr treten die beiden Verlierer der Halbfinalpartien im Spiel um Platz drei an, ehe um 20 Uhr im großen Finale der Sieger des Lichtensteinpokals ermittelt wird.