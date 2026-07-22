Lichtensteinpokal: Emotionale Rückkehr auf den Berg

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Nach einigen Jahren Pause findet das beliebte Lichtenstein-Pokalturnier wieder statt. Zum Auftakt setzten sich die Favoriten der Vorrundengruppen bereits erfolgreich durch. Bis zum Finale am Freitagabend erwarten die Zuschauer packende Begegnungen.

Die Heimkehr eines Traditionsturniers

Die Freude in Unterhausen ist spürbar: Das traditionelle Lichtenstein-Pokalturnier, von den Anhängern liebevoll Lipo genannt, ist nach einigen Jahren der Abwesenheit endlich wieder zurück auf dem Sportplatz Berg und somit in Lichtenstein. Vom gestrigen Dienstag bis zum 24. Juli 2026 steht das Gelände ganz im Zeichen des Fußballs. Die Gastgeber empfangen zahlreiche Fußballbegeisterte, Familien und Freunde. In einer gemütlichen Atmosphäre ist für das leibliche Wohl mit Speisen und kühlen Getränken bestens gesorgt, während insgesamt sieben Mannschaften bei dem Vorbereitungsturnier um den begehrten Pokal kämpfen.

Klare Verhältnisse in der Gruppe A

Auf dem Platz begann das Turnier am gestrigen Dienstagabend direkt mit deutlichen Ergebnissen. In der Gruppe A sicherte sich der TSV Holzelfingen mit einem souveränen 4:0-Erfolg gegen die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten die ersten drei Punkte sowie die vorläufige Tabellenführung. Auch der FC Engstingen startete erfolgreich in den Wettbewerb und besiegte den FC Sonnenbühl mit 3:1. Die Engstinger belegen damit punktgleich den zweiten Rang vor dem FC Sonnenbühl und der SGM, die beide noch ohne Zähler sind.

Rückschlag für den FC Lichtenstein

In der Gruppe B erlebte der FC Lichtenstein hingegen eine sportliche Enttäuschung zum Auftakt. Gegen den TSV Genkingen musste das Team eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen. Der TSV Genkingen übernahm durch diesen Sieg sogleich die Spitzenposition in der Dreiergruppe. Die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag war an diesem ersten Turniertag noch spielfrei.

Volles Programm am zweiten Turniertag

Am heutigen Mittwoch geht der Kampf um den Einzug in die K.-o.-Runde weiter. Den Auftakt macht in der Gruppe A um 18 Uhr das Duell zwischen dem TSV Holzelfingen und dem FC Sonnenbühl. Um 19:05 Uhr stehen sich anschließend die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten und der FC Engstingen gegenüber. Den Abschluss des zweiten Abends bildet um 20:10 Uhr die erste Partie der SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag, die in der Gruppe B den Tabellenführer TSV Genkingen herausfordert.

Gruppenphase vor dem Abschluss

Die letzten und entscheidenden Weichen der Vorrunde werden am morgigen Donnerstag gestellt. Um 18 Uhr messen sich in der Gruppe A der FC Engstingen und der TSV Holzelfingen. In der Gruppe B greift der FC Lichtenstein um 19:05 Uhr gegen die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag wieder in das Geschehen ein. Das allerletzte Gruppenspiel bestreiten um 20:10 Uhr in der Gruppe A der FC Sonnenbühl und die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten.

Der Weg zur Pokalübergabe

Der sportliche Höhepunkt des Turniers folgt schließlich am Freitag. Im ersten Halbfinale stehen sich ab 18 Uhr der Erstplatzierte der Gruppe A und der Zweite der Gruppe B gegenüber. Direkt im Anschluss spielen um 18:45 Uhr der Sieger der Gruppe B und der Zweitplatzierte der Gruppe A den zweiten Finalteilnehmer aus. Die beiden unterlegenen Teams treten um 19:30 Uhr im Spiel um Platz drei an, bevor um 20 Uhr das Finale um den Lichtenstein-Pokal angepfiffen wird.