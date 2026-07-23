Lichtensteinpokal: Dramatische Entscheidung in den Gruppen

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Der dritte Turniertag beim Lichtensteinpokal brachte die endgültigen Entscheidungen der Vorrunde. In packenden Duellen gaben die Mannschaften auf dem Sportplatz Berg noch einmal alles, um das Ticket für die K.-o.-Runde zu lösen. Während Spitzenreiter strauchelten und andere Teams im letzten Moment zuschlugen, ist das Teilnehmerfeld für den großen Finaltag nun komplett.

Engstingen erobert den Gruppensieg

In der Gruppe A kam es zum direkten Duell um Platz eins zwischen dem FC Engstingen und dem bisherigen Spitzenreiter TSV Holzelfingen. Der FC Engstingen behielt die Oberhand und feierte einen 3:1-Erfolg. Durch diesen Sieg zog Engstingen in der Tabelle am Konkurrenten vorbei und sicherte sich mit 7 Punkten sowie 7:3 Toren den Gruppensieg. Der TSV Holzelfingen rutschte mit 6 Punkten und 9:4 Toren auf den zweiten Tabellenplatz ab, zog aber ebenfalls in die K.-o.-Runde ein.

SGM verpasst Halbfinale trotz Kantersieg

Ebenfalls in der Gruppe A feierte die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten im letzten Gruppenspiel einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen den FC Sonnenbühl. Trotz des klaren Sieges verpasste die SGM mit 4 Punkten und 6:6 Toren knapp das Halbfinale und schließt die Vorrunde auf dem dritten Rang ab. Der FC Sonnenbühl beendet das Turnier in der Gruppe A nach der erneuten Niederlage ohne Zähler mit 0 Punkten und 3:12 Toren auf dem vierten Platz.

Stetten-Salmendingen sichert Platz zwei

In der Gruppe B sicherte sich die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag mit einem knappen 2:1-Sieg über den FC Lichtenstein den zweiten Tabellenplatz. Mit 3 Punkten und 3:6 Toren schob sich die Spielgemeinschaft vor den FC Lichtenstein, der punktlos mit 0 Punkten und 1:5 Toren den dritten Platz belegt. Unangefochtener Sieger der Gruppe B bleibt der spielfreie TSV Genkingen mit 6 Punkten und 8:1 Toren.

Vorschau auf die Halbfinalduelle

Am morgigen Freitag, den 24. Juli 2026, steht der große Finaltag des Lichtensteinpokals an. Im ersten Halbfinale trifft um 18:00 Uhr der FC Engstingen als Sieger der Gruppe A auf die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag als Zweitplatzierte der Gruppe B. Um 18:45 Uhr folgt das zweite Halbfinale zwischen dem TSV Genkingen, dem Gewinner der Gruppe B, und dem TSV Holzelfingen als Zweitem der Gruppe A.

Der Fahrplan zur Pokalentscheidung

Direkt im Anschluss an die Halbfinals geht es am morgigen Freitagabend um die Platzierungen. Um 19:30 Uhr stehen sich die beiden Verlierer der Halbfinalpartien um Platz drei gegenüber. Um 20:00 Uhr bildet das große Finale zwischen den Siegern der beiden Halbfinalspiele den krönenden Abschluss des Turniers.