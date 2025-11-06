Lichtenfels kämpferisch: »Wollen einen direkten Konkurrenten schlagen«

Am Samstag kommt es in der Landesliga Nordwest zum richtungsweisenden Duell zweier Kellerkonkurrenten: Der 1. FC Lichtenfels trifft auf den SV Vatan Spor Aschaffenburg. Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte – ein Sieg wäre für beide von großer Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt.
Nach der klaren 2:4-Niederlage in Eisingen steht Lichtenfels vor einem wegweisenden Heimspiel. Trainer Stefan Dietz zeigte sich nach dem Auftritt seiner Mannschaft selbstkritisch: „Das letzte Spiel in Eisingen war ehrlich gesagt wieder ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Wir waren defensiv überhaupt nicht auf der Höhe und haben extrem schlecht verteidigt.“ Dabei hatte der FCL zuvor mit stabilen Leistungen gegen Haibach und Karlburg überzeugt. „Wenn wir an unser Leistungsmaximum herankommen, können wir gegen jeden Gegner in dieser Liga bestehen. Das heißt nicht, dass wir dann jedes Spiel gewinnen, aber dann sind wir erstmal konkurrenzfähig – und dann entscheiden Kleinigkeiten“, so Dietz weiter.
Dass Lichtenfels in dieser Saison schon mehrfach bewiesen hat, auch gegen Topteams mithalten zu können, stimmt den Coach zuversichtlich. Dennoch warnt er vor dem kommenden Gegner: „Vatan Spor Aschaffenburg zählt für mich zu den spielstärksten Teams in dieser Liga. Wir lassen uns von der Tabellensituation nicht blenden und wissen ganz genau um die Stärken des Gegners.“ Für Dietz und seine Mannschaft steht fest: „Wir wollen natürlich wieder ein anderes Gesicht zeigen als in der Vorwoche und gerade zuhause einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf schlagen!“
Der SV Vatan Spor reist nach dem 0:0 gegen Titelanwärter Don Bosco Bamberg mit Rückenwind an. Spielertrainer Peter Sprung war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Wir wollten den Sieg an diesem Tag eigentlich mehr und hatten auch zwei richtig gute Chancen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Aber generell spielen wir die letzten Wochen guten Fußball, und auch die Partie gegen Bamberg war von uns richtig gut.“ Besonders erfreulich für die Aschaffenburger: Erstmals seit Wochen blieb die Defensive wieder ohne Gegentor. „Wichtig war, dass wir hinten mal wieder die Null gehalten haben“, so Sprung.
Vor dem Auftritt in Lichtenfels erwartet der Coach ein enges, physisch geprägtes Spiel. „Lichtenfels ist immer unangenehm zu bespielen, sie verteidigen gut und haben nach vorne immer wieder ihre Momente. Wir müssen unsere Chancen einfach wieder effektiver nutzen, dann denke ich schon, dass wir auch in Lichtenfels gewinnen können.“ Personell sieht es bei den Unterfranken gut aus: „Bis auf die Langzeitverletzten sind eigentlich alle Mann mit an Bord“, bestätigt Sprung.
Beide Mannschaften gehen mit ähnlicher Ausgangslage in das Duell – Lichtenfels steht mit 20 Punkten auf Rang 14, Vatan Spor folgt zwei Zähler dahinter auf Platz 16. Entsprechend groß ist die Brisanz: Wer gewinnt, verschafft sich vor dem Winter eine etwas bessere Ausgangsposition im Tabellenkeller. Alles andere als ein umkämpftes Spiel wäre eine Überraschung.
