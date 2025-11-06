Der 1. FC Lichtenfels will im kommenden Kellerduell gegen Vatan Spor Aschaffenburg als Sieger vom Platz gehen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Lichtenfels kämpferisch: »Wollen einen direkten Konkurrenten schlagen« Lichtenfels empfängt Vatan Spor Aschaffenburg +++ Beide Teams kämpfen im direkten Duell um wichtige Punkte im Tabellenkeller

Am Samstag kommt es in der Landesliga Nordwest zum richtungsweisenden Duell zweier Kellerkonkurrenten: Der 1. FC Lichtenfels trifft auf den SV Vatan Spor Aschaffenburg. Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte – ein Sieg wäre für beide von großer Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt.

Nach der klaren 2:4-Niederlage in Eisingen steht Lichtenfels vor einem wegweisenden Heimspiel. Trainer Stefan Dietz zeigte sich nach dem Auftritt seiner Mannschaft selbstkritisch: „Das letzte Spiel in Eisingen war ehrlich gesagt wieder ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Wir waren defensiv überhaupt nicht auf der Höhe und haben extrem schlecht verteidigt.“ Dabei hatte der FCL zuvor mit stabilen Leistungen gegen Haibach und Karlburg überzeugt. „Wenn wir an unser Leistungsmaximum herankommen, können wir gegen jeden Gegner in dieser Liga bestehen. Das heißt nicht, dass wir dann jedes Spiel gewinnen, aber dann sind wir erstmal konkurrenzfähig – und dann entscheiden Kleinigkeiten“, so Dietz weiter.