Lichtenberg-Drama und Torfestival: Tasmania zittert an der Spitze

– Foto: Michel Grabowski

In der NOFV-Oberliga Nord sorgte der heutige Abschluss des 26. Spieltags für kollektives Herzklopfen und Jubel. Während der Kampf um die Tabellenspitze durch späte Tore eine neue Intensität erfuhr, bekamen die Zuschauer in einem Derby ein wahres Offensiv-Spektakel geboten.

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In einer mitreißenden Begegnung vor 200 Zuschauern unterstrich der SV Tasmania Berlin seine Ambitionen auf die Meisterschaft gegen den FC Anker Wismar. Den Anfang machte Lucas Meyer in der 1. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte, woraufhin Fatih Baca bereits in der 2. Minute zum 1:1 traf. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt, und Nathaniel Amamoo markierte in der 32. Minute die 2:1-Führung. Noch vor der Pause geriet Wismar in personelle Not, als Lares Kodanek in der 38. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die Überzahl nutzte Shean Mensah noch in der 45. Minute zum 3:1 aus. Im zweiten Durchgang schien die Vorentscheidung gefallen, als Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 58. Minute einen Foulelfmeter zum 4:1 verwandelte. Doch Wismar bewies große Moral und verkürzte durch einen Doppelschlag von Max Hauer in der 69. Minute auf 4:2 sowie in der 77. Minute auf 4:3. In der hochemotionalen Schlussphase erlöste erneut Fatih Baca die Berliner in der 86. Minute mit dem Tor zum 5:3-Endstand.

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Ganz andere Vorzeichen herrschten beim Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Optik Rathenow und der SG Dynamo Schwerin. In einer leidenschaftlich geführten, aber torlosen Partie neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Während die Defensivreihen auf beiden Seiten kaum Lücken ließen, kochten die Emotionen in der zweiten Halbzeit hoch: Marcito Vicente sah aufseiten der Rathenower in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte. Trotz der Unterzahl der Gastgeber gelang es Schwerin nicht, den entscheidenden Durchbruch zu erzielen, sodass die Begegnung ihren Abschluss in einem 0:0-Unentschieden fand. ---

Der TuS Makkabi Berlin ging kurz nach der Pause durch Abdoul Karim Soumah in der 49. Minute in Führung und hatte damit die Partie zunächst in die gewünschte Richtung gezogen. Doch SV Siedenbollentin reagierte stark, blieb im Spiel und antwortete nur wenig später. Tom Kliefoth traf in der 57. Minute zum 1:1 und stellte das Gleichgewicht wieder her.

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Es war ein Nachmittag voller Nervenkitzel, als der SV Lichtenberg 47 die TSG Neustrelitz empfing. Die Gastgeber gingen in der 60. Minute durch Christian Gawe mit 1:0 in Führung. Lange Zeit sah es nach einem knappen Heimsieg aus, doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst gelang Torben Gäbel in der 90.+1 Minute der hochemotionale Ausgleich zum 1:1 für die Gäste. Doch Lichtenberg bewies Gänsehaut-Mentalität: In der 90.+5 Minute erzielte Markus Goerlitz den vielumjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand. ---

Vor 158 Zuschauern entwickelte sich ein denkwürdiges Torfestival zwischen dem SV Sparta Lichtenberg und dem FC Viktoria 1889 Berlin. Carl Wolf Schnur eröffnete in der 14. Minute mit dem 1:0, gefolgt vom 2:0 durch Berkin Tonk in der 17. Minute. In der 25. Minute erhöhte Gani Gashi auf 3:0, ehe Eser Bekdemir in der 27. Minute das 3:1 für die Viktoria markierte. Noch vor der Pause schraubten Jeremy Gampe in der 39. Minute (4:1), Nikolas Meyer in der 43. Minute (5:2) und erneut Jeremy Gampe in der 44. Minute (6:2) das Ergebnis in die Höhe, unterbrochen durch den Treffer von Mark-Oliver Wittek in der 42. Minute zum 4:2. Im zweiten Durchgang trafen noch Robin Thomala in der 72. Minute zum 7:2 sowie erneut Mark-Oliver Wittek in der 78. Minute zum 7:3-Endstand. ---

Im Duell zwischen dem BSV Eintracht Mahlsdorf und Tennis Borussia Berlin sahen 219 Zuschauer einen leidenschaftlich geführten Schlagabtausch. Die Gäste gingen früh in Führung, als Ebrima Jobe in der 14. Minute das 0:1 erzielte. Mahlsdorf kämpfte verbissen um den Anschluss und wurde kurz vor dem Pausenpfiff belohnt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, in der 45.+1 Minute, markierte Nils Wilko Stettin den Ausgleich zum 1:1, was gleichzeitig der Endstand in einer bis zum Schluss spannenden Partie blieb. ---

Vor 158 Zuschauern sicherte sich der F.C. Hansa Rostock II einen Heimsieg gegen den Berliner AK. In einer intensiv geführten Begegnung fiel der erste Treffer in der zweiten Halbzeit, als John Lukas Sauer in der 57. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Der BAK bemühte sich hochemotional um den Ausgleich, doch die Rostocker Defensive hielt stand. In der Nachspielzeit machte Claas Zamzow in der 90.+5 Minute mit dem Tor zum 2:0 alles klar. ---

Die SG Union 1919 Klosterfelde demonstrierte bei S.D. Croatia Berlin eine beeindruckende offensive Effizienz. Nachdem die erste Halbzeit noch torlos geblieben war, schlugen die Gäste unmittelbar nach dem Seitenwechsel eiskalt zu. Leon Walter erzielte in der 47. Minute das 0:1, gefolgt vom 0:2 durch Ethan James Mullen Elmore in der 49. Minute. Die Dominanz der Unioner setzte sich fort: Michel Sobek erhöhte in der 73. Minute auf 0:3 und setzte in der 90.+4 Minute mit dem Treffer zum 0:4-Endstand den Schlusspunkt.