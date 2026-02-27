Lichtenberg 47 vor Topspiel: „Wir wollen aufsteigen, Tasmania muss" Trainerduo vor Tas-Spiel im Interview von ser · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Nils Kohlschmidt (Mitte) und Rudy Raab (rechts) bilden das Trainerduo bei Lichtenberg 47. – Foto: Sebastian Räppold

Am Sonntag ist es soweit. Lichtenberg 47 darf nach der langen Winterpause endlich wieder im heimischen Zoschke um Punkte spielen und erwartet den SV Tasmania Berlin zum Gipfeltreﬀen. Wir haben uns im Vorfeld mit dem Trainerduo der 47er bestehend aus Nils Kohlschmidt und Rudy Raab unterhalten.

FuPa: Nach langer Pause startet das Pflichtspieljahr mit dem absoluten Topspiel. Wie besonders ist das? Raab: „Es ist nicht das entscheidende Spiel der Saison, das ist klar. Aber es ist schon ein Highlight. Und dass es das direkt zum Start der Rückrunde gibt, ist natürlich schon besonders. Wenn man monatelang Abstinenz vom Fußball hatte -unser letztes Heimspiel war vor 114 Tagen gegen Klosterfelde- und dann knallt es gleich mit so einem Spiel, kann man das schon herausstellen. Es macht gleich Boom am Sonntag. Von Null auf Hundert.“

FuPa: Die Winter-Vorbereitung in Berlin war von witterungsbedingten Widerständen geprägt. Wie konntet ihr euch auf den Rückrundenstart vorbereiten? Kohlschmidt: „Wir haben am 07. Januar wieder angefangen, haben seither allen Widrigkeiten getrotzt. Zu Beginn der Vorbereitung ist ein Spiel ausgefallen, das aber nachgeholt wurde. Ansonsten haben wir jede Woche spielen können, sind gut vorbereitet, haben bei Hertha, Dynamo Dresden und im TZO bei Union auf beheizbaren Kunstrasenplätzen spielen können. Im Trainingsbetrieb haben wir aus den vorhandenen Möglichkeiten das beste gemacht, haben in der Halle trainiert, haben bei unserem Physio-Partner gute Bedingungen vorfinden können, uns an Alternativsportarten ausprobiert. Boxen, Badminton. Wir sind unserer Meinung nach auf jeden Fall fit für den Wiedereinstieg und lechzen danach, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und ein Punktspiel zu bestreiten.“

FuPa: Worauf lag der Fokus in der Vorbereitung? Raab: „Wenn man gegen die Regionalligisten spielt, ist man vor allem defensiv gefordert. Das wollten wir auch, weil das so ein bisschen das Thema der Hinserie war. Wir wollen uns ein paar Gegentore weniger einhandeln. Dadurch, dass man in Testspielen ja auch viel ausprobiert, ist es nicht immer über 90 Minuten gelungen, gegentorfrei zu spielen, aber wir haben schon die Tendenz erkannt, dass wir uns da defensiv klar weiter stabilisiert haben. Insbesondere das Spiel gegen Hertha BSC II hat das gezeigt, dass wir da über 60 Minuten sehr gut defensiv gegengehalten und uns gegen stärkere Gegner dauerhaft gefordert haben, läuferisch und im Defensivverhalten.“

Rudy Raab an der Seitenlinie – Foto: Sebastian Räppold

FuPa: Was hat sich im Winter am Kader getan? Kohlschmidt: „Wir haben mehr Ab- als Zugänge. Zwei Spieler sind neu dabei. Muhammed Zekiroğlu ist eine absolute Verstärkung. Wir freuen uns, einen sehr talentierten Mittelfeldspieler bei uns begrüßen zu können. Finn Hoﬀmann ist leider schon wieder verletzt. Die Befürchtungen, dass es erneut ein Kreuzbandriss seinkönnte, haben sich nicht bestätigt. Aber er wird uns mindestens ein paar Wochen fehlen.“ FuPa: Tasmania hat im Winter nochmal ordentlich nachgelegt. Wie blickt ihr auf diese Transfers? Raab: „Man muss schon sagen, dass Tas mit den Transfers in Vorleistung gegangen ist, seine Favoritenrolle weiter zementiert hat. Wer im Winter so investiert, mit Shean Mensah einen Regionalligaspieler holt, mit David Danko jemanden, der über 200 Regionalligaspiele absolviert hat, einen Fatih Baca, der absoluter Regionalligaspieler ist… Wer da so nachlegt, der bringt sich in die Favoritenrolle. Wenn man es plakativ sagen möchte: Tas muss eigentlich aufsteigen mit dem Kader. Alles andere wäre wahrscheinlich eine Enttäuschung für sie.“ FuPa: Lichtenberg 47 ist am Sonntag also klarer Underdog? Raab: „Wir wollen natürlich aufsteigen, aber Tas muss mit dem, was sie dort nachgelegt haben. Damit ist die Ausgangssituation eigentlich relativ klar. Die Gesamtgemengelage zeigt eindeutig Richtung Tas, was es für uns aber umso reizvoller macht, am Ende vielleicht doch die Überraschung zu schaﬀen.“ FuPa: Tas durfte letzte Woche ein Pflichtspiel absolvieren, ihr musstet/konntet nochmal testen. Ist das ein Vor- bzw. Nachteil für eine der beiden Mannschaften? Kohlschmidt: „Ich glaube, dass wir gefühlt auch ein Punktspiel hatten gegen den BFC. Jedenfalls war für Dynamo auch ein großer Ergebnisdruck da. Die Intensität war ähnlich hoch wie am Sonntag bei Tas. Ansonsten sind die Bedingungen von Spielen auf Kunstrasen zu denen bei uns im Zoschke nicht zu vergleichen. Ich würde niemanden klar im Vorteil sehen. Beide Mannschaften duellieren sich am Sonntag, müssen sich da durchsetzen. Wir haben eine gewachsene Struktur, haben keine Veränderungen in der Hierarchie. Bei Tas kommt David Danko dazu, der bei TeBe Kapitän war. Konstantinos Grigoriadis sitzt letzte Woche auf der Bank, obwohl er zu den besten Einzelspielern der Liga gehört. Da muss sich Tas vielleicht auch ein bisschen finden und wir könnten einen Mini-Vorteil haben, aber das werden wir Sonntag sehen.“

Nils Kohlschmidt gestikuliert am Spielfeldrand – Foto: Sebastian Räppold