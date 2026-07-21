 2026-07-17T11:53:53.177Z

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Lichtenberg 47 verliert Stürmer: „Sehe hohe Torquote"

Berliner Oberliga-Routinier zieht es nach Brandenburg

von far · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser
Hannes Graf in Aktion für Lichtenberg 47
Hannes Graf in Aktion für Lichtenberg 47 – Foto: Frank Arlinghaus

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Ein bekanntes Gesicht verlässt die Berliner Fußballbühne: Hannes Graf trägt künftig nicht mehr das Trikot von Lichtenberg 47, sondern das der SG Union Klosterfelde. Der 29-jährige Angreifer wechselt innerhalb der NOFV-Oberliga Nord zum ambitionierten Brandenburger Verein, der sich mit seiner Kaderplanung als ernstzunehmender Geheimfavorit für die neue Saison positioniert.

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So., 19.07.2026, 13:00 Uhr
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Union Klosterfelde freut sich über einen Berliner Stürmer

Nach mehreren erfolgreichen Jahren bei Lichtenberg 47 endet für Hannes Graf ein prägendes Kapitel im Berliner Fußball. Der 29-jährige Offensivspieler wechselt zur SG Union Klosterfelde und verlässt damit einen der traditionsreichsten Vereine der Hauptstadt.

Eine Konstante in Lichtenberg

Graf gehörte in den vergangenen Jahren zu den konstanten Leistungsträgern der Lichtenberger Offensive. Mit seiner Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga, seiner körperlichen Präsenz und seiner Torgefahr war er regelmäßig ein wichtiger Faktor im Spiel der 47er. Nun sucht der Angreifer eine neue Herausforderung – und findet sie nur wenige Kilometer vor den Toren Berlins.

Hannes Graf (blau) im Zweikampf mit Sidney Friede
Hannes Graf (blau) im Zweikampf mit Sidney Friede – Foto: Sauer

Brandenburger gelten als Geheimfavorit in der Oberliga

Mit Union Klosterfelde schließt sich Graf einem Verein an, der seine Ambitionen längst offen zeigt. Die Barnimer haben ihren Kader gezielt verstärkt und wollen sich in der NOFV-Oberliga Nord nicht mit einer Nebenrolle zufriedengeben. In Fachkreisen gilt die Mannschaft deshalb als Geheimfavorit auf einen Platz in der Spitzengruppe. Sportlicher Leiter Jan Meißner zum Neuzugang:

„Ich sehe ein Potential von 10-20 Toren bei Hannes. Wir freuen uns"

Berlin verliert einen gestandenen Spieler

Mit dem Wechsel verliert Berlin einen gestandenen Oberliga-Stürmer, während Union Klosterfelde seine Offensivreihe mit einem Spieler verstärkt, der die Liga wie kaum ein anderer kennt. Ein Transfer, der zeigt, wie attraktiv der ambitionierte Brandenburger Verein inzwischen auch für etablierte Berliner Spieler geworden ist.

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