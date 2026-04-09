Lichtenberg 47 und Tasmania im Fernduell, Croatia unter Druck

– Foto: Mathias Ginelli

Am 24. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord spitzen sich die Kräfteverhältnisse weiter zu. An der Spitze tobt das Rennen um Platz eins, dahinter drängen mehrere Teams nach vorn, während im Tabellenkeller jeder Punkt zur Überlebensfrage wird. Der jüngste Spieltag und die Nachholspiele unter der Woche haben neue Dynamik entfacht. Genau deshalb trägt dieses Wochenende eine besondere Schwere – und für manche Vereine womöglich schon richtungsweisenden Charakter.

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Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow Rathenow SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 14:00 PUSH

Der FSV Optik Rathenow hat beim 0:1 in Lichtenberg einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen und steht mit 26 Punkten auf Rang 14. Der Abstand nach unten ist unangenehm klein, jeder Punktgewinn gewinnt nun an Bedeutung. Vor eigenem Publikum muss Rathenow deshalb dringend Widerstandskraft zeigen. SG Union 1919 Klosterfelde reist als Tabellenvierter mit 38 Punkten an und hat die Chance, sich weiter in der Spitzengruppe festzusetzen. Für Rathenow geht es um Luft im Abstiegskampf, für Klosterfelde um die Festigung einer starken Saison. Es ist ein Spiel, in dem die unterschiedlichen Ziele die Spannung beinahe automatisch erzeugen.

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Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 14:00 PUSH

Der FC Anker Wismar erlebt intensive Tage. Nach dem 2:0 bei TuS Makkabi Berlin folgte unter der Woche die 1:3-Heimniederlage gegen SV Lichtenberg 47. Mit 31 Punkten rangiert Wismar auf Platz neun, die Mannschaft bewegt sich also in einem Bereich, in dem noch viel möglich ist – nach oben wie nach unten. Mit FC Viktoria 1889 Berlin kommt das Tabellenschlusslicht. Viktoria wurde zuletzt von TSG Neustrelitz beim 0:5 hart getroffen und bleibt bei nur zwölf Punkten und 82 Gegentoren. Für Anker Wismar ist das ein Spiel mit klarer Erwartungshaltung, für Viktoria eine weitere Prüfung unter maximalem Druck. ---

Der SV Siedenbollentin hat beim 0:3 gegen den Berliner AK einen Dämpfer kassiert und steht mit 33 Punkten auf Rang acht. Nun wartet mit SG Dynamo Schwerin ein Gegner, der nach zwei starken Ergebnissen mit neuem Selbstvertrauen anreist. Siedenbollentin braucht also eine klare Antwort. Dynamo Schwerin gewann zunächst 3:2 gegen Sparta Lichtenberg und holte unter der Woche ein 2:2 bei Tennis Borussia Berlin. Dazu kommt die verpasste Chance vom Punkt, als Mario Schilling in der 68. Minute am Torwart scheiterte. Schwerin wirkt stabiler, Siedenbollentin aber steht zu Hause unter Zugzwang. --

Für S.D. Croatia Berlin ist die Lage mit 18 Punkten auf Rang 15 ernst. Die 0:2-Niederlage gegen F.C. Hansa Rostock II war ein weiterer Rückschlag, und im Tabellenkeller wächst mit jedem Spieltag der Druck. Vor eigenem Publikum braucht Croatia dringend ein Zeichen. Mit der TSG Neustrelitz kommt jedoch eines der formstärksten Teams der Liga. Der Tabellen­dritte fegte zuletzt FC Viktoria 1889 Berlin mit 5:0 vom Platz und steht bei 42 Punkten. Die Rollen sind klar verteilt, aber gerade solche Spiele leben von Verzweiflung auf der einen und Selbstvertrauen auf der anderen Seite. ---

Der F.C. Hansa Rostock II hat sich mit dem 2:0 bei S.D. Croatia Berlin auf 36 Punkte geschoben und ist damit Sechster. Die Mannschaft hat sich im oberen Mittelfeld festgesetzt und kann mit einem weiteren Erfolg noch enger an die Spitzengruppe heranrücken. Nun wartet aber ein Prüfstein erster Güte. SV Lichtenberg 47 führt die Tabelle mit 51 Punkten an und bestätigte seine starke Stellung mit zwei Siegen in Folge: 1:0 gegen Rathenow, 3:1 unter der Woche bei Anker Wismar. Der Spitzenreiter reist mit Autorität an. Für Hansa II ist es ein Härtetest, für Lichtenberg die Chance, den Druck an der Spitze weiter hochzuhalten. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania TuS Makkabi Berlin Makkabi 14:00 PUSH

SV Tasmania Berlin gehört trotz der 1:3-Niederlage bei Tennis Borussia Berlin weiter zur Spitzengruppe und steht mit 49 Punkten auf Rang zwei. Der Rückschlag tat weh, weil TeBe früh davonzog. Tasmania braucht nun eine Reaktion, um den Kontakt zu Platz eins nicht abreißen zu lassen. TuS Makkabi Berlin reist nach dem 0:2 gegen Anker Wismar mit 34 Punkten als Tabellen­siebter an. Für Makkabi ist es die Chance, einen Favoriten zu ärgern und selbst ein Zeichen zu setzen. Tasmania trägt die Last des Titelkampfs, Makkabi kann freier antreten – das macht dieses Berliner Duell besonders reizvoll. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 14:00 PUSH

Der SV Sparta Lichtenberg musste zuletzt zwei bittere Niederlagen verdauen. Auf das 2:3 bei Dynamo Schwerin folgte nun das Heimspiel gegen Tennis Borussia Berlin als nächste große Aufgabe. Mit 30 Punkten ist Sparta Zehnter und befindet sich in einem Bereich, in dem Siege schnell vieles verändern können. Tennis Borussia Berlin hat binnen weniger Tage ein starkes Lebenszeichen gesendet. Erst das 3:1 gegen Tasmania, dann das 2:2 gegen Dynamo Schwerin. Mit 27 Punkten auf Rang 13 bleibt TeBe zwar unter Druck, tritt aber spürbar gefestigter auf. Diese Partie verspricht Intensität, weil beide Teams viel zu verlieren haben. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf Berliner AK Berliner AK 14:00 PUSH

BSV Eintracht Mahlsdorf steht mit 36 Punkten auf Rang fünf und hat damit weiter Kontakt nach oben. Die Mannschaft kann mit einem Heimsieg ihre gute Ausgangslage untermauern und den Blick in Richtung Spitzengruppe schärfen. Gerade in dieser Saisonphase haben solche Heimspiele besonderes Gewicht. Der Berliner AK reist nach dem klaren 3:0 bei SV Siedenbollentin mit Rückenwind an. Malik Mawd traf doppelt, Fodelcio Gomes Pereira setzte den Schlusspunkt. Mit 29 Punkten ist der BAK Elfter, aber spürbar stabilisiert. Mahlsdorf will oben dranbleiben, der Berliner AK Selbstvertrauen in Zählbares ummünzen – ein Duell mit Spannung und offener Richtung.