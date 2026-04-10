Lichtenberg 47 trotzt in Wismar allen Widrigkeiten

Archiv – Foto: Artur Kraus

Die Ausgangslage hätte schwieriger kaum sein können: Mittwochabend, Auswärtsspiel nach Feierabend, rund 300 Kilometer Anreise an die Ostsee und zahlreiche personelle Ausfälle. Dazu ging es gegen einen heimstarken Wismarer Gegner, der mit voller Besetzung auflief. Doch Lichtenberg zeigte große Moral und belohnte sich am Ende mit einem 3:1‑Auswärtserfolg. Als besondere Zugabe übernahmen die Berliner damit erstmals in dieser Saison die Tabellenführung.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie. Lichtenberg suchte sofort den Weg nach vorne und hatte bereits nach drei Minuten die erste große Gelegenheit. Owzcarek setzte einen Freistoß nur knapp am Außenpfosten vorbei. Im Gegenzug meldete sich Ankers Torjäger Pataman erstmals gefährlich an. In der achten Minute dann der erste Jubel für die Gäste: Nach einer Ecke landete ein abgewehrter Ball erneut bei Owzcarek. Seinen wuchtigen Rechtsschuss konnte der Torhüter nur nach vorne abwehren, wo Graf gedankenschnell reagierte und den Abpraller humorlos zum 1:0 im Eck versenkte.

Wismar übernimmt, Lichtenberg verteidigt geschlossen

Nach dem Führungstor übernahm Wismar zunehmend die Spielkontrolle. Die Gastgeber ließen Ball und Gegner laufen, Lichtenberg war nun vor allem defensiv gefordert. John kam zu zwei guten Möglichkeiten, scheiterte jedoch zunächst an Mitspieler Breier und verzog wenig später freistehend über das Tor. Doch auch die Berliner blieben gefährlich. Zekiroğlu hatte zwei gute Abschlüsse: Einmal rutschte er bei guter Gelegenheit weg, beim zweiten Versuch strich sein Distanzschuss aus 18 Metern nur knapp über die Latte. Mit einer knappen, aber hart erarbeiteten Gästeführung ging es in die Pause.

Traumfreistoß und verpasste Vorentscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Wismar blieb spielbestimmend, Lichtenberg verteidigte konzentriert und leidenschaftlich. Die Defensive, ausfallbedingt von Kapitän Reiniger organisiert, musste Schwerstarbeit verrichten, ließ aber nur wenige klare Chancen zu. In einer Phase hoher Belastung setzte Lichtenberg erneut ein Ausrufezeichen: Owzcarek schnappte sich einen Freistoß in aussichtsreicher Position und zirkelte den Ball sehenswert und unhaltbar ins Eck – 2:0. Kurz darauf bot sich Zekiroğlu nach einer Balleroberung die große Chance zur Vorentscheidung, doch er vergab freistehend.

Anschluss, Druck und große Defensive

Wismar gab sich nicht geschlagen. In der 70. Minute brachte Pataman die Gastgeber mit einem sehenswerten Schlenzer in den Torwinkel zurück ins Spiel. Die Anker‑Elf witterte nun ihre Chance, erhöhte den Druck und drängte auf den Ausgleich. Lichtenberg stemmte sich in der Schlussphase mit großem Einsatz gegen die Angriffswellen. Jeder Zweikampf, jeder Block wurde gefeiert. In der Nachspielzeit sah der eingewechselte Schröder nach überhartem Einsteigen die rote Karte (90.+2), doch auch in Unterzahl behielten die Gäste die Nerven.

Joker entscheidet – Jubel bis weit nach Mitternacht

Den Schlusspunkt setzte schließlich Joker Grießig. Er spielte in der Nachspielzeit seine Schnelligkeit aus, setzte sich durch und vollendete überlegt ins lange Eck zum 3:1‑Endstand. Rund 60 mitgereiste Fans feierten gemeinsam mit dem Team einen besonderen Auswärtssieg. Kaputt, aber glücklich kehrten Mannschaft und Anhänger weit nach Mitternacht nach Berlin zurück – im Gepäck drei Punkte, ein Ausrufezeichen und die Tabellenführung.