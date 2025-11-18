Lichtenberg 47 lädt zum Weihnachtssingen

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Na, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Ein bisschen Geduld braucht es aber noch, ehe am 19. Dezember bei Lichtenberg 47 das Weihnachtssingen zum zweiten Mal stattfindet. Ab 18 Uhr kann und soll sich im "Zoschke" auf die besinnliche Jahreszeit eingestimmt werden. Im Fokus steht natürlich das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern.

Die Spandauer Kickers haben personell noch einmal nachgelegt. Aus Berlin-Moabit ist Furkan Yosma zum Tabellenzweiten der Berlin-Liga gewechselt. Der 19-Jährige spielte mit der U19 des Berliner AK in der DFB-Nachwuchsliga, stieg im Sommer zunächst fest zur Oberliga-Mannschaft auf, kam dort jedoch nicht zum Zug und widmet sich nun einer neuen sportlichen Herausforderung.

12.11. +++ Türkiyemspor freut sich über Torjäger-Rückkehr

Türkiyemspor konnte am vergangenen Wochenende einen klaren 5:0-Heimerfolg gegen Fortuna Biesdorf II einfahren. Grund zur Freude bestand dabei gleich mehrfach, denn mit Batikan Yilmaz feierte ein Rückkehrer einen erfolgreichen Saisoneinstand. Der 26-jährige Stürmer, der für Viktoria und Halberstadt schon Regionalliga und zuletzt bei Tasmania Oberliga spielte, ist zurück und konnte sich prompt in die Torschützenliste eintragen.

News vom 27.10. bis 06.11. hier

__________________________________________________________________________________________________

