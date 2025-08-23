Lichtenberg 47 jubelt weiter – SV Siedenbollentin feiert Auswärtssieg

Der dritte Spieltag der NOFV-Oberliga Nord wurde heute mit zwei Begegnungen fortgesetzt. Lichtenberg 47 verteidigte in einem intensiven Heimspiel die weiße Weste, während Aufsteiger Siedenbollentin einen wichtigen Auswärtssieg in Rathenow feiern konnte.

Die Gastgeber legten einen Traumstart hin. Randy Dei brachte nach zwölf Minuten die Schweriner mit 1:0 in Führung. Doch das Spiel nahm eine entscheidende Wendung: Nach einem Platzverweis gegen Marcelino Tamba Aires dos Reis in der 49. Minute musste Dynamo fast die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl spielen. Trotz großem Kampf verteidigten die Schweriner lange das eigene Tor, ehe der Druck der Berliner in der Schlussphase Wirkung zeigte. In der 79. Minute gelang Linus Johann Bernhard Frölich der Ausgleich, bevor Ebrima Jobe nur wenige Minuten später den Siegtreffer erzielte. ---

Vor 500 Zuschauern bot den SV Lichtenberg 47 ein Spiel, das einmal mehr die starke Frühform des Teams unter Beweis stellte. Nach einer kontrollierten Anfangsphase brachte Christian Gawe in der 33. Minute die Berliner in Führung. Nach der Pause erhöhte John Gruber in der 61. Minute auf 2:0. Zwar kämpfte sich Wismar zurück ins Spiel und verkürzte in der 81. Minute durch Evgeni Pataman, doch Lichtenberg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Für den FSV Optik Rathenow wird die Lage im Tabellenkeller immer bedrohlicher. Vor heimischem Publikum musste die Mannschaft gegen den Aufsteiger aus Siedenbollentin eine bittere 1:3-Niederlage hinnehmen. Bereits in der 13. Minute brachte Arkadiusz Czarnecki die Gäste in Führung, bevor Lukas Möller nach einer halben Stunde auf 2:0 stellte. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Rathenow nicht, das Spiel zu drehen. Kurz vor dem Ende erhöhte Peterson Appiah in der 88. Minute sogar auf 3:0. Der Ehrentreffer von Enes Gök in der 89. Minute kam zu spät, um das Blatt noch zu wenden. ---

Die TSG Neustrelitz (Platz 13, 0 Punkte) ist mit zwei Niederlagen gestartet und steht früh unter Zugzwang. Das späte 2:3 in Schwerin schmerzte, zumal eine Führung nicht reichte. Mahlsdorf (Platz 6, 3 Punkte) reist mit Rückenwind an: Das 4:1 in Siedenbollentin brachte den ersten Sieg, angeführt von Doppelpacker Nils Wilko Stettin. Neustrelitz braucht vor eigenem Publikum Stabilität und Effizienz, um den Fehlstart zu drehen. ---

Die SG Union Klosterfelde (Platz 15, 0 Punkte) und Viktoria 1889 Berlin (Platz 14, 0 Punkte) hoffen auf den Befreiungsschlag. Klosterfelde ist noch ohne Tor, Viktoria musste zuletzt das 1:3 gegen Lichtenberg hinnehmen. Im direkten Duell der Kellerkinder zählen vor allem Kompaktheit und Fehlervermeidung. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft – wer verliert, bleibt erst einmal unten drin. ---

Der Berliner AK (Platz 12, 1 Punkt) wartet auf den ersten Dreier. Das 1:4 gegen TeBe offenlegte Defensivprobleme, die nun gegen Makkabi (Platz 7, 3 Punkte) abgestellt werden müssen. Makkabi kam über ein spätes 1:0 gegen Klosterfelde zu den ersten Punkten und kann mit einem Auswärtserfolg den Anschluss nach oben halten. Für den BAK ist es ein wichtiges Heimspiel, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten. ---

Aufsteiger Croatia (Platz 11, 3 Punkte) hat nach dem 0:3 in Wismar etwas gutzumachen, steht aber nicht mit leeren Händen da. Tasmania (Platz 8, 3 Punkte) verlor knapp gegen Hansa Rostock II und will unmittelbar reagieren. In diesem Berliner Duell geht es um eine Richtung: Der Sieger kann sich im sicheren Mittelfeld festsetzen, der Verlierer blickt wieder nach unten. ---