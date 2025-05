Lichtenberg 47: Innenverteidiger zu Schalke, Kapitän beendet Karriere

Lichtenberg 47 verkündet zwei Abgänge in der kommenden Sommerpause.

Für Magnus Rösner ergibt sich die Möglichkeit, sich in der U23 des FC Schalke 04, die in der Regionalliga West aktiv ist, für höhere Aufgaben zu empfehlen. Der 19-Jährige wurde beim 1. FC Union Berlin ausgebildet, wechselte vor der aktuell laufenden Saison zu Lichtenberg 47 und entwickelte sich rasch zum Stammspieler.

Noch ist unklar, ob Lichtenberg 47 in die Regionalliga zurückkehrt oder ein weiteres Jahr in der NOFV Oberliga Nord verbringen wird. Sicher aber ist, dass Magnus Rösner und Niklas Wollert in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

„Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. So weit weg von der Heimat war ich ja noch nie. Und ich weiß, was ich Lichtenberg zu verdanken habe und wie geil es immer war, hier vor unseren Fans zu spielen. Das werde ich nie vergessen. Lichtenberg hat mir eine echte Chance gegeben, im Männerfußball Fuß zu fassen. Jetzt möchte ich meine Chance nutzen, um mich weiter zu entwickeln und dem Profifußball noch ein Stück näher zu rücken", wird Magnus Rösner in der Lichtenberger Vereinsnachricht zum bevorstehenden Wechsel zitiert.

Auch Kapitän Wollert geht

Torhüter Niklas Wollert, der die 47er als Kapitän aufs Feld führt, wird den Verein ebenfalls verlassen. Allerdings schnürt der 30-Jährige die Schuhe dann nicht für einen anderen Verein, sondern beendet seine Karriere. Dafür führt der Klub in der Mitteilung berufliche wie auch private Gründe an.

„Ich habe in den letzten Wochen sehr viel nachgedacht und es mir nicht leicht gemacht. So wie ich jedes jähr darüber nachgedacht habe, wie es weitergeht. Diese ganzen Jahre waren ein tolles Erlebnis. Mit den Kollegen. Mit den Fans“, so Wollert.

Wollert wechselte 2015 aus Jena nach Lichtenberg, hielt den Kasten über zehn Jahre hinweg in Regional- und Oberliga regelmäßig sauber.