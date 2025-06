Lichtenberg 47 holt zwei Spieler zurück - Grundmann verlängert

Moritz Schöps (r.) spielte schon einmal bei Lichtenberg 47. – Foto: Sebastian Räppold

Lichtenberg 47 hat zwei Spieler aus Regional- und Oberliga zurückgeholt. Zudem wurde ein Vertrag verlängert.

Lichtenberg 47 spielte bis zum Schluss um den Meistertitel in der NOFV Oberliga Nord mit, musste sich letztlich mit Platz zwei begnügen. In der kommenden Saison möchten die 47er wieder eine gute Rolle spielen. Dafür wird derzeit fleißig am Kader gebastelt. Mit Moritz Schöps und John Gruber hat der Verein nun zwei Spieler zurückgeholt. Schöps wechselt vom Oberliga-Absteiger Grün-Weiss Ahrensfelde zurück ins Zoschke. Bei den Brandenburgern absolvierte der 27-Jährige zunächst 28 und 29 Spiele in der Brandenburgliga, ehe er mit dem Team aufstieg. In der vergangenen Saison stand der Außenbahnspieler in 28 Oberliga-Partien auf dem Platz. Zuvor spielte Schöps bereits von 2018 bis 2022 bei Lichtenberg 47.

John Gruber (li.) kehrt nach einem schwierigen Regionalliga-Jahr nach Lichtenberg zurück. – Foto: Sebastian Räppold

Gruber agierte bisher nur eine Spielzeit lang im Trikot des SV Lichtenberg 47, doch die war sehr erfolgreich. In der Saison 23/24 erzielte er in 21 Spielen erzielte er 15 Tore und legte elf weitere auf. Anschließend wagte der heute 22-Jährige den Sprung in die Regionalliga. Bei der VSG Altglienicke kam Gruber zunächst kaum zum Zug. Deshalb zog er schon nach sechs Monaten weiter, lief in der Rückrunde leihweise für den FSV Luckenwalde auf. Hier absolvierte der vielseitige Offensivspieler immerhin zehn Partien. Nun will er in Lichtenberg zurück zu alter Stärke finden.