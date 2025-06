Lichtenberg 47 holt vier Neuzugänge aus Berlin und Brandenburg

Einer von vier Neuzugängen bei Lichtenberg 47: Markus Goerlitz (r.) – Foto: Sebastian Räppold

Oberligist SV Lichtenberg 47 hat vier weitere Neuzugänge vorgestellt.

Den Anfang macht einer, der die vielleicht wichtigste Position bekleiden kann. Jarmo Cibis ist Torhüter und soll nach dem Abschied von Kapitän Niklas Wollert (FuPa berichtete) gemeinsam mit Jonas Dieseler die Lücke zwischen den Pfosten schließen. Der 26-Jährige spielte lange Jahre für den Frohnauer SC in der Berlin-Liga, empfahl sich so für den SC Staaken, bei dem er in der vergangenen Saison fünf Oberliga-Einsätze absolvierte. Eine Knieverletzung verhinderte mögliche weitere Spiele. Nun aber ist Cibis wieder fit und will bei Lichtenberg 47 neu angreifen. Transfer-Doppelpack aus Ahrensfelde

Gleich zwei Spieler wechseln aus Ahrensfelde ins Zoschke. Samir Schock Negrete und Markus Goerlitz kommen gemeinsam aus dem Berliner Umland zurück in die Hauptstadt. Schock Negrete wurde bei den Füchsen und dem BFC Dynamo ausgebildet, spielte anschließend im Herrenbereich zunächst für Eintracht Mahlsdorf, ehe er nach Ahrensfelde wechselte. Dort stieg er mit den Brandenburgern aus der Verbands- in die Oberliga auf. 25 Spiele absolvierte der 21-jährige Defensivakteur in der abgelaufenen Saison. Vier Mal häufiger stand Markus Goerlitz für den Absteiger auf dem Feld und verpasste somit nur ein einziges Spiel, ausgerechnet die herbe 1:7-Pleite gegen Lichtenberg 47 im Mai. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, wurde bei Union und Hertha 03 Zehlendorf ausgebildet, sammelte in Fürstenwalde und nun Ahrensfelde erste Erfahrungen in der NOFV Oberliga Nord.