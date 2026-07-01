Lichtenberg 47 holt Tormaschine aus der Landesliga

Hat Lichtenberg 47 seinen neuen Torjäger gefunden?
Mit der Vertragsverlängerung John Grubers ist Lichtenberg 47 in diesem Sommer schon ein kleiner Coup gelungen. Der Torjäger, der mit 20 Treffern erfolgreichster Schütze im Team war und damit sicherlich Begehrlichkeiten geweckt hat, bleibt auch in der anstehenden Spielzeit beim Oberliga-Vizemeister. Dahinter aber klafft eine kleine Lücke. Denn mit Sebastian Reiniger, der seine Karriere beendet und Luis Millgramm, der zu Eintracht Mahlsdorf wechselt, verlassen der zweit- und drittbeste Torschütze das Team. Sie erzielten 13 bzw. 11 Tore.
Nun hat 47 womöglich einen neuen Torjäger verpflichtet. Dennis Bohnsack wechselt aus der Landesliga nach Lichtenberg. Der 23-Jährige spielte von klein auf beim Köpenicker FC, schoss in den zurückliegenden vier Spielzeiten jeweils über zehn Tore. In der abgelaufenen Saison waren es derer 27, womit Bohnsack hinter Simon Böhm zweitbester Torjäger der Landesliga Staffel 2 war. Mit dem KFC spielte der Angreifer in diesem Sommer die Berlin-Liga-Relegation, in der Bohnsack sein Team nach der 4:0-Niederlage im Hinspiel fast im Alleingang nochmal ins Spiel holte. Für den Aufstieg reichte es letztlich nicht, doch für Bohnsack geht es nun trotzdem zwei Ligen nach oben.
Trainer Rudy Raab freut sich auf den neuen Stürmer: „Dennis bringt neben einer absoluten Leidenschaft, die Bereitschaft und Cleverness zur Weiterentwicklung mit. Seine Torquote ist außergewöhnlich."
Dennoch bremst er die Erwartungen etwas: „Die können wir zwei Ligen höher nicht sofort erwarten, trauen ihm aber zu, eine Verstärkung zu werden und unsere Optionen in der Offensive zu erweitern."
Am Mittwoch veröffentlichte der NOFV die Spielpläne der Oberligen Nord und Süd. Bohnsack wird mit seinen 47ern mit einem Heimspiel gegen die TSG Neustrelitz in die neue Saison starten. Schon am dritten Spieltag steigt das Duell mit Regionalliga-Absteiger Hertha 03 Zehlendorf, der sicher zum Favoritenkreis gehören wird.