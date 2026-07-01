Lichtenberg 47 holt Tormaschine aus der Landesliga

– Foto: Frank Arlinghaus

Mit der Vertragsverlängerung John Grubers ist Lichtenberg 47 in diesem Sommer schon ein kleiner Coup gelungen. Der Torjäger, der mit 20 Treffern erfolgreichster Schütze im Team war und damit sicherlich Begehrlichkeiten geweckt hat, bleibt auch in der anstehenden Spielzeit beim Oberliga-Vizemeister. Dahinter aber klafft eine kleine Lücke. Denn mit Sebastian Reiniger, der seine Karriere beendet und Luis Millgramm, der zu Eintracht Mahlsdorf wechselt, verlassen der zweit- und drittbeste Torschütze das Team. Sie erzielten 13 bzw. 11 Tore.

Nun hat 47 womöglich einen neuen Torjäger verpflichtet. Dennis Bohnsack wechselt aus der Landesliga nach Lichtenberg. Der 23-Jährige spielte von klein auf beim Köpenicker FC, schoss in den zurückliegenden vier Spielzeiten jeweils über zehn Tore. In der abgelaufenen Saison waren es derer 27, womit Bohnsack hinter Simon Böhm zweitbester Torjäger der Landesliga Staffel 2 war. Mit dem KFC spielte der Angreifer in diesem Sommer die Berlin-Liga-Relegation, in der Bohnsack sein Team nach der 4:0-Niederlage im Hinspiel fast im Alleingang nochmal ins Spiel holte. Für den Aufstieg reichte es letztlich nicht, doch für Bohnsack geht es nun trotzdem zwei Ligen nach oben.