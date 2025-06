Lichtenberg 47 holt Christian Gawe vom Meister zurück

Er war neben Sebastian Reiniger, der seit 2011 in Lichtenberg spielt, DAS Gesicht der 47er. Christian Gawe wechselte 2012 von Germania Schöneiche ins Zoschke, erlebte mit Lichtenberg 47 viele Jahre Oberliga, den Aufstieg in die Regionalliga und den Abstieg zurück in die Oberliga. Vor einem Jahr entschied sich Gawe dann, den Verein zu verlassen und wechselte zum ambitionierten BFC Preussen nach Lankwitz, mit dem er im Mai in letzter Sekunde die Meisterschaft in der NOFV Oberliga Nord erringen konnte.

Der damit verbundene Aufstieg in die Regionalliga Nordost, den Lichtenberg 47 als Vizemeister nur knapp verpasste, sorgt nun aber auch in Ostberlin für Freude. Denn der BFC Preussen möchte in der vierten Liga künftig auch vormittags trainieren. Ein Schritt, den Christian Gawe so nicht mitgehen wollte. Einerseits ließe sich das nicht mit seinem Job vereinbaren, andererseits wolle er den ohnehin steigenden zeitlichen Aufwand z.B. durch längere Auswärtsfahrten auch seiner Verlobten und seinen zwei Kindern nicht zumuten, erklärte er in der Vereinsmitteilung Lichtenbergs.