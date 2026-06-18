Lichtenberg 47 hält Torjäger, Özkaya übernimmt beim BSV 1892

– Foto: Artur Kraus

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Lichtenberg 47 hat die Vertragsverlängerung John Grubers bekanntgegeben. Der 23-Jährige, der im letztjährigen Sommer vom Regionalligisten Luckenwalde ins Zoschke zurückkehrte, war mit 20 Treffern fünftbester Torschütze in der abgelaufenen Saison der NOFV Oberliga Nord. Derweil hat mit Rahim Ceesay ein weiterer Spieler den Vizemeister verlassen.

Nach dem Abgang von Dennis Linke, der zum FC Viktoria 1889 II wechselt, hat der BSV 1892 seinen neuen Trainer gefunden. Deniz Özkaya übernimmt zur kommenden Saison an der Seitenlinie. Ihm assistieren wird Yunus Tonbul , der von Sport-Union Berlin kommt. Beide arbeiteten bis März diesen Jahres bei Türkiyemspor zusammen.

17.06. +++ Zwei Innenverteidiger verlassen den Fuchsbau

Die Füchse haben sich souverän den Titel des Berliner Meisters gesichert. Nun hat der Oberliga-Aufsteiger zwei Abgänge vermeldet. Dominik Klecha und Kevin Zecha werden in der kommenden Saison nicht mehr für die Füchse auflaufen.

17.06. +++ Fünf Abgänge bei den Spandauer Kickers

Die Spandauer Kickers haben fünf Abgänge vermeldet. Demnach verlassen Furkan Yosma, Vincent Kuckei und Tchanawe Tunde Odoubiyi Cocou den Verein mit bisher noch unbekanntem Ziel. Malick Fall zieht nach Dortmund und Fabian Senninger wechselt zu Delay Sports II.

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