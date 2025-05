Lichtenauer Löwen setzen auf Kontinuität

Der Lichtenauer FV macht in der Kaderplanung weiter Nägel mit Köpfen. Nach einer ersten Welle an Verlängerungen mit zentralen Akteuren wie Gheorghe Bantis, Alexandru Cucu und Eduard Grosu junior hat der Verbandsligist nun die nächste Runde bekannt gegeben – und damit das Gerüst für die kommende Saison weiter gefestigt.

Mit Cristian Vidal Gadea bleibt ein erfahrener Verteidiger im Klub, der seit 2019 – mit kurzer Unterbrechung – das Trikot der Lichtenauer trägt. Auch Oleksandr Vasylchenko, der nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt in der Ukraine im vergangenen Winter zurückkehrte, wird in der Saison 2025/26 zum Aufgebot gehören. Beide stehen für Stabilität und Verlässlichkeit im Defensivverbund.

Die Lichtenauer verfolgen einen klaren Kurs: mit vertrauten Gesichtern, gewachsenem Vertrauen und einem hohen Maß an Identifikation in die Zukunft. Neuzugänge sollen in den kommenden Tagen vorgestellt werden.