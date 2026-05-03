Lichtenauer Kantersieg – Hitzhofen festigt die Spitze

Torreigen zum Auftakt und knappe Duelle an der Tabellenspitze
Der 21. Spieltag startete bereits am Freitag mit einem deutlichen Ausrufezeichen im Kampf um die vorderen Plätze. Der TSV Lichtenau dominierte das Gastspiel beim VfB Eichstätt II und unterstrich mit einem deutlichen Auswärtssieg seine Ambitionen, während die Regionalliga-Reserve den Anschluss an die Relegationsränge vorerst verlor. Am Sonntag setzte sich das Geschehen fort: Der Spitzenreiter FC Hitzhofen-Oberzell behielt in einem engen Match gegen den direkten Verfolger SV Denkendorf die Oberhand und baute den Vorsprung an der Spitze weiter aus. Zeitgleich feierte der SV Ingolstadt-Hundszell einen wichtigen Heimerfolg gegen den FC Mindelstetten, womit sich die Hausherren Luft im Mittelfeld verschafften.
Wer stoppt den Tabellenführer?
Besonders spannend verlief der Sonntag für den Tabellenzweiten aus Hohenwart. In einer packenden Partie gegen den SV Karlskron behielt der TSV knapp die Oberhand und verteidigte damit den direkten Aufstiegsrelegationsplatz gegen die herannahende Konkurrenz. Währenddessen gab es für den SV Menning einen souveränen Erfolg beim SV Zuchering zu bejubeln, was die Hoffnungen auf die oberen Ränge am Leben hält. Der TV Münchsmünster konnte sich am Sonntag ebenfalls über drei Punkte freuen und siegte knapp beim FC Sandersdorf, der damit immer tiefer in den Tabellenkeller rutscht. Das einzige Unentschieden des Wochenendes sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem SV Kasing und dem TSV Kösching, das leistungsgerecht mit einer Punkteteilung endete.
Bleibt der Aufstiegskampf ein Zweikampf!
Mit Blick auf die Tabelle und noch 15 zu vergebenden Punkten scheint der FC Hitzhofen-Oberzell (53 Punkte) bei neun Zählern Vorsprung auf Rang drei kaum noch einholbar zu sein. Der Kampf um den Relegationsplatz zwei spitzt sich zwischen Hohenwart (44) und Denkendorf (43) zu. Rein rechnerisch haben auch Menning, Lichtenau und Eichstätt noch Chancen, sind aber auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. Am Ende der Tabelle sieht es für den TSV Kösching (8) und den FC Sandersdorf (9) düster aus; sie benötigen bei neun bzw. zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer fast schon ein Wunder. Karlskron (18) steht aktuell auf einem der beiden Relegationsplätze nach unten und muss dringend punkten, um den TV Münchsmünster (25) oder Mindelstetten (23) noch abzufangen.
Münchsmünster entführt Punkte aus Sandersdorf
In einer kampfbetonten Partie vor großer Kulisse setzte sich der Gast knapp durch. Enrico Reindl brachte Münchsmünster in der 19. Minute mit 0:1 in Front, doch der FC Sandersdorf reagierte prompt durch den Ausgleich von Thomas Kuttenberger zum 1:1 (23.). Die erneute Führung für die Gäste erzielte Dennis Fuchsin der 30. Minute zum 1:2. In der Schlussphase sah Sandersdorfs Sandro Rott die Rote Karte (85.). Durch den Sieg verbessert sich der TV Münchsmünster auf Platz 10, der FC Sandersdorf bleibt abgeschlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz 13.
Punkteteilung im Derby der unteren Tabellenhälfte
Im Duell zwischen Kasing und dem Schlusslicht aus Kösching gab es am Ende keinen Sieger. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Marius Magdic die Hausherren in der 58. Minute mit 1:0 in Führung. Kösching gab sich jedoch nicht auf und kam durch Sebastian Schneeberger in der 74. Minute zum 1:1-Ausgleich. Der SV Kasing verharrt auf dem 9. Platz, während der TSV Kösching weiterhin das Tabellenschlusslicht bildet.
Hohenwart dreht spektakulär die Partie
Die Zuschauer in Hohenwart erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Gäste aus Karlskron schockten den Tabellenzweiten durch einen Doppelschlag von Paul Dorschner (5., 0:1) und Yannik Werle (9., 0:2). Hohenwart bewies jedoch Moral: Daniel Liebhardt verkürzte in der 16. Minute auf 1:2. Nach der Pause drehten Michael Kriegl (51., 2:2) und nur eine Zeigerumdrehung später Andreas Widhopf (52., 3:2) das Spiel komplett. Hohenwart festigt damit den 2. Tabellenplatz, Karlskron bleibt auf dem Relegationsplatz 12 hängen.
Menning triumphiert dank Effizienz in der Fremde
Der SV Menning unterstrich seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel mit einem klaren Auswärtssieg. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Moritz Mühlrath das wichtige 0:1 (45.). Derselbe Spieler war es auch, der in der 73. Minute auf 0:2 erhöhte. Zuchering vergab die große Chance zum Anschluss, als Leopold Fröhlich mit einem Foulelfmeter am Menninger Schlussmann scheiterte (78.). Den Schlusspunkt setzte Moritz Faigle in der 81. Minute mit dem 0:3. Menning bleibt auf Rang 4, Zuchering rutscht auf Platz 7 ab.
Fr., 01.05.2026, 19:00 Uhr
Lichtenau überrennt die Bayernliga-Reserve
Der TSV Lichtenau hat ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die oberen Tabellenplätze gesetzt. In einer einseitigen Partie eröffnete Marc Steingräber in der 20. Minute den Torreigen, bevor er nur fünf Minuten später mit dem 0:2 nachlegte. Ein Eigentor durch Julian Scholl (35.) sorgte bereits vor der Pause für die Vorentscheidung. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Lorenz Schweiger per Foulelfmeter auf 0:4 (38.). Im zweiten Durchgang schraubten Andre Blesch (55.) und Thomas Müller (59.) das Ergebnis auf 0:6 in die Höhe. Den Ehrentreffer zum 1:6 erzielte Tom Wasztl in der 80. Minute. Der TSV Lichtenau klettert damit auf Rang 5, während der VfB Eichstätt II auf den 6. Platz zurückfällt.
Blitzstart sichert Heimsieg für Hundszell
In einer über weite Strecken kontrollierten Begegnung behielt der SV Ingolstadt-Hundszell gegen den FC Mindelstetten die Oberhand. Die Weichen wurden bereits früh gestellt: David Weixler markierte in der 2. Minute die Führung zum 1:0. In der 17. Minute erhöhte Lorenz Pastaschek bereits auf den 2:0-Endstand. In der Folge verwalteten die Hausherren das Ergebnis souverän. Hundszell festigt mit diesem Erfolg den 8. Tabellenplatz, Mindelstetten verbleibt auf Rang 11 und muss den Blick weiter nach unten richten.
Vorschau auf den 22. Spieltag
Bereits am kommenden Freitag geht es spannend weiter, wenn der TSV Kösching den Tabellenzweiten aus Hohenwart empfängt und Münchsmünster gegen den Spitzenreiter Hitzhofen-Oberzell bestehen muss. Am Sonntag folgen richtungsweisende Duelle im Abstiegskampf, unter anderem wenn Mindelstetten auf Sandersdorf trifft. Zudem empfängt Lichtenau den SV Ingolstadt-Hundszell, während Karlskron gegen Zuchering zum Siegen verdammt ist, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.