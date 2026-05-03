Lichtenauer Kantersieg – Hitzhofen festigt die Spitze

– Foto: Johannes Traub

Torreigen zum Auftakt und knappe Duelle an der Tabellenspitze

Der 21. Spieltag startete bereits am Freitag mit einem deutlichen Ausrufezeichen im Kampf um die vorderen Plätze. Der TSV Lichtenau dominierte das Gastspiel beim VfB Eichstätt II und unterstrich mit einem deutlichen Auswärtssieg seine Ambitionen, während die Regionalliga-Reserve den Anschluss an die Relegationsränge vorerst verlor. Am Sonntag setzte sich das Geschehen fort: Der Spitzenreiter FC Hitzhofen-Oberzell behielt in einem engen Match gegen den direkten Verfolger SV Denkendorf die Oberhand und baute den Vorsprung an der Spitze weiter aus. Zeitgleich feierte der SV Ingolstadt-Hundszell einen wichtigen Heimerfolg gegen den FC Mindelstetten, womit sich die Hausherren Luft im Mittelfeld verschafften.

Wer stoppt den Tabellenführer?

Besonders spannend verlief der Sonntag für den Tabellenzweiten aus Hohenwart. In einer packenden Partie gegen den SV Karlskron behielt der TSV knapp die Oberhand und verteidigte damit den direkten Aufstiegsrelegationsplatz gegen die herannahende Konkurrenz. Währenddessen gab es für den SV Menning einen souveränen Erfolg beim SV Zuchering zu bejubeln, was die Hoffnungen auf die oberen Ränge am Leben hält. Der TV Münchsmünster konnte sich am Sonntag ebenfalls über drei Punkte freuen und siegte knapp beim FC Sandersdorf, der damit immer tiefer in den Tabellenkeller rutscht. Das einzige Unentschieden des Wochenendes sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem SV Kasing und dem TSV Kösching, das leistungsgerecht mit einer Punkteteilung endete.

Bleibt der Aufstiegskampf ein Zweikampf!

Mit Blick auf die Tabelle und noch 15 zu vergebenden Punkten scheint der FC Hitzhofen-Oberzell (53 Punkte) bei neun Zählern Vorsprung auf Rang drei kaum noch einholbar zu sein. Der Kampf um den Relegationsplatz zwei spitzt sich zwischen Hohenwart (44) und Denkendorf (43) zu. Rein rechnerisch haben auch Menning, Lichtenau und Eichstätt noch Chancen, sind aber auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. Am Ende der Tabelle sieht es für den TSV Kösching (8) und den FC Sandersdorf (9) düster aus; sie benötigen bei neun bzw. zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer fast schon ein Wunder. Karlskron (18) steht aktuell auf einem der beiden Relegationsplätze nach unten und muss dringend punkten, um den TV Münchsmünster (25) oder Mindelstetten (23) noch abzufangen.