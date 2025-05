Lichtenauer FV setzt auf Kontinuität

Beim Lichtenauer FV werden die Weichen für die kommende Saison in der Verbandsliga Nord gestellt. Noch vor dem letzten Spieltag hat der Klub aus dem Gerhard-Klapp-Stadion erste Personalentscheidungen für die Spielzeit 2025/26 bekannt gegeben – und dabei auf Kontinuität gesetzt.

Mit Gheorghe Bantis und Alexandru Cucu bleiben zwei zentrale Figuren an Bord. Cucu, der seit dieser Saison als Spielertrainer in Lichtenau agiert, wird diese Doppelfunktion auch in der kommenden Runde ausüben. Beide gelten als feste Größen im Kader und genießen innerhalb des Teams hohes Ansehen.

Wenig später folgten die nächsten Verlängerungen: Alexandru Graur und Alexander Dietz tragen ebenfalls weiter das Trikot des LFV. Graur kam Anfang 2024 und hat sich in kurzer Zeit als verlässliche Kraft etabliert. Dietz zählt seit 2019 zum Stamm der Mannschaft und bringt Erfahrung wie Identifikation mit dem Verein mit.